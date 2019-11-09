«Новые игроки в сборной России не перестройка, а необходимость». Говорит Кудашов

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о принципах формирования состава на Кубок Карьяла и дальнейшей планах национальной команды.



— Основная часть игроков, вызванная на этот сбор, нуждается в игровой практике международного уровня. Нам нужно развивать этих ребят, чтобы они получили опыт. Это другие игры, другие скорости, другой накал борьбы, цели, задачи и ответственность. Нам важно, чтобы они прошли через эту «мясорубку», научились выигрывать и были конкурентоспособными на этот уровне, чтобы у сборной России была глубина состава, был выбор у тренеров перед основными соревнованиями. Это очень важный момент, поэтому мы должны давать играть этим хоккеистам, набивать шишки и иногда делать ошибки. А наша работа состоит в том, чтобы минимизировать их.

— Получается результат матча с финнами не самое главное?

— У сборной России всегда стоит задача победить. Матч с финнами не исключение, мы расстроены результатом игры. Но был ряд положительных моментов, многие ребята показали себя с хорошей стороны, некоторые взяли на себя лидерские функции. У команды была игра, скорость и нацеленность. Подвели необязательные удаления. Мы говорим об этом с игроками, на этом уровне любое удаление повышает вероятность пропустить гол, любая ошибка влияет на результат. Этот опыт, которые игроки должны получить. Чем быстрее они начнут исправлять их, тем больше шансов у них стать хорошими игроками на международном уровне – жёсткими кандидатами на чемпионат мира и Олимпиаду.

Россия хотела испортить финнам праздник. Но сама подарила им победу Команду Алексея Кудашова погубили индивидуальные ошибки и удаления.

— Какие изменения произойдут в составе по сравнению с матчем с финнами?

— Будет ряд изменений. Ярославская тройка войдёт завтра в состав. В воротах сыграет Игорь Бобков. Клубные тройки в основном останутся.



— У шведов новый тренер Юхан Гарпенлёв. Заметили уже какие-то изменения в их игре?

— Мы проанализировали их игру в матче с чехами. На самом деле мы давно знаем Гарпенлёва, знаем, чего от него ждать. Играющий человек, да и сама сборная Швеции по традиции всегда хорошо катается, любит контроль шайбы. Кардинально ничего не меняется, как и у финнов к примеру. Мы сейчас тоже стараемся играть по своей системе, хотя у нас в КХЛ работают тренеры разных формаций, разных национальностей со своим видением игры. Именно в нашей лиге многие команды играют в разный хоккей, и в сборной игрокам тяжело сразу перестроиться на другую систему. Финны, шведы или канадцы играют в одном направлении, поэтому им легче собрать сборную.



— Как узнали, что вас назначали главным тренером сборной России?

— Позвонили, предложили – я согласился. Всё просто, я же уже был в штабе сборной.



— Ожидали это?

— Таких вещей никогда не ожидаешь.



— Почему выбрали Александра Савченкова в качестве своего помощника?

— Он давно работает на высоком уровне. Был в «Атланте», «Локомотиве», а сейчас проводит хорошую работу в «Витязе». Ещё нужно учитывать, что до этого он работал в сборной России U17, в олимпийской сборной. Эта незаметная работа, которую тренер проделывал там, он делает и сейчас здесь.

Фото: fhr.ru

«Привлечение новых игроков – необходимость, а не перестройка»

— В сборной России хотите видеть четыре равноценных звена или должны быть разделение на атакующие и сдерживающие сочетания?

— На данный момент у нас четыре атакующих звена. И из-за этого возникает проблема. В матче с финнами у нас было шесть нападающих, которые играют в своих клубах в меньшинстве. В матче со шведами их может быть ещё меньше. Поэтому на крупных турнирах придётся учитывать этот момент. Это важный момент, уметь играть против спецбригад соперника. Не только в меньшинстве. С финнами у нас было большинство «5 на 3». Кто из этих ребят играет в своих клубах в таком формате? Наша задача давать им играть в таких ситуациях, чтобы они получали опыт и добивались результата.



Или ситуация со вбрасываниями. Мы ведём центральных нападающих всю игру и в решающие моменты определяем, кто из них может выиграть единоборство на «точке». У нас нет такого гренадёра, кто 100% выиграет.

— Кого вы можете отметить из центральных нападающих в КХЛ?

— Вы скажите, кто у нас из центральных играет в первых звеньях в своих клубах? Шипачёв, Ткачёв? Два. Григоренко может, но не играет в центре. Миша, к слову, может сыграть на любой позиции и в разных форматах. Зернов есть. Но мы набираем их по крупицам. Поэтому привлечение всех этих ребят это не перестройка, но необходимость, особенно это касается центральных нападающих и защитников.



— Финны на последнем чемпионате мира показали, что сыгранность бьёт имена?

— Финны около месяца по советской системе сидели на сборе и очень хорошо подготовились. Сейчас рано говорить, какие игроки будут доступны у нас перед чемпионатом мира. Нужно понимать, в каком состоянии они находятся, есть ли у них травмы.



Календарь игр сборной России на чемпионате мира-2020

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Если Гусев хочет играть в НХЛ, ему нужно прибавлять в движении»

— Никиту Гусева признали самым ценным игроком сборной России по итогам прошлого сезона. Есть понимание, почему у него не всё получается в «Нью-Джерси»?

— Он забросил уже четыре шайбы, играя в среднем по 12 минут. Зная Никиту, могу сказать, что ему всегда нужно быть в игровом ритме. Поэтому ему сейчас тяжело. Мы разговаривали с ним перед отъездом, и он знает о своих проблемах, что ему нужно больше двигаться и отрабатывать в обороне. Это первое, что требует от игрока тренер в НХЛ. Неслучайно его переводили на правый фланг, думая, что он будет принимать шайбу с правой руки и ему будет легче в движении.



— Перевод на правый фланг не сделает его лучше?

— Я могу говорить только со своей стороны, но там, возможно, не видят его на определённых ролях, замечают недостатки и не знают о его достоинствах. Тяжело рассуждать. У тренера «Нью-Джерси» своё видение. Моё мнение – ему однозначно нужно прибавлять в движении, если он хочет играть в НХЛ. Это очень быстрая и жесткая лига. В этом плане он немного отстаёт. Что касается голевого чутья, то он уникальный хоккеист. Даже сейчас за 12 минут он умудряется забивать голы и создавать потенциальные голевые моменты для партнёров. И ещё есть момент, что если ты доверяешь ему даже когда что-то не получается, он обычно оправдывает этот аванс. Но не будем забывать, что в «Нью-Джерси» есть другие игроки высокого уровня, которых тренер может использовать в первых звеньях.

Русско-американская школа хоккея. Гусев забил шикарный гол с передачи Хьюза Победный буллит в прошлом матче, гол в ворота «Калгари». Подводят только необязательные удаления.

— Крэйг Мактавиш рассказал много интересного про «Локомотив».

— Я прочитал его интервью.



— Так всё и есть на самом деле?

— Так и есть.



— Как вас уволили из «Локомотива»?

— Я ещё накануне знал, что велись переговоры с Дмитрием Квартальновым. Поэтому узнав об этом, сразу позвонил и сказал, что давайте я поеду домой, а новый тренер сразу заступит на должность. Мы были в Москве, это было перед игрой с «Динамо». Приехал Дмитрий в гостиницу, мы пообщались, скажем так, передал ему дела.