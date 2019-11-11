«Надеюсь, меня не застрелит русский шпион». В Америке напуганы словами Назарова

Что произошло

Американский нападающий Тим Стэплтон, ставший гостем подкаста Spittin Chiclets, поделился воспоминаниями об игре в Континентальной хоккейной лиге. В частности, Стэплтон нелицеприятно отозвался о мэтре отечественного тренерского цеха Владимире Крикунове.

«Пришли за зарплатой, а нам говорят: не заплатим вам, пока не победите. И вот мы победили, и нам привели Игоря (Владимира. — Прим. «Чемпионата») Крикунова. Какой он долбанутый. Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шёл сильный снег. Я не шучу. Мы добегали до его машины с включёнными фарами, смотрели на этого Крикунова и бежали вторую половину дистанции в другую сторону. И он вообще не говорил по-английски. Крикунов вёл тренировки с секундомером. Мы могли 20 минут бегать с одним упражнением, а он просто говорил нам: «Вперёд, тренироваться». А потом болтал с другими людьми. Старая школа», — заявил Стэплтон.

«Всё, что не имеет смысла, в России в порядке вещей». Стэплтон критикует КХЛ

Мало того что весь рассказ Стэплтона похож на одну большую байку, так он ещё имя своего бывшего тренера перепутал, назвав Владимира Васильевича «Игорем». Не мудрено, что эти слова всколыхнули общественность. Не стал молчать и известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров.

Американец снова полил грязью Россию и КХЛ. Сколько это будет продолжаться? Очередные байки в популярном подкасте. Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам.

Ответ Назарова

«Владимира Васильевича Крикунова я знаю давно. Это мэтр отечественного тренерского цеха, один из моих хоккейных учителей. Да, сейчас мы конкурируем как тренеры, но я по-доброму завидую его составу в московском «Динамо». Там играет один из моих любимых российских нападающих Вадим Шипачёв – лучший бомбардир и ассистент нынешнего регулярного чемпионата.

Стэплтон — о Крикунове: Какой он долбанутый. Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шёл сильный снег. Я не шучу.

Касаемо выступлений в этом подкасте могу сказать следующее. Если ты считаешь себя мужиком, а не бабой, то делай такие заявления и распускай свой язык в России, а не за границей. Эти люди просто хайпуют и пытаются оскорбить взрослых и уважаемых во всём мире людей. Мы, молодое поколение тренеров, этого не допустим и при следующей встрече дадим этим болтунам и их друзьям, которые будут играть в КХЛ, щелчок по носу», — заявил Назаров в интервью «Чемпионату».



За словом в карман Андрей Викторович никогда не лез, отвечая жёстко, но с юмором. Вот и на этот раз слова Назарова долетели до Северной Америки и были услышаны Уитни и Биссоннеттом. Североамериканцы решили не оставлять заявление российского тренера без внимания.

«С собаками обращаются лучше, чем с женщинами!». Канадцы — о жизни в России Самоубийство массажиста, странные уколы, русский газ. Эти парни плохо играли в хоккей, но вернулись домой и начали травить байки о России.

«Назаров, ешь суп. Надеюсь, меня не застрелит русский шпион»

Ответ Уитни и Биссоннетта получился довольно забавным. Сложилось впечатление, что канадец и американец побаиваются Назарова.



«Назаров? Андрей же? Андрей, не переживай. Ты больше не увидишь меня в России. Никогда. Ни меня, ни Тима Стэплтона, ни Ти Джея Гальярди. Живи в России. Ешь свой суп. Не жди меня в своей стране.



Мне вообще не нравится то, к чему это всё привело и как реагируют на наши весёлые истории о КХЛ. Я никогда не говорил, что Россия это болото. Мексика да, болото. Я всего лишь делюсь опытом игры в России, сравнивая её с тем, где жил и играл раньше. Мы говорим то, что нас удивило и повеселило. Например, я критиковал Эдмонтон, хотя это отличное место для игры в хоккей, но я привык жить в других условиях, поэтому высказался жёстко.



Ещё раз скажу, что мне не нравится, куда всё это зашло. Надеюсь, меня не застрелит русский шпион. У меня же маленький сын», — процитировал Уитни телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.

Шпионы уже вылетели

Разумеется, в сложившейся ситуации не мог молчать и Андрей Назаров, по достоинству оценивший высказывания в свой адрес в подкасте Spittin Chiclets.



«К сожалению, мне трудно выговорить имена этих товарищей. Напомните, как зовут моих любимых североамериканских друзей? Райан и Пол? Передайте им, что я уже купил билеты на самолёт двум русским шпионам, пусть встречают их. Они летят к вам бизнес-классом, Райан и Пол. Что касается супа, то спасибо за совет, супы я люблю. Вообще, у нас в России популярен суп. Шпионов я тоже накормил супом, но больше по душе им пришлась шаурма», — сказал Назаров.