Кучеров нанёс травму Соботке. Фанаты «Баффало» требуют отомстить русскому игроку

Но за Соботку в «Сэйбрз» и не думали мстить. Зато Стэмкос с Сергачёвым налетели на Ристолайнена, когда тот вздумал обидеть Волкова.

В чемпионате КХЛ пауза на Евротур, на Евротуре у сборной России выходной, зато все взгляды этим вечером обращены на Стокгольм, где играют «Тампа» с «Баффало». Уже в первом периоде Никита Кучеров вызвал дикий восторг болельщиков «молний» и гневные призывы болельщиков «клинков».

Кучеров не стал откладывать дело в долгий ящик и для начала забил. Кевин Шаттенкирк начал быструю атаку, по борту пробросив шайбу в среднюю зону. Классную передачу отдал Брэйден Пойнт, а Никита опередил защитника и замкнул пас в касание. Эта шайба стала пятой в сезоне для действующего обладателя «Арт Росс Трофи».

Затем он силовым приёмом отправил Владимира Соботку в раздевалку. По ощущениям, Соботка сам запнулся о Скиннера, и в любом случае влетел бы в Кучерова, тот лишь подставил спину, но вышло не очень хорошо. Соботка рухнул на лёд и ушёл в раздевалку только с помощью партнёров, не наступая на одну ногу. Болельщики «Сэйбрз» тут же стали требовать крови.

«Подловатый приём Кучерова на Соботке. Совсем необязательный. Отсечение – нарушение, которое есть в правилах, оно сюда подходит. Но я, конечно, не арбитр», — написал обозреватель The Athletic Джо Йирдон.



«Кучерова не удалили? Вот же мразь. Не только не удалили, ещё и «Баффало», находясь в Европе, может остаться без одного из нападающих на матч и ещё две трети», — пишет Duffy on WCMF. «Лучше бы НХЛ выписала Кучерову три матча дисквалификации. Приём был поздним и грязным. Но он же звезда, так что я ничего не жду», — сокрушается Брэндон Хеннинг.

«К чёрту Кучерова. Устройте за ним охоту», — призывает Stretch Pass Shenanigans. «Кучерова надо выгнать из лиги!», — пишет Кэс. «Вырубайте Кучерова. Пора мстить. Веди себя, как мужики», — возмущается пользователь «Твиттера» Патрик. «Кто-то должен врезать Кучерову по рту клюшкой», — считает Коди. «Я хочу, чтобы Кучеров за это ответил, и если его тоже отправят в раздевалку, да будет так», — пишет Марч. «Вы что, серьёзно? Кучеров играет грязно, и все молчат? Кому-то из «Баффало» надо взять и закопать этого клоуна в следующей же смене. Надеюсь, Джек Айкел сбросит краги», — надеется Bit Heat. «Баффало» никак не ответило на грязный силовой Кучерова. НИКАК. Полная лажа», — пишет Джей Ди Теле.



Главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер тоже долго возмущался и требовал объяснений у судей, удивляясь, как они не увидели в этом эпизоде ничего криминального, но удаления они не дали. Зато через пару минут выписали две минуты Расмусу Далину, и «Тампа» реализовала большинство.

«Тампа» уверенно контролировала игру, надолго задерживалась в чужой зоне и ушла на перерыв, ведя 2:0. Давненько такого не было, в этом сезоне «молнии» ни разу не забрасывали две первые шайбы в матче. Во втором периоде «Баффало» всё-таки забил, но характер игры это не изменило.

И, кстати, «клинки» так и не ответили на призыв болельщиков. Пару хитов провёл Ристолайнен, но никто не ехал мстить за Соботку и «убивать» Кучерова. Зато в третьем периоде, когда тот же Ристолайнен жёстко приложил Александра Волкова, на него тут же набросились Стэмкос, Сергачёв и другие игроки «Тампы». Ещё и получили после потасовки очередное большинство. Не забили, но сделали это чуть позже, уже усилиями четвёртого звена. На сей раз сработала связка Маруна и Гурда, который радовался своей шайбе, как ребёнок.

Этот гол оказался решающим, потому что в середине периода «Баффало» начал поддушивать «Тампу» и в итоге это вылилось во второй гол Сэма Райнхарта. А уж в концовке Василевский не подвёл, отбив атаки, когда «Баффало» снял вратаря. Первый матч в этом европейском выезде остался за «Тампой».



Статистика Никиты Кучерова в сезоне-2019/20