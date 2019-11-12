В Канаде уволили с ТВ 85-летнего Дона Черри. Он рискнул критиковать мигрантов

«Я так долго пытался рассказать вам о русских. О том, что это за люди. Вы почему-то любите их в Канаде со своим мультикультурализмом». За эти слова, сказанные 17 лет назад в эфире канадского телевидения, эпатажного и одиозного ведущего Дона Черри с работы не выгнали. А вот за критику в адрес мигрантов мгновенно пнули под 85-летний зад.

«Это же придурок. Дети, не делайте так». Черри наехал на «птичку» Кузнецова Евгений ответил, а его фирменное празднование уже стало достоянием всего хоккейного мира. Её не остановить!

Что сказал Черри

Черри — ветеран заокеанского спортивного телевидения, который известен всему миру своими скандальными высказываниями и яркими костюмами. Большего всего в жизни Дон любит всё канадское, древнее и олдскульно-настоящее, а ненавидит — европейцев, россиян, элементы шоу в хоккее и всё необычное. Российские «технарики» у мистера Черри не раз вызывали крайне негативную реакцию — например, Илье Ковальчуку, когда тот начинал играть за «Атланту», телеведущий призывал сломать руку, когда россиянин указал пальцем на Сидни Кросби, чьё удаление было реализовано. А игроков «Каролины», которые стали ярко и небанально праздновать свои победы, Черри в прямом эфире обозвал бандой придурков. Всё это легко сходило старичку с рук, поскольку аудитория его программы «Уголок тренера» была очень большой, да и привыкли за 40 лет эфира канадские телезрители к острословию этого злобного соотечественника. Но недавно он сделал промашку, которую на толерантном Западе ему не простили.



В субботу, в перерыве матча между «Торонто» и «Чикаго», Черри обрушился с критикой на мигрантов. По мнению ветерана, те не хотели тратиться на покупку украшений в виде маков — символ Дня памяти павших (Дня поминовения), своеобразный аналог нашей георгиевской ленточки.



«Вам (мигрантам) нравится канадский образ жизни, вы любите наше молоко и мёд. Но вы, по крайней мере, можете заплатить пару баксов за мак. Погибшие солдаты заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится», — заявил Черри.



Многие канадцы носят маленькие искусственные маки в дни, которые предшествуют этому празднику, чтобы почтить память военнослужащих, погибших во время военных действий. Тон высказываний у Черри был явно враждебным. Дону не понравилось, что приезжие не ценят военную историю Канады, что в центре Торонто и районе Миссисога, где он проживает, слишком мало людей с маками на одежде. Тех, кто купил маки, Черри открыто назвал «хорошими канадцами». Соответственно, все остальные автоматически стали восприниматься как «плохие канадцы», но именно в упомянутых Доном районах проживают крупные этнические диаспоры.

Эти фразы вызвали огромный скандал. Влиятельная индийская диаспора в Торонто восприняла слова чрезвычайно враждебно, а многие болельщики отмечали в социальных сетях, что Черри забыл, сколько мигрантов сражались за флаг с кленовым листом, не говоря уже о том, что без иммигрантов Канады в её современном виде просто не было бы.

Перезрелая вишня. Дон Черри снова против русских А ведь когда-то он предлагал сломать Ковальчуку руку.

«Он немедленно будет уволен»

Спустя несколько часов после эфира, соведущему Дона Черри Рону Маклину пришлось приносить извинения телезрителям за высказывания своего партнёра.



«Я хочу искренне извиниться перед нашими телезрителями и жителями Канады. Во время вчерашней трансляции Дон сделал обидные и предвзятые комментарии, и мне бы хотелось, чтобы я тоже вёл себя иначе. Это был неоднозначный момент, и я расстроен тем, что позволил этому случиться. Я работал с Доном 30 лет, мы оба любим хоккей. Но прошлой ночью мы подвели вас, мы знаем. Я рассматриваю хоккей как способ объединения людей», — сказал Маклин. Извинения официально принёс и сам телеканал, но вот от Дона Черри никто подобных слов не услышал.



Президент Sportsnet Барт Ябсли тоже принёс извинения, заявил о недопустимости таких высказываний в эфире и пообещал сделать выводы. «После обсуждений с Доном Черри было решено, что он будет немедленно уволен. Во время трансляции он сделал спорные замечания, которые не отражают наши ценности и взгляды. Спорт объединяет людей, а не разъединяет нас», — заявил глава телекомпании.



В том же духе высказалась и НХЛ, заявив, что увольнение Черри было адекватной реакцией на события.

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«Я вам не робот, которому можно указывать»

Самое интересное заключается в том, что сам Черри не произнёс ни слова извинений. Более того, он пошёл до конца и подтвердил, что от своих взглядов отказываться не намерен.

«Я только что узнал, что Sportsnet уволил меня за комментарии, сделанные в «Уголке тренера» 9 ноября. Я знаю, что я сказал, и я именно это имел в виду. Нет проблем. Каждый человек в Канаде должен носить мак, чтобы почтить память погибших солдат. Мои слова не относились к расам или национальностям. Они были патриотичными и уважительными по отношению к нашим войскам. Я просто выражал свои чувства по отношению к людям, которые не носят маки. Я не говорил про национальные меньшинства или иммигрантов. Если вы смотрели эфир, то знаете, что этого я не говорил. Я сказал: «Вы, люди». Ирландцы, шотландцы, и все кто только что приехал в Канаду — все должны носить мак, чтобы почтить память умерших.



Я сказал правду и ухожу. Я посещал базы наших войск, я был в Афганистане вместе с нашими солдатами на Рождество, я был на кладбищах павших по всему миру и почтил наших погибших во время эфира. Я не хочу превращаться в робота, которому указывают, что и как ему надо говорить — просто не могу это сделать после 38 лет работы на телевидении. Не хочу сохранять рабочее место такой ценой. Но увольнение в День памяти — это действительно больно, ведь «Уголок тренера» я хотел продолжать делать», — заявил



Черри, который в 2003 году поддержал вторжение канадских войск в Ирак, а позже критиковал болельщиков «Монреаль Канадиенс» за то, что они пели американский гимн.

В 2004 году в опросе телекомпании CBC Дон Черри был признан седьмым самым великим канадцем за всё время. Он опередил Уэйна Гретцки и первого премьер-министра Канады сэра Джона Макдональда.

«Он безнадёжно застрял в прошлом»

Реакция хоккейного сообщества на увольнение ветерана была полна злобного сарказма и нескрываемой радости.



«Его давно пора было уволить. Он был настоящим чудом в среде нынешних СМИ», — заявил обозреватель Toronto Sun Стив Симмонс, который ещё летом начал кампанию по отстранению Черри от телеэфира.

Дона Черри уволят с ТВ? Этот старик нещадно критикует русских хоккеистов Он получает миллион долларов за эфир, а его программе почти 40 лет. Многие ненавидят 85-летнего эксперта, но все слушают.

«Это было непростительно для телекомпании, которая в 2014 году приобрела франшизу «Хоккейный вечер в Канаде». Субботний вечер был последним, где был Черри, и после этого все выдохнули. В том виде, в каком выходил «Уголок тренера», это была программа, поддерживающая ксенофобию. Черри назвал тех, кто носит мак, «хорошими канадцами», и это не оставило вариантов для толкования. У него есть конкретное представление о том, какой должна быть Канада, как она должна выглядеть и кто должен в ней жить. Эта точка зрения транслировалась по всей стране, многие жители которой являются канадцами во втором поколении. Как вы думаете, что чувствуют люди, которые работают над программой Hockey Night Punjabi? Взгляды Черри на хоккей очень поверхностны, они давно устарели. Он безнадёжно застрял в прошлом. Две его коронные шутки — это яркий костюм и заявление о том, насколько необходимы в хоккее драки. Когда же этого будет достаточно?» — писал обозреватель The Score Джон Матис ещё до того, как стало известно об увольнении.

«Этот чувак использовал национальное телевидение, чтобы распространить ненависть к мигрантам. Абсолютно безосновательная претензия от Черри. Впрочем, как и всегда в его исполнении. Понимает ли он, сколько иммигрантов сражалось плечом к плечу с канадцами в мировых войнах? Знает ли он, сколько на самом деле иммигрантов и их детей носят красные маки? А сколько жертвуют на благотворительность? Конечно, он не знает. Он — шут», — отметил редактор Yahoo Sports Canada Кайл Кантлон. «Мир изменился. А Дон — нет. Он был частью нашей национальной мебели», — добавил Брюс Артур из Toronto Star.

«Черри обращался к большой части населения Канады — это взрослые англоязычные мужчины из среднего или высшего класса, которые любят жёсткие виды спорта. Он ассоциировался с ними потому, что эта часть населения не считает себя иммигрантами. Они считают, что канадская история началась после того, как их предки прибыли во время европейского урегулирования. Дон Черри имеет весьма откровенные манеры — ярко одевается, имеет консервативные политические взгляды, он судит людей по внешности и очень самоуверен. Таким образом, он представляет собой противоположность тому, кем является обычный канадец», — отметил профессор Эло Ривас Санчес из университета Карлтона.



Сразу же после увольнения Дона Черри его поклонники создали сайт в его поддержку, утверждая, что Черри был прав относительно ношения маков канадцами. Увольнение ветерана назвали охотой на ведьм, а сам Дон — национальной иконой, которую поспешили отправить на свалку. «Дон Черри не должен подвергаться цензуре за выступление от имени такого количества канадцев-патриотов!», — такое заявление значится на портале SupportDonCherry.com, где оставили свои подписи уже более 50 тысяч человек.



P.S.



В 2016 году, работая на Кубке мира в Торонто, мы с моим коллегой Александром Говоровым изо всех сил пытались сделать с Черри интервью. Мы передали ему просьбу о разговоре с российскими журналистами через другого известного эксперта Sportsnet Эллиотта Фридмана, который взялся было нам помочь. «Я поговорю, но ничего не могу обещать. На самом деле он любит российский хоккей», — улыбнулся тогда Фридман, но нашу просьбу Черри так и оставил без ответа.