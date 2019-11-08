История названий команд КХЛ. Западная конференция

Знаете ли вы, почему клубы в КХЛ носят то или иное название? Догадываетесь, как давно они получили нынешние имена, и как назывались в прошлые годы? История образования названий хоккейных команд в нашей стране не так ярка и разнообразна, как в той же Северной Америке, но всё-таки достаточно любопытна. Рассказываем, как и почему возникли названия нынешних участников КХЛ, и как клубы именовались в годы с момента своего основания. На очереди Западная конференция.

История названий команд КХЛ. Восточная конференция В Казани клуб 30 лет носил имя революционера, никогда не бывавшего в Татарстане, а название «Адмиралу» выбирали голосованием.

ЦСКА

Хоккейный клуб был образован в 1946 году под названием ЦДКА (Центральный дом Красной Армии), но история самого спортивного армейского сообщества, разумеется, длиннее и уходит корнями ещё в эпоху Российской империи.



В июне 1901 года заместителем внутренних дел князем Оболенским был утверждён устав «Общества любителей лыжного спорта» (ОЛЛС). Кроме лыж в ОЛЛС развивали бокс, лёгкую атлетику, конькобежный спорт, футбол. В 1923-м все спортобщества, создававшиеся и получавшие свои названия еще до революции, были переименованы на новый лад, перейдя в различные советские ведомства и силовые структуры. В частности, ОЛЛС официально перебрался под патронаж высшего военного руководства, одновременно превратившись в Опытно-показательную площадку Всеобуча (ОППВ). По сути, это и было спортивное ядро сообщества, которое с тех пор получило армейское покровительство.



В 1928 году сообщество получило название ЦДКА, и когда в 1946 году Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту принял решение о проведении чемпионата СССР по канадскому хоккею, то хоккейная команда, естественно, стала выступать под названием спортивного общества. С тех пор изменения названия нынешнего ЦСКА и были связаны исключительно с реорганизациями структур, но на принадлежность хоккейного клуба и всего общества к армейским рядам никак не влияли. В 1951-м появился ЦДСА (Центральный дом Советской армии), в 1957-м – ЦСК МО (Центральный спортивный клуб министерства обороны), а название ЦСКА существует с 1960 года.



Конечно, уже давно ЦСКА не имеет никакого отношения к армейскому спорту, цвета хоккейного и других клубов сообщества не защищают рядовые, прапорщики и лейтенанты действующей армии. Сейчас ЦСКА – это даже не аббревиатура, зато бренд на века.

СКА

Похожая история и с питерскими «армейцами», у которых из военного осталось только названия и звезда на логотипе. В первые годы своего существования хоккейный клуб из Северной Столицы носил название «Дом офицеров имени С.М. Кирова», потому что его, говоря современным языком, спонсировало это военное общество, носившее с 1934 года имя известного революционера и первого секретаря ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Мироновича Кирова. Пожалуй, стоит пояснить, что Дом офицеров в Ленинграде был не филиалом высшего военного руководства из Москвы, а отдельной структурой. Так называлась самостоятельная и постоянно действующая общественная организация, где базировалось офицерское собрание – общество офицеров воинской части.



Итак, в первом чемпионате СССР ленинградская хоккейная команда носила название «Дом офицером имени С.М. Кирова», а в пятидесятые годы из-за реформ в военном ведомстве неоднократно получала новое имя. В 1948-м – ЛДО («Ленинградский Дом офицеров»), в 1953-м – ОДО («Окружной Дом офицеров»), в 1957-м – СКВО («Спортивный клуб военного округа»), наконец, с 1959 года СКА стал СКА.

«Витязь»

В 1996 году в Подольске были зарегистрированы Подольская городская общественная организация Центральный спортивный клуб «Витязь» и ОАО «Витязь-спорт». Под общим брендом «Витязь» в Подольске и Чехове вскоре стали появляться различные спортивные клубы, секции, тренировочные базы, тренировочные комплексы и арены. В том же году образовался и хоккейный клуб «Витязь».



Почему же именно «Витязь»? Название было взято не совсем с потолка. Одной из главных направленностей этих спортивных клубов было легальное «выращивание» бойцов для «крышевания» бандитских группировок. Не забывайте, речь идёт о Подмосковье 90-х годов, а инициатором образования клуба был Борис Иванюженков – на тот момент бывший спортсмен и тренер по борьбе, а также хороший друг криминальных авторитетов Николая Павлинова и Сергея Лалакина. А слово «витязь», как известно, издревле обозначает древнерусского воина, богатыря.



Хоккейному клубу просто-напросто досталось общее название организации, но мы прекрасно помним, что довольно долгое время у «Витязя» регулярно на льду проявлялись гены его создателей и первых покровителей.

«Динамо» Москва

Официальной датой создания хоккейного клуба «Динамо» (Москва) считается 22 ноября 1946 года. Команда, как обычно, получило название от спортивного сообщества.



Первоначально организация с таким названием была создана 18 апреля 1923 года, когда Физкультурное общество ГПУ (государственного политического управления) было реорганизовано в Московское пролетарское общество «Динамо». Его почётным председателем в первые годы существования являлся Феликс Эдмундович Дзержинский – председатель ГПУ НКВД РСФСР.



В последующем при преобразовании НКВД и его преемников спортивное общество сумело сохранить своё брендовое название, а также ведомственную принадлежность к органам внутренних дел и госбезопасности.



Почему же всё-таки «Динамо»? Почётный динамовец Максим Горький писал: «Греческое слово «дина» — значит сила, «динамика» — движение, а «динамит» — взрывчатое вещество. «Динамо» — это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль всё старое, гнилое, всё, что затрудняет рост нового, разумного, чистого и светлого – рост пролетарской социалистической культуры».



Хоккейная команда «Динамо», как и всё спортивное сообщество, благополучно пронесло название через десятилетия. Юридических и структурных изменений в клубе хватает и по сей день, но бренд остаётся.

Фото: dynamo.ru

«Спартак»

Хоккейная команда «Спартак» образовалась 22 декабря 1946 года, и первый коллектив красно-белых был составлен из футболистов и игроков по хоккею с мячом, выступавших за одноимённое спортивное сообщество. Так что историю названия стоит снова искать именно у всей организации.



С 20-х годов прошлого века бывший «Московский кружок спорта» неоднократно менял названия. «МКС», «Красная пресня» ( по геолокации), «Промкооперация» и «Пищевики» (клуб принадлежал предприятиям промкооперации). В 1935 физкультурно-спортивное сообщество оформилось официально, а название «Спартак» упомянул Николай Старостин – как символ борьбы за свободу и первенство, отражённый в римской легенде. Позже Николай признался, что идея пришла ему в голову, когда он увидел лежащую на столе книгу «Спартак» Рафаэлло Джованьоли.



Впрочем, эта версия неофициальна, и с ней согласны не все. Но весьма вероятно, что название «Спартака» всё-таки напрямую связано с фракийским рабом и гладиатором.

«Торпедо»

Как вы уже поняли, хоккей с шайбой стал культивироваться в СССР в послевоенные годы, а основным стимулом к массовому распространению это вида спорта явилось постановление Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту о проведении розыгрыша первенства страны по хоккею с шайбой сезона-1946/47. У истоков освоения этой игры стояли не только столичные клубы, но и, например, горьковчане. Особенно активно хоккей развивался на Горьковском автомобильном заводе.



Команда, находящаяся под крылом ГАЗа стала называться «Торпедо». Такое имя было у всех клубов, которые принадлежали спортивным сообщества при автозаводах. Почему же название «Торпедо» плотно ассоциировалось с автомобилями? Всё очень просто. Торпедо – это автомобильный стиль и название спортивного клуба автомобилистов. Назывался так потому, что передавал стремительность торпеды-снаряда и ошеломление. В начале 19 века у французского слова «la torpille» было ещё одно значение, восходящее к этому же латинскому корню: ошеломление, произведённое чем-либо или кем-либо.

Фото: hctorpedo.ru

«Торпедо» сохранило своё название на протяжении всего времени существования, и до сих пор нижегородский клуб называют «автозаводцами», а на игровых свитерах красуется олень – фирменный значок ГАЗа.

«Йокерит»

27 октября 1967 года состоялось учредительное собрание, на котором строитель Аймо Мякинен и художники Эйно Сюрьянен и Рейно Вилен подписали документы об основании клуба «Йокерит». Он был создан на основе уже существующего клуба «Тёолен Веса», который прекратил своё существование из-за финансовых трудностей. Мякинен погасил долги клуба, а все игроки «Веса» перешли в «Йокерит».



Идея названия клуба родилась у Раймо Кяхкёнена, директора одного из отделов букмекерского и лотерейного агентства Veikkaus и начальника команды «Тёолён Веса». Его восхищало названия команды из города Пори «Эссят» («тузы»), и он решил использовать более сильную карту – джокера. С этим названием была связана пара препятствий: под таким именем уже был зарегистрирован футбольный клуб из района Кяпюля, а компания Tikkurila тогда производила краски под маркой «Jokeri». Однако футбольный клуб к тому времени уже прекратил свою деятельность, а завод Tikkurila стал спонсором нового хоккейного клуба. Прототип клубной эмблемы тоже взят из карточной колоды.

«Локомотив»

Интересно, что «Локомотив» — это самое первое название хоккейной команды из Ярославля. «Железнодорожный» клуб был создан в городе в 1949 году, несколько лет представлял Ярославль в первенстве РСФСР, но затем был расформирован.



В сезоне-1955/56 Ярославскую область представлял «Спартак» (клуб принадлежал к одноимённому спортивному сообществу), затем в первенстве РСФСР играл «Химик», принадлежавший Ярославскому шинному заводу. А через три года в городе появился «ЯМЗ» — команда Ярославского моторного завода. Из этого клуба и вырос сначала «Труд», затем «Мотор», а с сезона-1965/66 в Ярославле возникло «Торпедо». Вы же помните про близость этого названия ко всему, что относится к автомобилям?

Фото: hclokomotiv.ru

Под этим именем ярославский клуб играл на протяжении 35 лет, а в 2000 году генеральным партнёром и спонсором клуба выступило Министерство путей сообщения России, ныне ОАО «Российские железные дороги». В Ярославль вернулся «Локомотив», ставший преемником «Торпедо», и не имеющий никакого отношения к «Локомотиву» из 1949 года.

ХК «Сочи»

Рассказывать здесь особо не о чем, но клуб из Сочи, созданный в 2014 году для участия в КХЛ, мог называться гораздо интереснее. Первым вариантом названия был «Дельфин», а затем руководители нового клуба вроде бы остановились на «Сочинских леопардах». По крайней мере, в апреле 2014-го пресс-служба губернатора Краснодарского края сообщала, что новый клуб будет называться именно так, а в июне КХЛ официально принимала «леопардов» в свои ряды.

КХЛ официально приняла в свои ряды "Сочинских Леопардов" и "Йокерит"

Но в результате было выбрано более сухое и официальное название ХК «Сочи», а леопард стал символом клуба.

«Северсталь»

Фактором появления хоккея в Череповце в середине 50-х годов стало строительство металлургического завода, в частности появление мощной строительной организации «Череповецметаллургстрой». В руководстве этого треста сразу нашлись люди, неравнодушные к хоккею, и в городе этот вид спорта стал развиваться бок о бок с градообразующими предприятиями.



Пока команду спонсировала строительная организация, клуб назывался ХК «Строитель». Но уже в 1959 году «Строитель» перешёл под крыло сталелитейного предприятия и на 35 лет стал «Металлургом». С 1994-го команды стала называться точно также, как и генеральный спонсор – «Северсталь».

Фото: severstalclub.ru

«Динамо» Минск

До появления «Динамо» в 1948 году в Минске играло много команд со стандартными советскими названиями, но надолго задержаться сумели именно бело-голубые. «Динамо» играло в союзном первенстве вплоть до начала 90-х, но затем спортивное общество отказалось от хоккейного подразделения из-за финансовых проблем, и клуб попал в частные руки. В 1993 году «Динамо» переименовали в «Тивали» в честь деревни, которая вошла в состав Минска в 70-х годах. Под таким названием клуб просуществовал семь лет, а затем прекратил существование.



В 2003 году хоккейная команда в Минске была возрождена под брендом «Динамо». Это было решение председателя белорусской федерации хоккея и по совместительству главы МВД Беларуси Владимира Наумова. Учредителями команды выступили силовые ведомства Беларуси, спонсорскую помощь оказали предприятия Минской области.

«Динамо» Рига

Современное рижское «Динамо» было создано в 2008 году специально для участия в КХЛ. До этого большого хоккея в Риге не было с 1995 года со времён «Пардаугавы».



«Динамо» — это историческое название главной команды латвийского хоккея. Это спортивное сообщество образовалось в Латвии в конце сентября 1940 года, практически сразу после включения стран Прибалтики в состав СССР.



Но в отличие от других динамовцев страны, сохранить своё название на протяжении истории рижанам не удалось. Во многом это было связано с тем, что отношение к этому спортивному сообществу, как и членству страны в Союзе, в столице Латвии было совсем не такое трепетное.



В 1949 году «Динамо» стало «Даугавой» — это латвийское название реки Западная Двина. В 1958 году рижский клуб был приписан к местному вагоностроительному заводу и получил совсем неромантическое название ХК «Вагоностроитель». Через два года этот громоздкий никнейм трансформировался в «Даугава-РВЗ» (РВЗ – это Рижский вагоностроительный завод), потом вернулась обычная «Даугава», а в 1963 году клуб из Риги снова стал «Динамо».



За 28 лет клуб заработал отличную репутацию в чемпионате СССР, вырастил немало мастеров, но в 1990-х грянули политические изменения. Слово «Динамо» в правительственных кругах Латвии не пользовалось популярностью, название пришлось менять. До 1995-го клуб получил имя «Пардаугава» — это общее наименование левобережья Даугавы в Риге – но затем был вынужден прекратить существование.



Спустя 13 лет возрождать клуб уже решили под историческим названием.