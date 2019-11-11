Оценки игроков России за Кубок Карьяла. Многие не скоро вернутся в сборную

Сборная России в довольно экспериментальном составе провела первый турнир под руководством Алексея Кудашова и оставила не лучшее впечатление. Наша команда сначала за счёт собственных ошибок проиграла финнам, затем едва не отдала победу шведам, но добилась успеха в буллитной серии, а игра с чехами оказалась попросту провальной. Кубок Карьяла обозначил множество вопросов к штабу национальной сборной по формированию состава и оперативной работе во время матчей, но сейчас мы оценим действия самих игроков. Не раз было сказано, что в Финляндии руководители и тренеры сборной России будут смотреть потенциальных кандидатов для участия в чемпионате мира, плотнее знакомиться с новичками национальной команды. Что ж, по итогам Кубка Карьяла вердикт для большинства ребят будет совсем не утешительным.

Россия провалила матч с чехами. Больше всего вопросов к Кудашову Тренерский штаб разочаровал отсутствием гибкости и странным выбором состава.

Вратари

Иван Бочаров – 4,5

1 игра, 4 пропущенные шайбы, 18 сейвов



Голкипер московского «Динамо» провёл на Кубке Карьяла одну встречу и пропустил четыре шайбы. Конечно, в том матче было много вопросов к обороне сборной России, но и Бочаров не выручил. В двух голевых атаках финнов отбивал шайбу перед собой на пятачке, предоставляя шанс Харри Песонену сыграть на добивании, не спас во время буллита Сакари Маннинена, не успел переместиться в воротах в эпизоде с шайбой Миро Аалтонена. Откровенно провальным выступление Ивана назвать нельзя, но его сейвов сильно не хватило сборной России, чтобы удержать победу в той встрече.

Игорь Бобков – 5,0

1 игра, 4 пропущенные шайбы, 18 сейвов



Бобков был самым опытным голкипером россиян во вратарской бригаде на Кубке Карьяла, но и он провёл свой матч со шведами не лучшим образом. При небольшом объёме работы пропустил четыре гола, и как минимум дважды не выручил. Броски от Микаэля Викстранда с центра зоны и Никласа Ханссона от синей линии не выглядели не берущимися. Во многом из-за не слишком надёжной игры вратаря «Авангарда» встреча ушла в серию буллитов, но там Бобков смог исправиться и всё-таки помог сборной России одержать единственную победу на турнире. Благодаря этому его оценка на полбалла выше, чем у Бочарова.

Александр Самонов – 6,5

1 игра, 2 пропущенные шайбы, 21 сейв



К Самонову претензий меньше, чем к Бочарову и Бобкову. Особенно учитывая тот факт, что Александр давно не играл в клубе, а в игре с чехами Россия не забросила ни одной шайбы, и к вратарю вообще не должно быть вопросов. Тем не менее отметим, что гол Яна Коваржа хоть и стал следствием грубой ошибки защитника, но и Самонов не успел закрыть ближний угол. Впрочем, в третьем периоде Александр несколько раз спасал нашу команду, давая шанс полевым игрокам изменить ситуацию в матче.

Александр Самонов Фото: fhr.ru

Защитники

Артём Блажиевский – 4,0

3 игры, 0 очков, «-1»



Изначально было понятно, что от Блажиевского не будет никакой помощи в атакующих действиях, в прошлые сезоны Артём зарекомендовал себя как элитный домосед. Но этот Кубок Карьяла получился для него провальным. В первом матче с финнами Блажиевский заработал совершенно не обязательное удаление, которое сборная Суоми реализовала и смогла вернуться в игру. В игре со шведами на счету Артёма две голевые ошибки: в эпизоде с третьей шайбой он зачем-то выдернулся на Даниэля Бродина и упустил Фредрика Хендемарка, который потом на пятачке разобрался с Бобковым. А четвёртый гол шведов пришёл из позиционной атаки, начавшейся с того, что Блажиевский в просто ситуации ошибся в передаче на Ожиганова. Тем не менее на игру с чехами Артём снова был заявлен в первой паре обороны, хотя после первого периода Алексей Кудашов всё-таки понял, что от него мало толку, и усадил защитника ЦСКА на лавку.

Игорь Ожиганов – 4,5

3 игры, 0 очков, «-3»



Гораздо большего мы ждали от Игоря Ожиганова, который перед Кубком Карьяла сменил «Ак Барс» на СКА в результате обмена. Но такими темпами вслед за Дмитрием Квартальновым в Казани, разочароваться в защитнике могут и в Санкт-Петербурге. В этом составе национальной команды Ожиганов был одним из тех игроков обороны, на кого надеялись и при атакующих действиях. Игорь регулярно выходил в большинстве, получал много шансов для бросков, но они редко таили в себе опасность. Да и вообще за три матча Ожиганов, получавший приличное игровое время, не набрал ни одного очка. Да, сейчас он явно далёк от той формы, что демонстрировал в ЦСКА при том же Квартальнове. Вовсе не идеален был Ожиганов и в оборонительных действиях. В матче со шведами Игорь должен разделить ответственность с Блажиевским за шайбу Хендемарка, а в игре с чехами неаккуратные действия Ожиганова привели к удалению, которое соперник сборной России воплотил во вторую заброшенную шайбу. Да и вообще, при Ожиганове на льду сборная России пропустила в трёх матчах четыре шайбы – это худший показатель в команде.

Ожиганов: вся команда была на кураже, но подвело завершение

Артём Зуб – 6,0

3 игры, 0 очков, «0»



Артём Зуб – один из тех редких игроков, кто прогрессирует в СКА при Кудашове, но и ему не удалось в полной мере раскрыться на Кубке Карьяла. При этом Артём выделялся своим движением, чаще других прессинговал соперников, и, что самое важное, не привёз ни одной шайбы в свои ворота. Впрочем, в эпизоде с первым голом финна Песонена Зуб мог бы и поудачливее сыграть при зачистке пятачка.

Рушан Рафиков – 7,5

3 игры, 2 (2+0) очка, «+1»



Рафиков, пожалуй, лучший защитник российской команды на Кубке Карьяла. Забросил две шайбы финнам классными кистевыми бросками, регулярно вместе с Зубом выходил в меньшинстве, не допускал ошибок, которые бы привели к голу. В том самом голе Песонена Рафиков тоже недоработал на пятачке, как и его партнёр по паре обороны, но в той встрече Рушан целиком и полностью отмазался за нерасторопную игру.

Рушан Рафиков Фото: fhr.ru

Артём Сергеев – 6,0

3 игры, 2 (0+2) очка, «0»



Сергеев провёл все три матча на Кубке Карьяла и, наверное, сыграл в свою силу. Артём не «пожарил», грубо не ошибался и немного помог в атакующих действиях: в матче со шведами два его своевременных и расчетливых наброса на ворота привели к шайбам Жафярова и Семёнова.

Иван Мищенко – 4,0

3 игры, 0 очков, «+1»



Не совсем понятно, чем защитник «Адмирала» заслужил доверие Алексея Кудашова, но Мищенко был в стартовом составе на все три матча Кубка Карьяла. В играх с финнами и шведами Иван был достаточно незаметен, а во встрече с чехами подарил сопернику первый гол, выложив в безобидной ситуации шайбу на крюк Михалу Ржепику. Со второго периода Мищенко, как и Блажиевский, уже не выходил. В целом неясно, чем именно Иван привлекает тренерский штаб сборной России. Игроков подобного уровня можно найти в любом клубе КХЛ. Ещё более непонятно, как Мищенко удалось избежать ротации, при том, что ни на один матч турнира не был заявлен защитник СКА Ярослав Дыбленко. На статус железного игрока основы, даже на экспериментальный для России Кубок Карьяла Мищенко точно не тянет.

Дамир Шарипзянов – 5,5

3 игры, 1 (1+0) очко, «+1»



Шарипзянов классно подключился к атаке в первой встрече с финнами, забросил шайбу, и это осталось самым ярким впечатлением от его игры на всём турнире. Учитывая его игру за «Нефтехимик», помощи в нападении от Шарипзянова могло быть и побольше. В обороне Дамир грубо не ошибался, но стал косвенным виновником двух шайб в ворота России. В матче с Финляндией после его нарушения был назначен буллит, который реализовал Маннинен, а во встрече с Чехией Шарипзянов крайне неудачно действовал на пятачке во время второго гола соперника. Мало того что Дамир не смог нормально зачистить пятачок и позволил шайбе пересечь линию ворот, так ещё и схватил в том эпизоде удаление за задержку игры.

Камиль Фазылзянов – 5,0

2 игры, 0 очков, «+1»



Фазылзянов провёл два матча на турнире, но составить какое-то цельное впечатление о его игре довольно сложно – Камиль редко напоминал о своём присутствии на площадке. В обороне старался сыграть аккуратно, явных ошибок не допускал, но к одному пропущенному голу Фазылзянов всё-таки оказался причастен. Камиль схватил удаление в игре со шведами и оставил сборную России втроём, чем чуть позже воспользовался Микаэль Викстранд.

Никита Черепанов – 4,0

1 игра, 0 очков, «-1»



Защитник «Локомотива» провёл только одну встречу со сборной Финляндии. В третьем периоде он прозевал на пятачке Харри Песонена, забросившего секундой позднее победную шайбу финнов. Эта грубая ошибка стоила Черепанову места в составе на остальные встречи Кубка Карьяла и, скорее всего, закрыла ему дорогу в сборную на ближайшее время.

Россия хотела испортить финнам праздник. Но сама подарила им победу Команду Алексея Кудашова погубили индивидуальные ошибки и удаления.

Нападающие

Антон Слепышев – 5,0

3 игры, 1 (1+0) очко, «-1»



Форвард ЦСКА получил уйму игрового времени на турнире, регулярно выходил в большинстве, но сумел забросить лишь одну шайбу. Кистевой бросок Слепышева в ворота шведа Магнуса Хелльберга был хорош, но это ничтожно мало для форварда первого звена национальной команды в трёх матчах. В целом «армейское» звено отвратительно справилось с ролью лидеров, но не подвергалось никаким изменениям на протяжении всего Кубка Карьяла.

Павел Карнаухов – 4,5

3 игры, 0 очков, «-1»



Впрочем, Слепышев забросил хотя бы одну шайбу, а вот Карнаухов и вовсе откатал вхолостую все три игры. Конечно, кандидатура Павла на роль центрфорварда первого звена изначально казалась гигантской авантюрой, но Карнаухов не показал ничего, что бы позволило всерьёз рассматривать его приглашение в сборную в следующий раз. Минимум опасности, ноль креатива, отсутствие набранных очков, а ещё не лучшая игра в обороне, например, в эпизоде со вторым голом чехов – проблему с центральными нападающими в России Карнаухов точно не решит.

Константин Окулов – 5,0

3 игры, 2 (0+2) очка, «+0»



Пожалуй, больше всех разочаровал в звене из ЦСКА именно Константин. От Слепышева и Карнаухова мы изначально не ожидали феерии, чего не скажешь от прогрессирующего в клубе креативщика и технаря Окулова. Но в сборной у нападающего почти не получилось проявить свои лучшие качества, хотя хитрый пас с разворота на голевой бросок Слепышева в игре со Швецией получился интересным. Но в остальном Окулов растворился, а ведь он должен был стать лидером этой команды.

Андрей Кузьменко – 5,0

3 игры, 2 (0+2) очка, «0»



Питерское звено сыграло на турнире по ощущениям чуть лучше, чем московское, хотя никто из форвардов СКА так и не порадовал нас заброшенными шайбами. Особенно мы ждали их от Кузьменко, который в прошлом сезоне много забивал на этапах Евротура, но Андрей промолчал, хотя в целом выглядел довольно интересно. Много двигался (хотя иногда хаотично), пытался созидать и в результате заработал две голевые передачи. Сначала разогнал первую голевую атаку сборной России на турнире, а в матче со шведами выложил удобный пас под бросок Сошникова. Не так уж и плохо, учитывая игру Кузьменко в СКА в этом сезоне, но может быть гораздо лучше.

Антон Бурдасов – 5,5

3 игры, 3 (0+3) очка, «-1»



С тремя очками Бурдасов стал одним из лучших бомбардиров сборной России на турнире, но статистика не должна никого обманывать. Да, Антон здорово скинул шайбу на Шарипзянова в игре с Финляндией, но две его остальные голевые передачи были весьма простыми, их бы выполнил любой профессиональный игрок. Важно понимать, что в этой сборной Бурдасов должен был стать одним из главных снайперов, особенно при игре в большинстве, но знаменитых разящих кистевых бросков мы не увидели, и Антон в очередной раз остался без голов в форме национальной команды. Возможностей у Бурдасова была уйма, но он то не мог подстроиться под шайбу, то броску не хватало силы или точности. Кубок Карьяла снова показал, что Бурдасов хороший, но весьма функционально ограниченный хоккеист, на чьи умения не приходится рассчитывать в самый важный момент.

Антон Бурдасов Фото: fhr.ru

Артём Швец-Роговой – 4,0

3 игры, 0 очков, «-2»



Кажется, что в СКА слишком сильно поверили в Артёма Швеца-Рогового и притормозили прогресс хоккеисту. Форвард спокойно играл и развивался в скромном «Витязе», а потом неожиданно попал в хоккейную элиту, где благополучно растворился. Кубок Карьяла показал, что сейчас Швец-Роговой совершенно недотягивает до уровня сборной России. В трёх матчах ноль очков и почти полное отсутствие полезных действий в атаке – Артём неплохо сыграл в меньшинстве, но в номинально втором звене нападения сборной России он должен был проявлять себя лучше в созидании. Понятно, что не вина Швеца-Рогового, что СКА сделал на него ставку, но на таком уровне нужно хотя бы пытаться соответствовать.

Сергей Шумаков – 4,0

3 игры, 0 очков, «+2»



Несмотря на положительный коэффициент полезности, провалил турнир и Сергей Шумаков. Невероятно техничный игрок с отличным броском не только не забил ни одной шайбы, но и не набрал ни одного очка, хотя два матча провёл в звене с самыми «горячими» нападающими российской команды Жафяровым и Семёновым. Не помогла Шумакову и постоянная игра в большинстве, а сам он, кстати, удалялся в каждом матче и в сумме заработал 6 минут штрафа — худший результат в команде, если не брать в расчёт дисциплинарное наказание Блажиевского. Шумаков снова доказал, что он весьма партнёрозависимый хоккеист, но своего Тейлора Бека в сборной России для него не нашлось.

Кирилл Семёнов – 6,5

3 игры, 3 (1+2) очка, «+3»



Семёнов – один из немногих игроков, кто действительно порадовал на турнире и сделал заявку на дальнейшее сотрудничество с национальной сборной. Кирилл показал привычную для себя активную и боевитую игру, смело лез на пятак (оттуда он и забил гол в ворота Хелльберга), успешно действовал в подыгрыше. Его оценка за турнир могла быть и выше, но Семёнов – центральный нападающий, а к достоинствам топовых хоккеистов этого амплуа должна относиться хорошая игра на вбрасывании. По этому показателю Семёнов стал худшим у сборной России на турнире.

Дамир Жафяров – 8,0

2 игры, 3 (1+2) очка, «+2»



Отличное выступление на турнире от Дамира Жафярова. Форвард «Торпедо», проводящий крутой сезон в КХЛ, не потерялся и в сборной, где был дебютантом. От Жафярова исходило больше опасности, чем от всей тройки ЦСКА, он здорово обострял игру на пятачке, несмотря на малые габариты, и показал себя неплохим распасовщиком. Очень жаль, что Дамир из-за микротравмы пропустил игру с чехами. Возможно, если бы он играл, она бы не оказалась такой унылой для российской команды.

Никита Сошников – 5,5

3 игры, 1 (1+0) очко, «-3»



Форвард «Салавата Юлаева» не филонил на площадке, старался быть активным, но высокой продуктивностью похвастать Сошников не смог. Одна заброшенная шайба, притом что Никита регулярно выходил в большинстве, – это мало. Особенно мы ждали, что Сошников своим броском поможет сборной прервать голевую засуху в игре с чехами, но Никита промолчал, как и остальные признанные снайперы нашей национальной команды. Впрочем, не будем забывать, что на счету Сошникова победный буллит в игре со шведами. Без индивидуального мастерства Никиты у сборной России мог бы быть совсем грустный итоговый результат на турнире.

Россия вымучила победу над шведами. Всё решил шикарный буллит Сошникова Не можем без валидола, но есть первая победа сборной при Кудашове.

Александр Кадейкин – 5,5

2 игры, 0 очков, «-1»



Кадейкина сделали ассистентом капитана сборной России на Кубке Карьяла, а затем задвинули в запас – это одна из самых больших странностей в исполнении Алексея Кудашова на турнире в Финляндии. Кадейкин сыграл не лучший свой матч с хозяевами, но в составе сборной России были и другие кандидаты среди центрфорвардов, которые больше заслуживали попадания в ротацию. Но Кудашов усадил не Карнаухова, не Швеца-Рогового, а именно Кадейкина, добровольно лишив команду хоккеиста, который здорово играет на вбрасываниях и практически незаменим при игре в меньшинстве. Во встрече с чехами Кадейкин вернулся 13-м форвардом, но даже в таком качестве Александр стал едва ли не самым опасным нападающим сборной и уж точно выглядел лучше заявленного основным центром четвёртого звена Дениса Алексеева. Кстати, такому использованию Кадейкина на турнире в Финляндии был удивлён и Роман Ротенберг.

Кудашов: Кадейкин не попал в ротацию, мы хорошо знаем его возможности

Алексей Макеев – 4,0

1 игра, 0 очков, «-1»



Звено Макеев – Кадейкин – Сошников, заявленное на первый матч с финнами оказалось перспективным только на бумаге. Тройка провалила свой микроматч, а Макеев был совершенно незаметен в атаке, зато стал косвенным виновником двух шайб. Сначала Алексей не смог в меньшинстве накрыть бросок Микко Лехтонена, который привёл к добиванию и первой шайбе финнов, а при счёте 3:2 в пользу сборной России Макеев заработал необязательное удаление, позже реализованное хозяевами льда. Больше хоккеиста «Витязя» Кудашов на лёд не выпускал.

Павел Кудрявцев – Денис Алексеев – Артур Каюмов – 4,0

0 очков на троих



Денис Алексеев сыграл три матча, Кудрявцев и Каюмов по две встречи, а для оценки я объединил ребят вместе по той причине, что про каждого в отдельности на Кубке Карьяла говорить бессмысленно. Все трое выглядели бледно и незаметно, и было непонятно, какими функциями наделил их Алексей Кудашов.



В матче с финнами Алексеев был 13-м форвардом, в игре со шведами Денис связывал Сошникова и Каюмова, но от этого сочетания никакой угрозы не исходило, а Сошников забросил свою шайбу в большинстве, играя с другими партнёрами. В матче с чехами все ярославцы выходили вместе (через смену Кудрявцева подменял Кадейкин), но, как и у всей сборной, толковой игры не получилось. Опять же, не совсем было ясно изначально, за какие заслуги Кудрявцев, Алексеев и Каюмов в принципе получили вызов в главную команду страны. Парни пока не тянут даже на статус ближайшего резерва сборной России, и матчи Кубка Карьяла лишний раз это доказали.