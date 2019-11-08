Панарин забил гол из молодости, а Бучневич объехал всю «Каролину» как стоячую

«Рейнджерс» выиграли четвёртый матч из последних пяти, но с каким же трудом им это даётся! Радует, что российские хоккеисты в Нью-Йорке играют главные роли. Артемий Панарин в матче с «Каролиной» снова забил и продлил свою результативную серию до семи встреч, а у Павла Бучневича четыре очка в двух последних матчах.

Но россияне включились лишь с концовки первого периода, а первые 19 с лишним минут «Рейнджерс» только отбивались от массированных атак «Харрикейнз», едва выползая из своей зоны. Перевес хозяев по броскам был сумасшедший – 22-6, и только геройства Хенрика Лундквиста позволили добраться до перерыва без пробоин.

Лундквист сам попросился сыграть второй матч за два дня. Молодой Георгиев постепенно перехватывает пальму первенства в воротах «Рейнджерс», но 37-летний швед не намерен с этим мириться. «Я просил Куинна дать мне ещё один матч. В последнее время часто остаюсь в запасе, а когда играешь много, постоянно находишься в нужном ритме и следующая игра ощущается как продолжение предыдущей».

Лундквист едва не побил личный рекорд по сейвам за один период

Король показал, что порох в пороховницах у него ещё остался и после 35 сейвов в матче с «Детройтом» выдал ещё более выдающуюся игру, отразив 45 бросков. «Мы просто цеплялись за соломинку, уйти на перерыв, ведя 1:0, стало чем-то невероятным», — отметил Куинн.



Невероятное подарил Артемий Панарин. Его звено, выбравшись в атаку чуть ли не в первый раз за 20 минут, соорудило очередную прекрасную комбинацию. Фаст со Строумом разобрались с защитниками «Каролины» за воротами, а Панарин вовремя выскочил на пятачок и замкнул передачу. Эта шайба сразу напомнила его первый гол в финале МЧМ-2011. Гол стал для россиянина восьмым в сезоне, он является лучшим снайпером и бомбардиром «Рейнджерс». «Наше звено было в одной смене от того, чтобы окончательно не свихнуться. Мы не могли войти в ритм, а затем вдруг провели крутой розыгрыш. В этой лиге иногда надо играть авантюрно», — рассмеялся после игры Строум.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/20

«Каролина» не отчаивалась и продолжала нагружать ворота Лундквиста, и в итоге после 31-го броска он пропустил от Дуги Хэмилтона. Но ничья держалась меньше четырёх минут, после чего «Рейнджерс» вновь вышли вперёд, реализовав большинство. Павел Бучневич заработал балл за передачу, а Брендан Лемье подставил на пятачке клюшку под бросок Энтони ДеАнджело.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Бучневич же задал идеальный тон третьему периоду. Спустя 75 секунд после его начала обычный заброс шайбы в зону «Каролины» превратился в гениальное соло россиянина. Он обокрал Джейка Гардинера, а остальные игроки «ураганов» расступились и буквально бросили ковровую дорожку к своим воротам. Бучневич объехал Мразека и плавно завёл шайбу в сетку.



Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Статистика Павла Бучневича в сезоне-2019/20



«Каролина» предприняла ещё одну попытку отыграться и забила второй гол, но в концовке Адам Фокс не промахнулся по пустым воротам и установил окончательный счёт. «Рейнджерс», может, не заслужили победы, но победили. «Гол Бучневича на старте третьего периода полностью перевернул игру. Рискованная игра, победа на характере. Мы плохо катили, провели не лучший матч, но команды умеют находить путь к победе, когда у тебя второй матч за два дня. Лундквист играл, как член Зала славы и MVP», — заявил Строум.