Самые смешные и необычные видео в хоккее. Часть первая

Вратари «зажигают»!
Не зря говорят, что вратари — люди с другой планеты. Главное, чтобы во время матчей этим вратарям было весело, а не грустно. Да и аттракционы хорошо бы не сломать. По всей видимости, эти голкиперы обеспечили себе заряд энергии на неделю вперёд, да и всем зрителям, которые посмотрели видео, подняли настроение.
Танцор Овечкин
Капитан «Вашингтона» нереально зажёг! Когда с хоккеем будет покончено, Овечкин сможет выступать в бальных танцах или фигурном катании — чувство ритма и умение двигаться у него явно на высоте. Только посмотрите, как доволен сам Александр, а также девочка, с которой Овечкин станцевал. У ребёнка останутся воспоминания на всю оставшуюся жизнь.
Весельчак Бобровский
Сергей Бобровский тот ещё весельчак. Новобранец «Флориды» в хорошем настроении подошёл к новому сезону. Строгий Джон Торторелла остался в «Коламбусе», и теперь для Боба наступило лучшее время в карьере. Контракт большой, конкуренции почти нет — играй и радуйся. Да и в плане погодных условий ситуация во Флориде более чем приемлемая.
Персональный поклонник Анисимова
Полный мужчина-танцор, снявший с себя свитер, стал главным героем трибун в ходе хоккейного матча. Похоже, в шоке были даже комментаторы встречи и сам Анисимов, который в то время выступал за «Коламбус». «Мы верим в Ярмо!» — написано на спине у мужчины с намёком на то, что генменеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен сможет оставить Анисимова в клубе. Однако после «Коламбуса» Артём уже успел поиграть в «Чикаго», а сейчас выступает за «Оттаву».
Тренировка Панарина и мистера Рыжего
А вот вам тренировка пса Артемия Панарина! Заодно и сам Артемий потренировался, да как! Мистер Рыжий так натаскал форварда, что Панарин со своим «Коламбусом» взял и вынес в плей-офф главного фаворита НХЛ — «Тампу». Увы для болельщиков «Блю Джекетс», после завершения сезона Артемий в штате Огайо не остался. Российский нападающий подписал долгосрочный контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 10 ноября 2019
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