Кузнецов снова делает «птичку»! Уральский талант красиво забил «Вегасу»

Интерес к визиту «Вегаса» в столицу США был огромным — слишком живы ещё в памяти битвы финала Кубка Стэнли двухлетней давности. Одной из интриг этой встречи была дуэль силовиков Тома Уилсона и Райана Ривза, которые давно и взаимно «любят» друг друга: в прошлом декабре Ривз нанёс Уилсону сотрясение, после чего назвал этот момент: «Столкновение со львом в джунглях». На вопросы о том, будут ли гиганты биться на этот раз, Ривз ответил откровенно.



«Если он чувствует, что что-то должно быть сделано, я готов ответить на вызов. Я думаю, что все всё знают. Но если он хочет, чтобы мы играли в хоккей, мы будем играть в хоккей. Я уверен, что на льду мы никогда дружить не будем, но здесь всё немного по-другому, чем между мной и Эвандером Кейном. Но о Уилсоне я слышал много хорошего. В АХЛ у меня был случай, когда я дрался с парнем, а после проставился ему пивом. Иногда в спорте так бывает», — сказал Ривз.

Овечкин всё ближе к рекорду Гретцки! Сделал дубль, ему улыбались даже соперники А передача Кузнецова в первом голе — это что-то фантастическое.

На предматчевой раскатке оба форварда о чём-то мило перекинулись словами, и обоюдной угрозы в этом усмотреть было трудно.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» RMNB.

Сама игра началась с красоты в исполнении российских легионеров. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов заметил ускорение Евгения Кузнецова, выдал тому прекрасный точный пас под синюю линию, и дальше всё произошло в классическом стиле: челябинец убежал, «раскачал» Марка-Андре Флёри и отпраздновал гол фирменной «птичкой», которую зрители увидели впервые в нынешнем сезоне. Это был шестой гол Кузнецова в регулярном чемпионате, а в последних трёх матчах он набрал 7 (1+6) очков.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Прошло ещё неполных пять минут, и «Вашингтон» снова праздновал успех. Том Уилсон, сделавший в этом матче выбор в пользу хоккея, вряд ли пожалел о принятом решении: силовик забил красивым кистевым броском после удобной скидки Якуба Враны, и эта шайба стала уже восьмой для Тома в сезоне-2019/20.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Вегас» огрызнулся шайбой Макса Пасиоретти, но «столичные» смогли на некоторое время «заморозить» счёт, и очередной всплеск активности последовал лишь в конце второго периода, когда команды обменялись голами Зигенталера и Райлли Смита.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

В третьем периоде хозяева успешно «убили» меньшинство, полученное за нарушение численного состава, и отбытое Александром Овечкиным, и смогли реализовать численный перевес за счёт удачного подправления Никласом Бекстрёмом дальнего броска Джона Карлсона.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.