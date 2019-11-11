В Нью-Йорке пролился голевой ливень. Панарину было очень смешно

Но после поражения – уже не очень. Артемий продолжил набирать очки, но не забил в самый важный момент – ОТ и на буллитах.

Результативная серия Панарина

Дуэли российских вратарей в «Мэдисон Сквер Гарден» не получилось. Сергей Бобровский играл накануне с «Айлендерс», и сегодня у «Флориды» вышел Сэм Монтембо. У «Рейнджерс» же Хенрик Лундквист нашёл свою игру и в последнюю неделю прочно задвинул Александра Георгиева в запас.



Не состоялась и противостояние двух бывших одноклубников – Бобровского и Панарина. Ну что ж, в другой раз. Артемий и Монтембо был не против забить и уже в начале первого периода создал пару неплохих моментов. Но его броски вратарь отбил, зато россиянин соорудил очередную красивую комбинацию, которая завершилась голом защитника Линдгрена.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Статистика Артемия Панарина в сезоне НХЛ-2019/20



Панарин набирает очки уже восемь матчей подряд – такой длинной серии у него не было с далёкого сезона-2016/17, когда он играл ещё за «Чикаго». Тогда нападающий отличался результативными действиями в девяти играх кряду, до личного рекорда остался всего один матч.

Ливень голов

«Флорида» накануне сделала всё, что было в её силах, но только в третьем периоде смогла вымучить один гол в матче с «Айлендерс». Вообще, «Пантерз» находятся в лидерах НХЛ по количеству бросков и забитых голов за матч, и сегодня они это продемонстрировали. Даже Лундквист не спас. Вначале сработала связка Александра Баркова и Евгения Дадонова. Барков сам начал атаку пасом из своей зоны, а затем принял обратную передачу и расстрелял Лундквиста. Русский финн забивает в пяти матчах подряд – настоящий капитан. Через 30 секунд «Флорида» закрепила успех голом Доминика Тонинато и открыла врата в сумасшедший хоккей без обороны.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Во втором периоде веселье не просто продолжилось, а вышло на новый уровень. Не успевала одна команда порадоваться тому, что вышла вперёд, как соперник сравнивал и забивал ещё. Пять голов только за первые восемь минут – это было похоже на ливень из шайб! Хитил – Дадонов – Шей – Какко – Ватрано! В какой-то момент трансляция выхватила Артемия Панарина, который сидел на скамейке запасных и заразительно смеялся.

Особенно красивым получился гол Фрэнка Ватрано, эффектным было не только завершение, но и сумасшедшая передача Дадонова в падении, и то, как россиянин отобрал шайбу, мощным силовым убрав от неё Брэндена Смита.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Казалось, так и будут соперники забивать друг другу без остановки, но в какой-то момент всё же подуспокоились, да и вратари пришли в себя и начали отбивать броски. Но «Флориду» подвели удаления, и за полторы минуты до сирены Крис Крайдер подставил клюшку под наброс Адама Фокса. Примечательно, что у всех девяти голов были разные авторы, а Тонинато и Линдгрен и вовсе отличились впервые в сезоне.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Промахи Панарина

В третьем периоде погоня продолжилась – Брайан Бойл в очередной, пятый раз в этом матче, сделал счёт равным. На этом сценарий поменялся, хотя итоговый счёт мог бы быть и 7:6, и 8:7, но уже блистали вратари. Ясно было одно, по такой игре было бы несправедливо, если бы матч закончился в основное время.



В овертайме Панарин уже не смеялся, а выглядел крайне сосредоточенным. Наверное, готовился к длиннющей смене в полторы минуты, в которой он мог завершать игру, но промахнулся по шайбе. И на буллитах тоже, хотя убрал вратаря и бросал по пустым воротам, но Монтебо в порыве отчаяния выкинул вверх щиток и сумел отразить бросок. Этот безумный матч выиграла «Флорида».