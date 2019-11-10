Самые смешные и необычные видео в хоккее. Часть первая

Хоккеисты умеют не только выполнять свои профессиональные обязанности, но и с юмором проводить свободное время.

Вратари «зажигают»!

Не зря говорят, что вратари — люди с другой планеты. Главное, чтобы во время матчей этим вратарям было весело, а не грустно. Да и аттракционы хорошо бы не сломать. По всей видимости, эти голкиперы обеспечили себе заряд энергии на неделю вперёд, да и всем зрителям, которые посмотрели видео, подняли настроение.

Танцор Овечкин

Капитан «Вашингтона» нереально зажёг! Когда с хоккеем будет покончено, Овечкин сможет выступать в бальных танцах или фигурном катании — чувство ритма и умение двигаться у него явно на высоте. Только посмотрите, как доволен сам Александр, а также девочка, с которой Овечкин станцевал. У ребёнка останутся воспоминания на всю оставшуюся жизнь.

Весельчак Бобровский

Сергей Бобровский тот ещё весельчак. Новобранец «Флориды» в хорошем настроении подошёл к новому сезону. Строгий Джон Торторелла остался в «Коламбусе», и теперь для Боба наступило лучшее время в карьере. Контракт большой, конкуренции почти нет — играй и радуйся. Да и в плане погодных условий ситуация во Флориде более чем приемлемая.

Персональный поклонник Анисимова

Полный мужчина-танцор, снявший с себя свитер, стал главным героем трибун в ходе хоккейного матча. Похоже, в шоке были даже комментаторы встречи и сам Анисимов, который в то время выступал за «Коламбус». «Мы верим в Ярмо!» — написано на спине у мужчины с намёком на то, что генменеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен сможет оставить Анисимова в клубе. Однако после «Коламбуса» Артём уже успел поиграть в «Чикаго», а сейчас выступает за «Оттаву».

Тренировка Панарина и мистера Рыжего

А вот вам тренировка пса Артемия Панарина! Заодно и сам Артемий потренировался, да как! Мистер Рыжий так натаскал форварда, что Панарин со своим «Коламбусом» взял и вынес в плей-офф главного фаворита НХЛ — «Тампу». Увы для болельщиков «Блю Джекетс», после завершения сезона Артемий в штате Огайо не остался. Российский нападающий подписал долгосрочный контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».