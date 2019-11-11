Зачем приехали? Как играют в КХЛ бывшие игроки НХЛ

Как говорится, сколько хоккеиста ни корми, а он всё равно за океан смотрит. Там и возможности, и перспективы, и арены переполненные, и уровень игры другой. Правда, бывает, и к нам в КХЛ оттуда, с местного праздника, приезжают. Причины разные: возраст, травмы, отсутствие контракта или постоянного места в основном составе, желание сменить обстановку, обманутые ожидания. Кто-то и в криминал умудрился ввязаться.

8 матчей – 1 победа, 28 пропущенных шайб, КН 3,63 (88,3 ОБ)



Кубок Стэнли с «Чикаго», пятилетка в «Сан-Хосе», дружественный тандем с соотечественником Кари Лехтоненом в «Далласе», на который поначалу не мог нарадоваться генеральный менеджер «Старс» Джим Нил – будучи незадрафтованным, Ниеми построил отличную карьеру в НХЛ, и ему наверняка будет что вспомнить о заокеанском периоде в своей карьере. Но после выкупа контракта «Далласом», двух драфтов отказов («Питтсбург», «Аризона») и «Монреаля», где финн играл редко, Ниеми решил: пора домой. По словам вратаря, ему нужны перемены и игровая практика. В «Йокерите» титулованному ветерану предоставили возможность перезагрузиться и рассчитывали на Ниеми как на первого номера. Увы, на данный момент Ниеми недалеко ушёл от показателей последних лет в НХЛ, играет редко и в основном наблюдает за успехами Калниньша – Янис помог команде закрепиться в восьмёрке, стал лучшим вратарём недели и первым в сезоне «засушил» ЦСКА. Ниеми как будто находится на почётной пенсии по выслуге лет – он выступает на родине, во второй по силе лиге мира, но при этом играет по три-четыре матча в месяц. Этого ли ожидал Ниеми, когда возвращался из НХЛ в Финляндию?

Вратари КХЛ, от которых ждали большего. Пока они не тащат свои команды На них возлагали определённые надежды, но они провалились. Кто-то даже уже лишился работы.

24 матча – 21 очко (9+12), +14



Первый номер драфта КХЛ — 2010 после семи сезонов в Северной Америке оказался не у дел – Кубок Стэнли выигрывали либо ещё без Дмитрия («Вашингтон»), либо уже без Дмитрия («Сент-Луис»). В межсезонье «столичные» заинтересованности в продолжении сотрудничества с Яшкиным не проявляли, конкретики от остальных клубов НХЛ тоже не было – тем не менее и в «Сибирь», задрафтовавшую Яшкина девять лет назад, чех не попал, так как права на Дмитрия новосибирцы обменяли в «Динамо». Мировой бренд – именно так охарактеризовал свой новый клуб Яшкин. Ещё и с Крикуновым не забалуешь: Владимир Васильевич перед началом сезона критиковал Яшкина за недостаточную физическую готовность, уверяя, что «тут ведь не обманешь» и «поодиночке толком не умеет никто готовиться».



И в самом деле – за первые шесть матчей Яшкин отдал лишь одну голевую передачу. А дальше Яшкин вышел на уровень под стать клубу с мировым именем – Дмитрий входит в топ-10 бомбардиров лиги, лидирует по силовым приёмам, играет в среднем по 20 минут и приносит пользу в любой ситуации: в равных составах, в большинстве, в меньшинстве. Уже и за сборную Чехии успел забросить в качестве игрока «Динамо». По словам Яшкина, «теперь всё идеально» — к Москве Дмитрий привык, ездит на метро, хвалит Шипачёва и сравнивает его с экс-одноклубником Полом Штястны (сейчас – игрок «Вегаса») и тащит «Динамо» к вершинам Запада.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

25 матчей – 16 очков (6+10), +5



Вот как бывает в «Монреале» — игрок в трёх дебютных матчах набирает очки, но через несколько дней возвращается в фарм-клуб. Так и кочевал в «Канадиенс» Андригетто между АХЛ и НХЛ почти три сезона — обычно подменял травмированных игроков, выступал в третьем-четвёртом звеньях, пока в марте 2017 года не был обменян в «Колорадо», безнадёжно отставший даже от предпоследнего места на 20 очков. В «Эвеланш» Андригетто получил много игрового времени, большинство, Рантанена и Ландескога в партнёры, 16 очков в 19 матчах – в итоге Свен наиграл на двухлетний контракт на 2,8 млн долларов. Далее наступила эпоха безжалостного энхаэловского бизнеса – Андригетто подвели травмы, швейцарец вновь оказался в низших звеньях, где мог сыграть за матч в районе пяти минут, что, несомненно, расстраивало Свена. Ещё и с тренерским штабом обратной связи не было – ну как в таком безмолвии прогрессировать?



В «Колорадо» Андриггето, несмотря на все старания и заверения Никиты Задорова, не остался и в начале июля перешёл в «Авангард». С российскими хоккеистами у швейцарца хорошие отношения ещё со времён Лиги Квебека, когда в «Роюн-Норанда Хаскис» выступал Никита Кучеров, поэтому проблем с адаптацией не возникло. Кажется, Андригетто нравится в «Авангарде» — первое звено, команда, несмотря на травмы, занимает 2-е место в конференции, с Бобом Хартли комфортно работать, а одноклубники, в свою очередь, сразу же научили Свена нескольким плохим словам. Да и звание заряженного BMW кому попало не дают. Осталось только до Кубка Гагарина доехать с Алексеем Бондаревым на «УАЗ Патриоте».

«Я знаю, как думают русские, ваши взгляды на жизнь, и мне они нравятся» Свен Андригетто – об «Авангарде» и Хартли, проблемах в общении с тренерами в НХЛ и дружбе с русскими игроками.

19 матчей – 10 очков (4+6), -4



По юниорам Ратти собирал всевозможные награды в Западной хоккейной лиге, играл за молодёжную сборную, был выбран под 32-м номером «Сент-Луисом», однако в НХЛ у Ратти не задалось. Не хватало стабильности, ещё и к Кену Хичкоку постоянно попадал – он публично критиковал Тая за слабую игру в обороне, что выводило Ратти из равновесия. Да и олдскульный хоккей Хичкока более тонкому Ратти явно не подходил. В межсезонье Тай на семейном ужине решил – едем в Ярославль, да и хорошо знакомый Мактавиш зовёт. И поначалу-то всё было неплохо: Ратти хвалил красоту местной архитектуры и собирался оказывать всяческую поддержку молодым игрокам, если они обратятся за помощью.



Но хоккеист «Локомотива» (кем бы он ни был) предполагает, а Яковлев располагает: Мактавиша вскоре после начала чемпионата уволили, Ратти, сник и вновь прошёл знакомую до боли процедуру драфта отказов (ещё в НХЛ на уэйвере Ратти побывал дважды), хотя был одним из лучших бомбардиров команды. В итоге канадец оказался в «Торпедо», где играет по 20 минут и уже восхищается Немировски и его системой. Перед началом сезона Ратти весьма жёстко высказался о гостях Пола Биссоннетта и байках о КХЛ – они ничего не показали здесь и жалуются. Хочется верить, Ратти после расставания с «Локомотивом» не в обиде на Ярославль и будет радовать болельщиков «Торпедо».

22 матча – 9 очков (6+3), +3



Седлак выступал на двух молодёжных ЧМ (на втором был в качестве капитана), но результативностью не выделялся даже на уровне лихой и по-молодёжному безрассудной Лиги Квебека (в топ-30 бомбардиров хоккеисты в среднем набирают 70+ очков), ни разу не попав в топ-3 бомбардиров своей команды «Шикутими». Затем были три года в АХЛ. В плей-офф сезона-2015/16 Лукаша прорвало, он набрал 16 очков (9+7) в 17 матчах, выиграл с «Эри» Кубок Колдера и заслужил похвалу от самого генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена в стиле «остальным центрам команды надо поднапрячься, когда в АХЛ такой мощный конкурент». Дебют в НХЛ не заставил себя долго ждать – в «Коламбусе» Седлак добросовестно выполнял свои функции чеккера в нижних тройках, пластался в меньшинстве и даже дрался с тафгаем Райаном Ривзом, заступившись за одноклубника Маркуса Хянникайнена. Однако в плей-офф НХЛ чех так и не сыграл. Менеджмент «Трактора» ради Лукаша Седлака у «Салавата Юлаева» выменял права на Максима Летунова (игрок системы «Сан-Хосе») и затем их обменял в «Локомотив» на вполне осязаемого Лукаша Седлака (права на чеха принадлежали ярославцам).



Седлака брали на роль лидера – и Лукаш не подвёл ни клуб, ни Петериса Скудру, который настолько доверял чеху, что выпускал его даже в меньшинстве в формате «3 на 5». В стартовых шести матчах Седлак забросил пять шайб, однако затем резко сбавил обороты, получил травму и угодил в кризис вместе со всей командой. Несмотря на октябрьские проблемы, Лукаш получил вызов в сборную Чехии на Кубок Карьяла. Заслуженно, ведь к Лукашу в «Тракторе» не может быть никаких претензий – со стороны кажется, что после трёх сезонов черновой работы в «Коламбусе» Лукашу нравится творить и создавать в первом звене, и при этом чех не растерял навыков оборонительного форварда и по-прежнему способен выйти в меньшинстве. Остаётся надеяться, что с приходом Юрзинова Седлак, как и «Трактор», воспрянет духом и начнёт стабильно набирать очки.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

19 матчей, 8 очков (1+7), +10



К Ожиганову поужинать из далёкой Канады прилетали Лу Ламорелло и Майк Бэбкок – сложно устоять от такого внимания и интереса, к тому же от «Торонто» из лучшей лиги мира, где на ведущих ролях Никита Зайцев, который советует перейти и готов помочь адаптироваться. По словам хоккеиста, в КХЛ ему ничего не светило – в ЦСКА возникло недопонимание с Никитиным и Юшкевичем, на Олимпиаду в Корее Ожиганов не попал, а в плей-офф провёл только пять матчей. Ожиганов был в восторге от Торонто, от переполненной арены, вообще от обстановки вокруг. Ещё и Бэбкок сказал, что Ожиганов – важная часть будущего «Торонто». Ожиганов, казалось, основательно закрепился в третьей паре, открыл счёт голам и «офигевал от происходящего». Однако в конце января сказка резко оборвалась – «Торонто» выменяли защитника Джейка Маззина из «Лос-Анджелеса», и Ожиганов фактически выпал из состава до конца сезона.

«Теперь понятно, чем понравиться Бэбкоку». Как слова Ожиганова услышали в Канаде Лизать, целовать или бить клюшкой — у каждого свои методы.

Это уже потом Игорь честно признается: если бы не проблемы в ЦСКА, в «Торонто» бы не рискнул поехать. Там с тренером общаются чересчур почтительно, в России такого нет, да и вообще в Россию приятно вернуться. Да и «Ак Барс» при Квартальнове, с которым Ожиганов работал ещё в «Сибири», с ходу выбился в лидеры – Игорь был одним из ведущих защитников, но в конце октября начал попадать в запас и был обменян в СКА на Рукавишникова и Тихонова.

СКА выменял Ожиганова у «Ак Барса» на Рукавишникова и Тихонова

22 матча, 9 очков (3+6), +12



Богдана в прошлом сезоне кидало то в жар, то в холод: в солнечной «Флориде», несмотря на разногласия, хотя бы давали играть, то в морозном «Виннипеге» Киселевич так и не провёл ни единого матча. Даже обидно как-то: как раз в тот сезон, когда Богдан решился попробовать свои силы в НХЛ, ЦСКА наконец завоевал Кубок Гагарина. Неудивительно, что на данный момент Киселевич один из лучших защитников ЦСКА и КХЛ – очки набирает, хитует и броски блокирует, ведь на клубном уровне Киселевич пока ничего не выигрывал. Как отмечает сам Богдан, в НХЛ ему, возможно, стоило поехать раньше, и ничего в ней страшного и непреодолимого нет.

26 матчей, 8 очков (3+5), +2



Вряд ли Егор ожидал от поездки именно такого развития событий – на какие-то матчи он переквалифицируется в нападающего, забитый гол не даёт иммунитет от фарм-клуба, а после заточки коньков ноги будут разъезжаться. Зато Егор Яковлев водил европейских игроков «Джерси» в русский ресторан, знакомил их с нашей кухней. Получился своеобразный обмен опытом, хоккейным и культурным. В итоге Яковлев счёл, что «Нью-Джерси» — это неплохой выбор, но принял решение вернуться в Россию.



В начале июля Яковлев во всеуслышание объявил, что селекция у магнитогорцев мощнее, чем у «Дэвилз» и «Рейнджерс». Теперь понятно, почему «синерубашечники» и «дьяволы» не слишком удачно начали сезон – что поделать, когда даже основательно укомплектованный «Металлург» дал сбой. Но магнитогорцы потихоньку выбираются из кризиса, а Яковлев стабильно проводит на льду больше остальных (например, в матче с «Витязем» игровое время Егора составило 24.44) и является ключевым защитником команды. Благо Мозякин ещё не заканчивает, можно пока и в обороне поиграть.

Яковлев: селекция у «Металлурга» мощнее, чем у «Нью-Джерси» или «Рейнджерс»

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

25 матчей, 20 очков (14+6), +8

Пробиться из Нижнего Тагила через мытищинский «Атлант» в НХЛ, будучи незадрафтованным, да ещё и в «Торонто» к Бэбкоку – мягко говоря, дорогого стоит. Сошников настолько впечатлил главного тренера «листьев» креативной и яркой игрой в четвёртом звене, что Майк оторопел и попросил Никиту так больше не делать. «Иногда нужно засучить рукава и просто работать» — Никита верил, что он сможет пробиться в ведущие тройки «Торонто», да и Бэбкок обещал место в тройке с Комаровым и Кадри. Потом, как выяснилось, Никита два месяца играл с травмой, полученной в плей-офф АХЛ, в итоге потратил дополнительное время на восстановление, и, когда вернулся полностью здоровым, выше четвёртого звена не поднимался. 20 марта 2017 года самому Здено Харе не понравился силовой приём Сошникова на Бержероне, и словак хитанул Никиту в ответ. Хара. Хитанул. В голову. Сошников ещё и удара не видел, не успел среагировать. Всё лето Никита мучился от симптомов сотрясения, невыносимые головные боли, плохой сон, игроку даже не разрешили слетать в Россию к семье.



Несмотря на скомканную подготовку, Никита восстановился к тренировочному лагерю – там Никиту встретили с предложением поиграть в АХЛ «пару месяцев». В итоге Сошникова в феврале 2018-го обменяли в «Сент-Луис» — зато Бэбкок позвонил, поблагодарил за работу. У Никиты до сих пор есть претензии к клубным врачам «Торонто» – если бы Сошников был звездой, то к нему бы, возможно, отнеслись по-другому и более углублённо занялись лечением столь тяжёлой травмой. В «Сент-Луисе» лучше не стало – после дежурных комплиментов и улыбок Никита доиграл в «Сент-Луисе» сезон в четвёртом звене, попал на чемпионат мира, где сборная России вылетела в четвертьфинале. В сентябре пресс-служба «блюзменов» сообщила: Никита пропустил начало тренировочного лагеря из-за сотрясения мозга. АХЛ, «Сан-Антонио» — Сошников устал от Северной Америки и радовался, что вернётся домой. Правда, были серьёзные опасения: сможет ли зажигать так же, как делал это до сотрясения?



Смог. Лучший снайпер лиги, лидер «Салавата Юлаева», который забросил треть шайб команды, вызов в сборную на Кубок Карьяла. Ещё и эчпочмаковое дерби выиграл. Одни плюсы от возвращения. То ли ещё будет.

«Устал от всего в Северной Америке». Сошников – о возвращении в Россию Новоиспечённый нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ.

27 матчей, 18 очков (10+8), 0



В Новосибирске финн выступал настолько здорово (подкрепляя свои сибирские успехи плодотворной игрой за сборную), что Лехтерю пригласили в «Сент-Луис», где он воссоединился с Тарасенко и даже выступал с ним в одном звене. Счастливый новосибирский русско-финский союз продлился три сезона – в июне 2017-го «Филадельфия» обменяла в «Сент-Луис» Шенна на Лехтерю и пик на драфте. В итоге за два сезона в «Филадельфии» Лехтеря запомнился выставлением на драфт отказов и неприятной историей, связанной с наркотиками и их распространением – в марте 2019-го финна приговорили к условному тюремному сроку за покупку шести граммов кокаина. До славы экс-игрока «Нэшвилла», «Лос-Анджелеса» и минского «Динамо» Йере Каралахти Лехтеря не добрался (не так-то легко переплюнуть хоккеиста, который перевозил амфетамин через эстонскую границу), но, надо признать, попытка была неплохая. Генеральному менеджеру «Филадельфии» Рону Хекстоллу, например, предлагали закопать Лехтеря в фарм-клубе. Зачем же так сурово, когда можно просто вернуться в Россию?

Экс-форвард «Сибири» Лехтеря получил условный тюремный срок за покупку кокаина

Так Лехтеря и поступил – СКА, звено с Плотниковым и Ткачёвым, которое к середине октября выдавало убойную результативность и являлось лучшим в лиге, несмотря на то что питерцев второй месяц чемпионата лихорадило, а Йори не забивал с 15 октября, а вместо Плотникова в последних играх был Барабанов. Пора исправляться, Тарасенко-то теперь рядом нет.