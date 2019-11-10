Россия провалила матч с чехами. Больше всего вопросов к Кудашову

Кудашов перемудрил с развитием игроков

Во время Кубка Карьяла Алексей Кудашов много говорил о важности получения международного опыта, развитии игроков, необходимости увеличения реальных кандидатов на чемпионат мира с прицелом на Олимпиаду-2022. О том, что игроки могут допускать ошибки, а им будет даваться шанс их исправить. В принципе так оно и получилось. На Кубке Карьяла многие ребята получили хороший международный опыт. У них были ошибки, за которые соперники нас наказывали. Но это тоже опыт, без которого сложно добиться прогресса. Тем не менее два отдельных случая с игроками сборной России удивили.

Какой план, как любит говорить Кудашов, был по защитнику Ярослав Дыбленко, пропустившему все три матча на турнире? У него не было травмы, не менее удивительно, что мы говорим об игроке СКА. Даже Андрей Кузьменко, проваливший старт сезона КХЛ, получил уйму игрового времени в Хельсинки (и, кстати, неплохо им воспользовался), не говоря о других представителях питерского клуба. Но зачем было брать 25-летнего защитника, чтобы не дать ему сыграть ни одной игры? И ладно бы в этой линии у сборной России был полный порядок, но ошибок хватало. Черепанова убрали из состава за матч со шведами, а Блажиевский, к примеру, как и все игроки ЦСКА, отыграл весь турнир, несмотря на серию удалений, напрямую повлиявших на исход двух стартовых матчей. Мищенко — добротный защитник, но не настолько, чтобы считаться железным игроком основы даже на Кубке Карьяла. Что, кстати, можно сказать почти про любого из игроков обороны, приехавших в Хельсинки.



Второй удивительный момент — это то, как Кадейкин проделал путь от ассистента капитана до игрока запаса. Между этим был только один матч со шведами. Не самый хороший для его тройки, но точно не провальный для самого форварда. И мы ведь говорим об игроке, который без сбоев прошёл все этапы Евротура в прошлом сезоне и едва не поехал на чемпионат мира. Но вместо того, чтобы дальше выводить Кадейкина на новый международный уровень, его без видимых на то причин отправили в глубокую ротацию. Возможно, дело в том, что тренеры хотели проверить в деле других игроков. Или в том, что в этот раз в сборной не было чистого сдерживающего звена, где уфимец наиболее полезен. Но, опять же, вопрос, зачем тогда вызывать игрока и, больше того, называть его помощником капитана, если он один матч провёл в запасе, а на другой был заявлен в качестве 13-го нападающего? Вряд ли это можно назвать развитием игрока с прицелом на Олимпиаду, о которой так много сейчас говорят, ввиду того что НХЛ не горит желанием ехать даже в Пекин.

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Хочется верить, что агенты, не стесняясь собирающие после матча сборной вокруг себя толпу игроков, как и прежде, не имеют ни малейшего влияния на эти процессы. Мы ведь помним, как в прошлом сезоне, помимо того же Кадейкина, через этапы Евротура по спортивному принципу вырос защитник Елесин, как преображала игра за сборную Кузьменко, а до этого приятно удивлял Михеев. В сборной в них поверили, а они не подвели и воспользовались своими шансами. Такие примеры наиболее ярко показывают, как опыт игры за национальную команду выводит хоккеистов на новый уровень. И тут уже задача хоккеистов как минимум удержаться на нём, а тренеров сборной не нарушить эти процессы.

«Новые игроки в сборной России не перестройка, а необходимость». Говорит Кудашов Ещё тренер подтвердил правдивость рассказа Крэйга Мактавиша о «Локомотиве» и рассказал, чего не хватает в игре Никиты Гусева в НХЛ.

Фото: photo.khl.ru

Вратарский вопрос и грубая ошибка Мищенко

В итоге самый реальный голевой момент в первом периоде матча с Чехией был именно у Кадейкина, играющего через смену с Кудрявцевым в «ярославской» тройке. Россияне снова показали хорошее давление на старте, но затем стали упускать инициативу.



В середине периода чехи открыли счёт после грубой ошибки Мищенко, на ровном месте подарившего шайбу Ржепику в своей зоне. Тот сделал передачу на Яна Коваржа, который пробил Самонова броском в ближний угол. Момент с Мищенко ещё раз подтвердил, что в этой сборной России были «незаменимые» и такие, как Дыбленко или Черепанов. Блажиевский и Мищенко не появлялись на льду начиная со второго периода, но эти меры напрашивались ещё до матча.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.



А вратарский вопрос вообще сейчас самый острый в сборной России. У нас есть Илья Сорокин, который сыграет на Кубке Первого канала и поедет на чемпионат мира, но уже в следующем сезоне его ждёт НХЛ. Шестёркин возвращаться пока не собирается, а достойной смены в КХЛ им пока не видно. Бочаров и Бобков свои матчи на Кубке Карьяла провалили, Самонов не выручил. Но к вратарю «Витязя»/СКА меньше всего вопросов. За последний месяц он сыграл всего два матча и даже не попадал в заявку питерцев на игры. Можно только представить, насколько тяжело ему было войти в игру с чехами.

Под занавес периода чехи должны были удваивать преимущество. Шумаков при статистике 0+0 заработал третье удаление на турнире, но даже не это едва не погубило россиян. За шесть секунд до конца периода Кудашов выпустил на вбрасывание в своей зоне Кирилла Семёнова, который выиграл всего 43% единоборств на «точке» с финнами и 39% со шведами. При этом Алексей Кудашов отмечает, насколько тренерский штаб внимательно относится к таким моментам и оперативно анализирует информацию по ходу матча. Рядом с Семёновым (худший по этому показателю в сборной на турнире) в этот момент находился Кадейкин (более 60% выигранных вбрасываний в КХЛ и 69% в игре со шведами), но наша команда вчистую отдала шайбу, и только доброта Ржепика, не попавшего в пустой угол, уберегла сборную России от второй пропущенной шайбы.

Бурдасов — 0 голов за сборную, Шумаков – 6 минут штрафа

Самый реальный шанс сравнять счёт сборная России упустила во втором периоде, когда две минуты играла в формате «5 на 3». В распоряжении Кудашова было не так много игроков, играющих в таком формате за свои клубы в КХЛ, но они были. Бурдасов, Сошников и Шумаков не первый раз играли за сборную и были обязаны давать результат. Вместо этого россияне за две минуты не доставили сопернику больших проблем, запомнившись только холостыми бросками Ожиганова.

Меньше всего вопросов из снайперов к Сошникову, который старался играть активно весь турнир, забил в большинстве и реализовал буллит в матче со шведами. Шумаков больше запомнился своими удалениями (три малых штрафа – худший показатель в команде), а Бурдасов хоть и набрал три голевые передачи, но снова не успел подготовить свой фирменный бросок на международном уровне. У Антона 0 голов за карьеру в сборной, а это был его 23-й матч в национальной команде на различных турнирах.

Фото: fhr.ru

Очередное удаление у россиян в середине третьего периода окончательно убило интригу в матче. Чехи осадили владения Самонова и запихали шайбу за линию вместе с Шарипзяновым. Карнаухов смотрел на это со стороны и не успел помочь партнёру. Судьи сначала показали, что будет назначен штрафной бросок, но после видеопросмотра определили, что шайба пересекла линию ворот.



В концовке игры россияне ещё дважды не реализовали двойной численный перевес (сначала 17 секунд, а потом 1 минута и 4 секунды), так и не сумев распечатать ворота чехов, и получили третью шайбу в пустые ворота при игре в большинстве.

Отсутствие тактической гибкости по ходу турнира – главная претензия к тренерскому штабу. Это касается и выбора состава на отдельные игры, и перестроение командных действий по ходу матчей. Каждая встреча на турнире начиналась с классного давления и большого количества атак, а заканчивалась перехватом инициативы от соперника и большими проблемами для сборной России. Тот факт, что самым опасным игроком сборной России в игре с чехами с двумя голевыми моментами стал «чекер» Кадейкин, которым весь матч затыкали дыры, хорошо характеризует этот турнир для нашей команды. Тренерскому штабу не удалось выжать из этого состава максимум, и впервые с 2004 года сборная России может завершить Кубок Карьяла на последнем месте.