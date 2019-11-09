Россия вымучила победу над шведами. Всё решил шикарный буллит Сошникова

Сборная России свой первый матч с Алексеем Кудашовым в роли главного тренера проиграла финнам, но и Шведы уступили Чехии со счётом 1:3. Обе команды внесли некоторые изменения в составы на очную встречу. У России вне заявки оказались Иван Макеев и Александр Кадейкин, а Сошников вышел с новыми партнёрами – Алексеевым и Каюмовым, а место в воротах занял Игорь Бобков.

В матче с финнами Россия не уступила по игре, но закопала себя собственными ошибками. «Мы расстроены результатом игры. Но был ряд положительных моментов, многие ребята показали себя с хорошей стороны, некоторые взяли на себя лидерские функции. У команды была игра, скорость и нацеленность. Подвели необязательные удаления. Мы говорим об этом с игроками, на этом уровне любое удаление повышает вероятность пропустить гол, любая ошибка влияет на результат. Этот опыт, которые игроки должны получить. Чем быстрее они начнут исправлять их, тем больше шансов у них стать хорошими игроками на международном уровне – жёсткими кандидатами на чемпионат мира и Олимпиаду», — рассказал Кудашов.

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Два дня назад финнам у России забивали исключительно защитники – Шарипзянов и Рафиков. Сегодня сборная дождалась гола от нападающих, да не одного, а целых двух. Шведы играли пассивно, шайбу получали редко и если и пытались угрожать воротам Бобкова, то по большей части это были броски от синей, которые легко блокировались. Где те хвалёные «Тре Крунур», которые парализуют соперника постоянным контролем шайбы и чудесными комбинациями? Сборная России быстро и нагло проходила среднюю зону, но без массированных атак, а стремительными уколами. Так и был забит первый гол. Окулов поборолся за шайбу после вброса и наотмашь рубанул по ней прямо на Слепышева, который хлёстким броском расстрелял шведские владения.

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Игра сразу пошла веселее, вскоре отличный момент создало ярославское звено (Кудрявцев, заявленный 13-м нападающим, периодически выходил вместе с Каюмовым и Алексеевым), потом Слепышев создал момент для Окулова. Второй шайбы не пришлось ждать долго, на сей раз наброс Сергеева от синей линии доработал на пятачке Дамир Жафяров.

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Начало второго периода Россия, как и в предыдущей игре, могла серьёзно подпортить свои дела многочисленными удалениями, коих за первые 10 минут набралось три штуки. Но шведы, кажется, вообще забыли, как играть в хоккей, и хоть и смогли «пощупать» шайбу, но о создании хотя бы мало-мальски опасных моментов и речи не шло. Меньшинство россияне отработали образцово-показательно, но уже в равных составах пропустили контратаку, которую смогли остановить только ценой буллита.

В двух матчах подряд соперник нашей сборной реализует буллит. Клингберг мастерски убрал Бобкова на паузе и забил в стиле Дацюка. Собственно, если бы не этот штрафной бросок, об игре шведов в первые 40 минут вообще нечего было бы вспомнить. По сравнению с предыдущей игрой разница была лишь в том, что сейчас Россия всё равно вела в счёте, а под конец периода смогла восстановить преимущество в две шайбы. И снова наша команда отлично отработала на чужом пятачке – Семёнов разделался с Хелльбергом, добив с неудобной руки.

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Третий период стал самым результативным и в то же время нервным для болельщиков. Шведы всё-таки вспомнили, как играть в хоккей, а Россия немного подзабыла. Или заснула, или слишком рано успокоилась и поверила в успех. Соперник забросил трижды и сравнял счёт в концовке, между шайбами шведов случился шикарный гол Сошникова, но в итоге вместо того, чтобы спокойно доводить до победы игру, которую Россия полностью контролировала, в третьем периоде не обошлась без валидола. В итоге всё решил шикарный буллит Никиты Сошникова, но пришлось помучиться там, где должны были выигрывать легко и непринуждённо.