Наместников получил нокаут. «Оттава» отомстила двумя голами за 4 секунды

«Оттава» продолжает удивлять. Будучи одной из худших команд лиги по составу, имея неважную репутацию благодаря скупердяю-владельцу, «сенаторы» продолжают цепляться за очки. После крупной победы над «Рейнджерс», волевого выигрыша в овертайме у «Лос-Анджелеса», команда из столицы Канады оставила ни с чем «Каролину», которая попала в заметную яму. Проигрыш «Оттаве» стал для прошлогоднего финалиста Восточной конференции четвёртым подряд.

И хотя вывеска у этой встречи была не самая привлекательная, матч получился полон самых необычных событий. Уже на пятой минуте зрители увидели драку между игровиками Владиславом Наместниковым и Райаном Дзингелом, который в межсезонье сменил «Коламбус» на стан «ураганов». Классический европейский технарь Наместников обрёл в «сенаторах» второе дыхание, набрав в 15 первых матчах сезона 10 (5+5) очков, и его участие в драке оказалось абсолютно неоправданным. Более мощный Дзингел выиграл бой «в одну калитку», дав понять, что каждый должен заниматься своим делом.

Календарь и результаты «Оттавы Сенаторз»

Если Дзингел в последние сезоны непременно проводит по 1-2 драке за год, то Наместников последний раз сбрасывал перчатки в ноябре 2017 года, когда его оппонентом был защитник «Далласа» Дэн Хэмьюс, а сам Влад выступал за «Тампу».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Вскоре после драки «Оттава» открыла счёт усилиями Филипа Хлапика, а ближе к концу первого периода игроки «Сенаторз» стали авторами уникального достижения. Хозяева забросили две шайбы за 4 (!) секунды, чем полностью обескуражили голкипера «Харрикейнз» Джеймса Раймера. Это самый быстрый голевой дуплет в истории «Оттавы», а автором первой шайбы в этой перестрелке стал пострадавший в драке Наместников.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Гол Андрея Свечникова, ставший для россиянина седьмым в сезоне, был единственным успехом «Харрикейнз» в этом матче.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

«Эта игра была неудачной на протяжении всех 60 минут. Все были плохи. Мы должны быть готовы к каждой смене, каждому периоду. Мы не проявили никаких усилий, не было конкурентоспособности, которые необходимы, чтобы победить», — откровенно признал форвард «Каролины» Джордан Стаал.

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«Да, мы играли просто безобразно. Соперник сражался, чтобы победить, а мы оказались не готовы. Недопустимо играть так в начале матча, тем более, если вспомнить нашу серию поражений. Если вы не готовы играть, вы получите именно такой результат. Мы не выиграли ни одного единоборства, играли как-то беззаботно, это очень расстраивает. Настало время покопаться в себе. Конечно, на самом деле мы лучше, чем были сегодня но играть так — это просто неприемлемо. Посмотрим на что мы способны в следующем матче», — добавил главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.