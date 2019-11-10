Россия завершит Кубок Карьяла битвой с Чехией. LIVE

Указанное в трансляции время – московское

13:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию третьего матча сборной России на Кубке Карьяла. Соперником нашей сборной станет команда Чехии. Отметим, что хоккеисты Милоша Ржиги выиграли обе предыдущие встречи на турнире, обыграв шведов 3:1 и финнов 3:2 (Б). В свою очередь команда Алексея Кудашова уступила сборной Суоми (3:4) и выиграла у Швеции в серии буллитов – 5:4.

Россия вымучила победу над шведами. Всё решил шикарный буллит Сошникова Не можем без валидола, но есть первая победа сборной при Кудашове.

«Вы правы в том, что победа не доставила полного удовлетворения. Это наша вторая игра, и хоккеисты должны играть более уверенно и солидно на протяжении всех 60 минут. Не позволять сопернику забирать инициативу из-за неправильных действий. Ненужные удаления не должны ломать нам игру. Сначала был полный контроль, но удаления в начале второго периода полностью перевернули игру. Сказал ребятам, что они способны контролировать ход игры весь матч и не позволять сопернику забирать инициативу», — заявил после победы над шведами главный тренер россиян Алексей Кудашов.

Кудашов: победа не доставила полного удовлетворения. Нужно играть более солидно

Что ж, пожелаем сборной России успешного завершения Кубка Карьялы и победы над чехами, которые всегда цепляются за результат и просто так точно не сдадутся.