«В четвёртом звене «Салавата» я получил то, чего не получил бы в первых»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин стал одним из главных открытий прошлого сезона, когда стал важной частью уфимского клуба и из четвёртого звена пробился на все четыре этапа Евротура в составе сборной России. В нынешнем сезоне форвард снова получил вызов на Кубок Карьяла, а в 22 матчах за «Салават» набрал 9 (5+4) очков при полезности «+8» (второй показатель в команде).

От запаса «Локомотива» до сборной России

— Как изменил вас прошлый сезон, в котором вышли на лидирующие позиции в клубе и регулярно привлекались в сборную?

— В первую очередь изменилось то, что я начал много играть. Появилось ощущение, что тебя не посадят на лавку или не урежут игровое время из-за одной ошибки, а будет шанс её исправить. Всегда в игре, есть доверие и всё зависит только от тебя. Вот это самая главная разница.



— До «Салавата» когда последний раз было такое ощущение?

— Отрезками такое было и в СКА, и в «Локомотиве». Был период, когда играл в первом звене в Питере, в Ярославле были хорошие моменты, но в Уфе так прошёл целый сезон. Для меня это было новое ощущение.



— Но в Уфе вас брали на роль атакующего центра, а уже на предсезонке перевели в четвёртое звено.

— Да, но мы начали забивать звеном, выходили в меньшинстве, в концовках матчей, закрывали ведущие сочетания соперника. Когда проходишь через это и чувствуешь, что приносишь пользу команде, тогда и появляется уверенность. Был результат, и наше четвёртое звено чувствовало себя важной частью команды.



— Четыре этапа Евротура сильно изменили вас как хоккеиста?

— Конечно. Там есть матчи, в которых немного другие скорости, это заставляет быстрее думать. Одно дело быстро бегать, а другое быстро принимать решения – в этом основная разница. В таких играх хоккей заставляет тебя расти, как игрока. В сборной России созданы все условия для того, чтобы игрок мог выйти на новый уровень. Игра на международной площадке за свою сборную – это особые эмоции.



— Когда в Уфе вас поставили в четвёртое звено, могли представить, что в конце сезона будете тренироваться в одной команде с Овечкиным?

— Я думал об этом по ходу сезона. Вспоминал даже не четвёртое звено, а время, когда не проходил в состав в «Локомотиве». Это было чуть больше года назад. В Уфе же не заострял внимание на третьем или четвёртом звене. Если ты в составе, то у тебя всегда есть шанс что-то изменить и показать себя. Потому что на тренировках это тяжело сделать.

Фото: РИА Новости

— После того как прошли все этапы подготовки, как отнеслись к непопаданию на чемпионат мира?

— Как к тому, что есть штаб сборной, который определяет состав. Не секрет, что у нас была мощная центральная линия, на чемпионат мира поехали сильные игроки. Но я сразу решил для себя, что не буду ждать и просчитывать, кто приедет из НХЛ. Это от тебя не зависит и нужно быть сосредоточенным на своей работе. Нужно быть сильнее конкурентов, цепляться за шанс даже, если у тебя есть одна игра. Если ты отталкиваешься от того, кто из НХЛ может приехать на твоё место, то далеко не пробьёшься. Илья Михеев показал хороший пример. Сегодня ты в КХЛ, а завтра уже пробился в НХЛ. Не думаю, что два месяца там сильно изменили его как игрока, он и здесь был игроком высокого уровня, а там это только подтвердил.



— В некоторых матчах тренеры сборной наигрывали вас с Михеевым. Не удивились, что он хорошо стартовал в НХЛ?

— Нет. Не только в сборной, но и в матчах с «Авангардом» ощущалось, насколько это мастеровитый игрок. Человек может играть в любом звене, если надо – сыграет в большинстве, если нужно выстоять – закроет меньшинстве. Было одно удовольствие играть с ним. Поэтому его игра за «Торонто» не удивила.



— Самый яркий момент в сборной за прошлый сезон?

— Каждая игра за сборную особенная. Конечно, первый матч – это яркие эмоции, тем более мы тогда обыграли финнов на Кубке Карьяла. Можно вспомнить победу на Кубке Первого канала. Когда команда выигрывает турниры, понимаешь, что можешь играть на этом уровне. Плюс там был фантастический матч на футбольном стадионе в Питере, не менее эмоциональными были игры в Москве. В эти моменты всё внимание на сборной, есть давление и ответственность, но это приятные чувства.

— Что больше запомнилось: голевая передача на Гаврикова при счёте 1:2 на Кубке Первого канала или гол в ворота чехов на шведском этапе?

— Голы всегда приятно забивать, тем более это была моя первая шайба за сборную, но, конечно, в матче со шведами был более эмоциональный момент, учитывая, что играли в Москве и уступали в счёте. Я ведь тогда начинал матч 13-м нападающим, но потом Ваня Телегин получил травму, и мне выпал шанс. На шведском этапе было больше игрового времени, на чешском сыграл только одну игру, но быть в одной команде с Овечкиным, Малкиным, Кучеровым тоже полезный опыт. Но нужно развиваться дальше, хочется пробиться ещё выше.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Мог уехать в Америку из СКА, но сейчас таких разговоров нет»

— Сейчас вы на хорошем счету в «Салавате», вызываетесь в сборную, но многие ждали, что вы выйдете на этот уровень намного раньше. Не считаете, что переход в СКА негативно отразился развитии вашей карьеры?

— Тяжело сказать, потому что от меня ничего не зависело ни при переходе в СКА, ни при обмене в «Локомотив». Я не принимал никаких решений, это было решение клубов. Единственное, что я решал, это поехать или нет в систему «Детройта» после первого сезона в СКА.



— Не пожалели, что не уехали?

— Есть моменты, когда нужно принимать решения, зачем о них жалеть? На тот момент оно мне казалось правильным. Выбор был между топ-клубом КХЛ и непонятными перспективами в Америке. Смысл их предложения был в том, мол, приезжай, будешь минимум год играть в АХЛ, а дальше посмотрим. Приводили разные примеры игроков. Но я посчитал, что если меня не видят в «Детройте» даже в какой-то ближайшей перспективе, то зачем уезжать, если можно развиваться здесь. Другой момент, как это всё получилось, но там была ситуация, которая очень быстро менялась.



— Сейчас с «Детройтом» общаетесь?

— Уже давно не было никаких контактов. Я только читал в прессе, что обо мне там не забыли. У меня был период, когда я мало играл в КХЛ и хотел поехать в низшие лиги Америки, но мне сказали, что у них всего три свободных места, а впереди ещё драфт, поэтому нет смысла закрывать эту позицию уже немолодым игроком, который через год может уехать обратно в Россию. После этого никаких разговоров с «Детройтом» уже не было.

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«У «Салавата» классная команда с сильными игроками на каждой позиции»

— После насыщенного прошлого сезона тяжело было войти в новый?

— Это был ещё один дополнительный опыт. В том плане, что до этого у меня никогда не было столько игр в сезоне на таком уровне. Регулярка, плей-офф, и в сборной я наигрался. Поэтому в межсезонье нужно было грамотно перезагрузиться в физическом и эмоциональном плане, чтобы войти в сезон с новыми силами.



— Какой «Салават» настоящий: тот, который уверенно выигрывает у «Ак Барса», или тот, который неожиданно проигрывает «Сочи»?

— Мне кажется, это и есть настоящий «Салават» (улыбается). За эту многие и любят нашу команду. Люди меняются, а непредсказуемость остаётся. Мы хотим обыгрывать «Ак Барс», но не хотим проигрывать соперникам из нижней части турнирной таблицы. У нас мощная команда и хочется минимизировать эти незапланированные потери очков.

— Есть уверенность, что прошлогодний результат в плей-офф — это не потолок для нынешнего «Салавата»?

— То, о чём мы сейчас говорили, это и есть наш резерв. В этих моментах. Если мы не можем на некоторые игры собраться, то хоккей обязательно наказывает. Должна быть стабильность и внутренняя уверенность в результате. По сравнению с ходом прошлой регулярки я считаю, что мы сделали небольшой шаг вперёд, но всё равно текущие результаты – это точно не наш потолок. Мы знаем, что способны на большее. У нас классная команда, где на каждой позиции играют очень сильные игроки. Прошлый плей-офф это показал, мы были в одном голе от того, чтобы перевести серию с «Авангардом» в седьмой матч, нас никто не переигрывал.



— В Уфе вы раскрылись в связке с Владимиром Жарковым. В чём феномен этого игрока, ведь его игра это не только беги-втыкайся.

— Очень полезный игрок. Не понимаю тех, кто видит в нём только эти качества. По своей работоспособности, самоотдаче и преданности хоккею для меня он лучший игрок КХЛ такого плана. Тут ещё нужно учитывать момент, что Володя был хорошим игровиком, он может отдать и забить. Не просто так он играл в «Нью-Джерси», не только за счёт того, что быстро бегает и хорош в борьбе – там своих игроков такого плана хватает. Нет, он более разносторонний игрок с высоким хоккейным интеллектом.



— Кугрышев сейчас идеально дополняет вашу связку?

— Мы и в прошлом сезоне периодически играли вместе после того, как Слава Солодухин получил травму. У нас неплохо получалось, но это был непродолжительный период. В этом сезоне тренеры пробовали разные сочетания, в итоге снова поставили нас вместе, и как-то с первой игры у нас нашлось взаимопонимание. И в обороне всё наладилось, и в атаке регулярно появляются голевые моменты. Получаем удовольствие от игры, хотя нас нельзя назвать игроками одного плана. Но в этом и плюс, что каждый дополняет друг друга. Самое главное, что мы стараемся мыслить одинаково как при обороне, так и при атаке. Нужно сохранить это и двигаться дальше.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Возможно, я получил в четвёртом звене то, чего не получил бы в первых»

— В какой-то момент у вас было более 70% выигранных вбрасываний в сезоне. Этот компонент вообще как-то можно натренировать или всё зависит от случая?

— Сконцентрироваться могут все, а чаще будет выигрывать тот, кто лучше понимает нюансы в данной конкретной ситуации. Всё это приходит через игры. Тут очень много мелких моментов. К примеру, если лайнсмен вынес кому-то предупреждение, ты сразу должен оперативно перестроиться. Это целый момент в игре. Знаю, что раньше в ЦСКА на тренировки выходил Сергей Фёдоров и специально работал с игроками над этим компонентом. Это навык, над которым нужно работать, потому что вбрасывания очень важная часть игры. Володя Жарков рассказывал, как «Нью-Джерси» специально выменивал игрока с высоким процентом выигранных вбрасываний, хотя тот больше ничем особенно не выделялся.

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— В прошлом сезоне вы забили два красивых гола, но при этом никогда не бьёте буллиты в «Салавате».

— Я сам не отказываюсь от буллитов. Но у нас есть тренерский штаб, который принимает решения и есть другие игроки, которые могут исполнить. Тренеры дают установку, а мы выполняем свою работу. Тут не может быть такого, что я пойду к тренеру с вопросами, как и почему.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Сейчас не время думать о новом контракте, есть более важные задачи»

— Вы стали много играть в Уфе, попали отсюда в сборную России, но при этом не играете в большинстве и никогда не поднимаетесь выше третьего звена. Это задевает?

— Любому игроку всегда хочется большего. Если довольствоваться тем, что имеешь, то далеко не уедешь. Меня брали в «Салават» не на ту роль, которая есть у меня сейчас. Об этом руководители клуба открыто говорили в прессе. Рассчитывали на меня и хотели дать шанс в первых звеньях, но за эти полтора сезона многое поменялось. Моя карьера в Уфе стала развиваться по-другому сценарию (улыбается). На что мне жаловаться? Возможно, я получил в четвёртом звене то, чего не получил бы в первых двух звеньях. В Уфе у меня получилось подтянуть навыки игры в обороне, мне доверяют в меньшинстве, в зависимости от ситуации выпускают на лёд в ключевые минуты. И тут нужно учитывать, что при всех требованиях к нам в обороне нас не загоняют в какие-то строгие рамки при игре в нападении. Я считаю, что для нижних звеньев мы набираем достаточное количество очков. В прошлом сезоне при игре в равных составах мы забили на уровне наших легионеров. Поэтому не очень правильно называть нас чисто сдерживающим звеном. Я уже говорил про Жаркова, а как можно назвать «дуболомом» Диму Кугрышева? Мы играем в хороший комбинационный хоккей. А большинство остальное – это, опять же, решение тренеров. У нас такой формат команды, есть разделение по спецбригадам. Тренеры верят в эту систему, мы должны в неё верить. Не жаловаться, а оставаться профессионалами и ещё больше работать.

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Фото: vk.com/hcsalavat

— У вас идёт последний год контракта с «Салаватом». Хотелось бы остаться в Уфе?

— Как мне может не нравиться в Уфе? Я здесь вырос как игрок, у нас отличная команда. Пока никаких разговоров на эту тему не было, но сейчас вообще не лучшее время, чтобы думать о новом контракте. Перед нами поставлены цели, нужно работать в этом направлении, а не отвлекаться на переговоры. Сейчас есть более важные задачи.