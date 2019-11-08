Русско-американская школа хоккея. Шикарный гол Гусева с передачи Хьюза

После всех злоключений в виде непопадания в состав Никита Гусев вроде бы смог доказать главному тренеру «Нью-Джерси» Джону Хайнсу свой уровень. На выездной матч с «Калгари» россиянин вышел во втором звене вместе с Джеком Хьюзом и Павлом Захой, и это молодое трио оказалось лучшим в составе «чертей». Правда, на итоговый результат это повлияло мало.

Гусев снова в запасе. В «Нью-Джерси» делают вид, что всё в порядке Как будто так и должно быть.

«Нью-Джерси» открыл счёт в конце первого периода, и этот гол стал настоящим бальзамом на раны болельщикам «Нью-Джерси», которые давно ждут результативной игры от первого номера драфта Хьюза. На этот раз у него получилось воспользоваться отменным пасом Тейлора Холла и убежать один на один — голкипер Дэвид Риттих не имел в этом эпизоде ни единого шанса на сейв.

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После перерыва «огоньки» восстановили равновесие усилиями Дерека Райана, но неутомимые «малыши» гостей организовали ещё один «вкусный» гол. На этот раз им удалось выйди два в один, и Гусев забросил свою четвёртую шайбу в сезоне, без проблем завершив комбинацию.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «НЬю-Джерси».

Увы, но сохранить лидерство в счёте, «заморозить» игру и максимально насытить оборону — это не про нынешний «Нью-Джерси». Ещё до конца второй двадцатиминутки хоккеисты «Калгари» отыгрались и вышли вперёд на две шайбы, а в середине третьего отрезка Джонни Годро забил пятый гол хозяев, полностью лишив «Дэвилз» шансов отыграться.

Календарь и результаты «Нью-Джерси Дэвилз»

«Увы, сегодня мы не сделали шаг в нужном направлении. Нам нужно немного поправить наш курс», — сказал после матча Тейлор Холл. «Да, мы не выдержали давления, которое оказывал соперник. Особенно это касается зоны атаки. Сегодня у нас не так хорошо получилось, как в двух последних матчах, когда у нас были отличные смены. Перед матчем с «Эдмоонтоном» нужно поработать», — добавил защитник Энди Грин.



«Нужен быстрый, хороший ответ на сложившуюся ситуацию. Мы должны улучшить области, в которых мы не были хороши, и на это у нас есть менее 24 часов», — жёстко заметил Джон Хайнс. Кто знает, возможно, его меры вновь коснутся Гусева, который в этом матче получил два малых штрафа.