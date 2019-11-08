Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Калгари» — «Нью-Джерси» — 5:2, Гусев забил красивый гол

Максим Замятин
Русско-американская школа хоккея. Шикарный гол Гусева с передачи Хьюза
Но с результатами у «дьяволов» по-прежнему неважно.
Хоккей / НХЛ 0

После всех злоключений в виде непопадания в состав Никита Гусев вроде бы смог доказать главному тренеру «Нью-Джерси» Джону Хайнсу свой уровень. На выездной матч с «Калгари» россиянин вышел во втором звене вместе с Джеком Хьюзом и Павлом Захой, и это молодое трио оказалось лучшим в составе «чертей». Правда, на итоговый результат это повлияло мало.

Гусев снова в запасе. В «Нью-Джерси» делают вид, что всё в порядке
Как будто так и должно быть.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Холл, Батчер) – 15:44' (5x5)   1:1 Райан (Стоун, Броди) – 23:02' (5x5)   1:2 Гусев (Хьюз, Заха) – 25:21' (5x5)   2:2 Монахан (Ханифин, Годро) – 29:57' (4x4)   3:2 Баклунд (Ханифин, Андерссон) – 34:53' (5x4)   4:2 Ханифин (Беннетт, Баклунд) – 39:46' (5x4)   5:2 Годро (Монахан, Линдхольм) – 50:01' (5x5)

«Нью-Джерси» открыл счёт в конце первого периода, и этот гол стал настоящим бальзамом на раны болельщикам «Нью-Джерси», которые давно ждут результативной игры от первого номера драфта Хьюза. На этот раз у него получилось воспользоваться отменным пасом Тейлора Холла и убежать один на один — голкипер Дэвид Риттих не имел в этом эпизоде ни единого шанса на сейв.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

После перерыва «огоньки» восстановили равновесие усилиями Дерека Райана, но неутомимые «малыши» гостей организовали ещё один «вкусный» гол. На этот раз им удалось выйди два в один, и Гусев забросил свою четвёртую шайбу в сезоне, без проблем завершив комбинацию.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «НЬю-Джерси».

Увы, но сохранить лидерство в счёте, «заморозить» игру и максимально насытить оборону — это не про нынешний «Нью-Джерси». Ещё до конца второй двадцатиминутки хоккеисты «Калгари» отыгрались и вышли вперёд на две шайбы, а в середине третьего отрезка Джонни Годро забил пятый гол хозяев, полностью лишив «Дэвилз» шансов отыграться.

Календарь и результаты «Нью-Джерси Дэвилз»

«Увы, сегодня мы не сделали шаг в нужном направлении. Нам нужно немного поправить наш курс», — сказал после матча Тейлор Холл. «Да, мы не выдержали давления, которое оказывал соперник. Особенно это касается зоны атаки. Сегодня у нас не так хорошо получилось, как в двух последних матчах, когда у нас были отличные смены. Перед матчем с «Эдмоонтоном» нужно поработать», — добавил защитник Энди Грин.

«Нужен быстрый, хороший ответ на сложившуюся ситуацию. Мы должны улучшить области, в которых мы не были хороши, и на это у нас есть менее 24 часов», — жёстко заметил Джон Хайнс. Кто знает, возможно, его меры вновь коснутся Гусева, который в этом матче получил два малых штрафа.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019