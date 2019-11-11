В «Трактор» пришёл Мойсанен. Теперь ждём в Челябинске Гарипова?

В 10-м выпуске своей постоянной рубрики «Чемпионат» подводит итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Мойсанен оказался в Челябинске. Теперь «Трактору» стоит ждать Гарипова?

В «Тракторе» перед самым перерывом на Евротур произошла долгожданная смена главного тренера, и это событие повлекло за собой различные изменения во всём тренерском штабе.

«Трактор» объявил об изменениях в тренерских штабах команд системы

Но главная для челябинцев новость пришла чуть позже – тренером вратарей «Трактора» стал Ари Мойсанен, один из лучших специалистов в своей области в КХЛ. Интересны здесь сразу две вещи.



Всего месяц назад финский тренер ушёл из «Ак Барса» по семейным обстоятельствам. В Казани Мойсанен трудился с 2013 по 2018 год, потом по непонятным причинам уходил после «золотого» сезона, но вернулся, когда «Ак Барс» возглавил Дмитрий Квартальнов. Казалось, что в столице Татарстана поняли ошибку расставания с Мойсаненом, а сейчас скрепя сердце отпускали его из клуба. «Мы с сожалением, но пониманием отнеслись к пожеланию Ари Мойсанена вернуться домой – в «Ак Барсе» понимают, что семья важнее спорта и работы», — комментировал решение финна гендиректор казанцев Рафик Якубов.

Но через очень маленький срок Мойсанен возвращается в КХЛ в состав «Трактора», и это говорит о том, что во втором расставании финна с «Ак Барсом» всё не так просто, и кто-то недоговаривает. Можно, конечно, предположить, что Мойсанен оперативно решил все свои проблемы и просто принял предложение от «Трактора». Но так обычно не бывает. А как вам версия, что челябинцы, у которых не всё гладко с голкиперами в этом сезоне, перекупили Мойсанена у «Ак Барса» и для порядка выдержали небольшую паузу? Верится с трудом. Куда реальнее вариант, при котором Мойсанену стало некомфортно работать в Казани, и он просто ушёл из клуба под благовидным для прессы предлогом. Если в Казани один раз убрали успешного специалиста из клуба по своим причинам, то почему не повторить это ещё раз? Говорят, что корень этих проблем заключается в Сергее Абрамове – тренере вратарей «Ак Барса» с 2002 года. Какое-то время Абрамов вынужден был делить своё амплуа в Казани с Мойсаненом, но такое положение дел перестало устраивать российского специалиста, находящегося в хороших отношениях с руководством клуба. Вполне вероятно, что Абрамов причастен как к первому, так и второму уходу Мойсанена, но вряд ли клуб хоть что-то от этого выиграл.

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Так или иначе, теперь Мойсанен в «Тракторе», и очень любопытно, стоит ли ждать на Урале голкипера Эмиля Гарипова. Ни для кого не секрет, что казанский воспитанник достиг существенного прогресса, работая под началом Мойсанена в «Ак Барсе», и апогеем развития Гарипова стал плей-офф-2018, который он в блестящем стиле затащил для родной команды. Но как только финн ушёл из «Ак Барса», у Гарипова начались проблемы, в том числе и во взаимопонимании с тренерским штабом и руководством клуба. Сейчас Эмиля, у которого выдался ужасный прошлый сезон, могут обменять из «Ак Барса», где он попросту не нужен, и трудно придумать лучший вариант развития ситуации, чем воссоединение вратаря и тренера, знающего, как сделать из Гарипова лучшего голкипера в КХЛ. В «Тракторе», где проваливается Демченко, вряд ли будут против, тем более что Эмиль уже окончательно восстановился после травмы, хотя ему катастрофически не хватает игровой практики. Камень преткновения здесь может быть только один – зарплата Гарипова. В «Ак Барсе» после «золотого» сезона Эмиль подписал весомый контракт, который действует до конца апреля 2020 года.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Квартальнов не узнал прежнего Ожиганова и отпустил его в СКА. Вся суть громкого обмена

Ещё перед стартом Кубка Карьяла «Ак Барс» и СКА провернули любопытный обмен. Как известно, Казань на Санкт-Петербург сменил Игорь Ожиганов, а в обратном направлении проследовали Роман Рукавишников и Виктор Тихонов. На первый взгляд может показаться, что СКА просто в очередной раз воспользовался своим привилегированным положением и выдернул нужного себе хоккеиста «в интересах сборной». А своеобразной весточкой предстоящего перехода выступило приглашение Ожиганова в последний момент на финский этап Евротура, когда Игорь ещё числился игроком «Ак Барса».



Не исключаю, что в Санкт-Петербурге именно так и думают, но не стоит считать «Ак Барс» пострадавшей стороной. Казанский клуб – это не «Сочи», «Витязь» или «Спартак», периодически пляшущие под петербуржскую дудку. Это солидный и самодостаточный клуб, который бы не пошёл на обмен, не видя в нём для себя выгоды. А в этом трейде она состоит не только в количественном плане.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Уверен, всё дело в Ожиганове, который перешёл в «Ак Барс» летом из Северной Америки на хороший контракт (кстати, теперь Ожиганов станет самым высокооплачиваемым игроком СКА наряду с Плотниковым), но за два месяца Игорь разочаровал Дмитрия Квартальнова. Наставник ожидал увидеть того универсального защитника, который когда-то играл под его руководством в ЦСКА – надёжного в обороне, незаменимого на синей линии в большинстве,. Но Ожиганов в «Ак Барсе» не смог стать лидером, не приносил должной пользы команде, со временем потерял игровое время и место в ведущей паре обороны, перестал выходить в большинстве. Держать дорогостоящего защитника в Казани не видели смысла, да и Дмитрий Квартальнов в интервью официальному сайту казанцев намекнул, что он больше не видел в Ожиганове помощника на плей-офф.

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Вместо Ожиганова в Казань теперь едет Роман Рукавишников. Гораздо менее раскрученный игрок, но есть ощущение, что именно это и нужно сейчас Квартальнову. Не удивлюсь, если Рукавишников станет одним из главных оплотов обороны «Ак Барса». Плюс в столице Татарстана будет играть Виктор Тихонов. Весьма переоценённый в своё время нападающий, но способный принести определённую пользу. Успех Тихонова в Казани зависит только от того, насколько он хорошо будет выполнять требования Квартальнова, и смирится ли с ролью нападающего из нижних звеньев.

Что касается Ожиганова и СКА, то есть ощущение, что Игоря взяли в команду просто из-за его статуса. Давно в обойме национальной команды плюс вернулся в Россию из НХЛ – идеальная же комбинация! Теперь очень интересно: сумеют ли в СКА развернуть регресс Ожиганова в обратном направлении, и попадёт ли Игорь в состав сборной России на Кубок Первого канала. Игрой на финском этапе Евротура Ожиганов этого не заслужил ни на йоту, но ведь он перешёл в правильную команду.

Оценки игроков России за Кубок Карьяла. Многие не скоро вернутся в сборную Клубные тройки не выстрелили, а приятное впечатление оставили лишь несколько хоккеистов.

В «Адмирале» внезапно вырос интересный нападающий. Хоть бы это не заметили топ-клубы

Немного поговорим о Денисе Вихареве, одном из главных открытий старта сезона КХЛ. Прямо сейчас он третий снайпер регулярки, и самое интересное, что ничего не предвещало такого развития событий. Вихарев не был суперталантом в юношеском возрасте, не ездил ни на какие международные турниры, не слишком блистал в «Алмазе» из родного Череповца, а его первый блин в КХЛ получился комом. В сезоне-2013/14 Вихарев провёл семь матчей за «Северсталь», но набрал лишь одно очко. Через два сезона Денис сыграл уже 35 матчей за главную команду Череповца – четыре очка и ни одной заброшенной шайбы. Только через год в новокузнецком «Металлурге» к Вихареву пришли хоть какие-то голы, но клуб вскоре покинул КХЛ, и казалось, что и Вихареву самая дорога в Вышку.



Однако чем-то этот парень всё-таки смог привлечь «Адмирал», который хоть и находился в элите, но комплектовался полтора года назад как раз игроками уровня Вихарева. И во Владивостоке у Сергея Светлова Денис заиграл. В прошлом сезоне забил 10 шайб, сейчас – уже 11.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вихарев – новый интересный форвард КХЛ? Безусловно. Он вырастет в крутого нападающего уровня топ-клуба? Вот тут никаких гарантий, и не хотелось бы, чтобы кто-то это стал проверять в ближайшее время. Ведь сколько было таких вихаревых, которые, едва сверкнув в команде-середняке, захватывались большими клубами, там растворялись и больше никогда не выходили на прежний уровень? Возьмём тех же Алексея Бывальцева, Олега Ли – это одни из самых свежих примеров. Явно поторопились в СКА с Швецом-Роговым, и не хочется, чтобы Вихарев повторил судьбу этих ребят, даже если Денис забросит ещё 20 шайб в этом сезоне. Пусть уж лучше Вихарев радует болельщиков «Адмирала», делает клуб более конкурентоспособным, чем переходит в нижние звенья и ротацию больших команд. КХЛ, конечно, нужны новые имена, но будет здорово, если они станут появляться не только в пуле избранных.

Нестеров поиздевался над прессой в Нижнекамске. За это нужно штрафовать

Короткое «интервью» с Никитой Нестеровым после игры «Нефтехимик» — ЦСКА (4:1) осталось практически незамеченным. И это понятно: нижнекамцы в том матче довели свою рекордную серию до девяти побед подряд, а «армейцы» проиграли в третий раз за пять матчей. Оба эти события весьма неординарны для КХЛ. Но и на этом фоне Нестеров сумел отличиться, проявив хамство и неуважение к прессе в послематчевой беседе.



Защитник ЦСКА ответил на вопросы после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4). «Волки» продлили победную серию до девяти матчей, в свою очередь «армейцы» Москвы потерпели второе поражение в последних трёх матчах.

– В чём причина поражения?

– Нет причин.



– Всё-таки, наверное, вы настраивались начать более активно?

– Следующий вопрос.



– Почему во втором периоде, когда закрыли «Нефтехимик» в зоне, это давление не получилось воплотить в голы?

– К вам вопрос — почему не получилось?



– Не знаю.

– Я тоже не знаю, — цитирует Нестерова «Спорт Бизнес Online».



Что это вообще было и почему себя так повёл довольно известный в России защитник, олимпийский чемпион? Зачем тогда вообще выходить к журналистам, если ты не готов с ними общаться? Показать свою крутость? Такое «интервью» Нестерова совсем не красит игрока, а выдаёт в нём невоспитанного хама, не понимающего, что хоккей – не только способ заработка миллионов, но ещё и любимый вид спорта многих людей. И им интересно узнать, почему действующий чемпион и лидер сезона вдруг проиграл 1:4 в Нижнекамске.



А вот что совсем не удивительно, так это то, что так себя повёл именно игрок ЦСКА. Мы много раз говорили, что красно-синим вообще наплевать на всех, включая собственных фанатов, и в этом плане ничего не меняется. Ещё два года назад Нестеров играл в НХЛ, и можете не сомневаться, что там он как миленький отвечал даже на самые глупые и банальные вопросы. Потому что в «Тампе» или «Монреале» за интервью, подобное нижнекамскому, с Нестерова бы очень серьёзно спросили. Ведь там есть определённая культура общения с журналистами, а клубы заботятся об имидже. Но в ЦСКА таких понятий не существует, и игрокам можно расслабиться и безнаказанно поиздеваться над представителями СМИ, которые уж точно не виноваты в поражении «армейцев».

За лето мы забыли, кто в КХЛ чемпион. ЦСКА сам в этом виноват Тишина в соцсетях, закрытый интернет-магазин, война с болельщиками. Такие чемпионы нашей лиге не нужны.

К счастью, в современной КХЛ такие случаи крайне редки. Даже есть клубы, которые наоборот работают со своими хоккеистами в контексте их обязательного и адекватного общения с прессой. Надеюсь, скоро дойдёт и до того, что за отказ от интервью или за откровенное хамство, как у Нестерова, будут выписываться реальные денежные штрафы. Может быть, тогда и в ЦСКА поймут, что максимальная открытость – один из главных секретов популярности клубов и успешности всей лиги.