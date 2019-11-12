Обгонит ли Знарок «Динамо» со СКА и где будет «Трактор»? 10 главных интриг КХЛ

Завершился первый этап Евротура, а значит, пришло время возобновлять регулярный чемпионат КХЛ. Треть регулярки уже позади. На 12 ноября в КХЛ запланирован большой игровой день. Рассказываем об интригах и ожиданиях от следующей части первенства Континентальной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Доработает ли Кудашов сезон в СКА?

СКА с 13 октября не выигрывал в основное время, одержав за месяц всего три победы. Конечно, начали появляться разговоры о возможной отставке главного тренера «армейцев» Алексея Кудашова, который по совместительству является и главным тренером сборной России. Да, у Кудашова в Питере получается далеко не всё, но в то же время нужно понимать, что в городе на Неве строится, по сути, новая команда. Хватает новичков, много молодёжи, уехали за океан все звёзды. В этой связи тренерскому штабу приходится непросто. Но максимальных задач со СКА в любом случае никто не снимал.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Продолжит ли «Ак Барс» идти нога в ногу с ЦСКА?

В первой трети регулярного чемпионата понравился «Ак Барс», который с нынешнего сезона тренирует Дмитрий Квартальнов. Более того, именно казанцы ушли на первую паузу лидерами регулярного чемпионата, опережая ЦСКА по количеству побед в основное время. У «армейцев» и «барсов» по 39 очков. Интересно понаблюдать, сумеет ли «Ак Барс» выдержать эту гонку с ЦСКА и не отстать от действующих победителей Кубка Гагарина на дистанции? Всё-таки резерв и запас сил у коллектива Игоря Никитина огромный.

Обгонит ли Знарок московское «Динамо» и СКА?

В «Спартаке» с сезона-2019/20 работает Олег Знарок. Старт «регулярки» красно-белым не удался, но потом москвичи заметно прибавили. И это несмотря на возрастной состав и серьёзную конкуренцию в Западной конференции. Интересно, сможет ли «Спартак» со Знарком финишировать выше московского «Динамо» и СКА – команд, в которых Олег Валерьевич трудился раньше? Напомним, что все эти клубы выступают не только в одной конференции, но и в одном дивизионе Боброва.

СКА для Знарка как красная тряпка! Может проиграть любому, но только не Питеру А Алексей Кудашов такими темпами может не доработать и до первого этапа Евротура.

Заползут ли «Сочи» и «Северсталь» в зону плей-офф?

С переходом на двухочковую систему плотность в турнирной таблице КХЛ увеличилась. Так, на Западе идёт отчаянная борьба за попадание в зону плей-офф. Сильно сдали по сравнению с прошлыми сезонами «Йокерит» и намудривший с тренерами «Локомотив», на пятки им наступают ХК «Сочи» и «Северсталь». Южане прибавили с приходом нового главного тренера Александра Андриевского, череповчане привычно бьются и стараются брать очки за счёт характера. В общем, турнирная интрига закручивается с новой силой.

Сколько ещё в Минске будут терпеть Вудкрофта?

Абсолютно запутанная и необъяснимая ситуация в минском «Динамо». Белорусский клуб потерпел уже 11 (!) поражений подряд, а в последней перед Кубком Карьяла встрече «зубры» были разгромлены «Салаватом» с унизительным счётом 1:9. Однако в столице Беларуси продолжают терпеть канадского специалиста Крэйга Вудкрофта, который очевидно не справляется со своей работой. По всей видимости, динамовцы снова одними из первых потеряют шансы на попадание в плей-офф, хотя изменения в тренерском штабе давно напрашиваются.

Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

Продолжат ли «Витязь», «Сибирь» и «Нефтехимик» удивлять?

Перед началом сезона складывалось ощущение, что перспектив у Николая Заварухина в качестве главного тренера «Сибири» нет. Аналогичная ситуация была и с рулевым «Витязя» Михаилом Кравецем. Однако клубы из Подольска и Новосибирска выдали потрясающий старт, ответив всем своим критикам. Такой старт удивителен тем, что ни Заварухин, ни Кравец ранее не работали главными тренерами в клубах КХЛ. Продолжат ли эти специалисты и их команды приятно удивлять своих болельщиков или постепенно начнут сбавлять набранный ход? Отдельно стоит сказать и про «Нефтехимик», который одержал уже девять побед подряд. Среди поверженных есть СКА (дважды) и ЦСКА (единожды), а также выиграна принципиальная встреча у «Ак Барса».

Сошников – главная звезда КХЛ?

В очередной раз хочется поаплодировать руководству и тренерскому штабу «Салавата Юлаева». В Уфе поверили в форварда Никиту Сошникова, даже несмотря на все его травмы, полученные в НХЛ. В результате обмен Сошников – Ткачёв со СКА сыграл в пользу обеих команд, а Никита и вовсе вырвался в лидеры гонки снайперов КХЛ, опередив самого Кирилла Капризова. По всей видимости, Сошников, отыгравший за сборную России на Евротуре, становится главным лицом и главной звездой всей КХЛ. Смотреть на игру Никиты – сплошное удовольствие.

«Ночью разбудят – буду готов играть за Россию». Интервью с лучшим снайпером КХЛ Никита Сошников рассказал, как «зажигает» в «Салавате Юлаеве» и чего ждёт от вызова в сборную на Евротур.

Воробьёв – спаситель «Магнитки»?

Сразу после серьёзных перемен в тренерском штабе и менеджменте «Металлурга» наладились дела у уральского клуба. Если бы ещё не целый лазарет травмированных, то магнитогорцы и вовсе могли находиться выше, чем на восьмом месте в Восточной конференции. Но в любом случае в игре команды виден серьёзный прогресс по сравнению с тем, что творилось при Йозефе Яндаче. Илья Воробьёв, прекрасно знакомый с системой и положением дел в магнитогорском хоккее, сумел вывести двукратных обладателей Кубка Гагарина из затяжного кризиса и поставить команде игру. Назначать Воробьёва нужно было ещё раньше, с отставкой Яндача очевидно затянули. Сейчас в «Металлурге» видна система.

Заведётся ли «Трактор» при Юрзинове?

Перед паузой на Евротур тренерская отставка произошла в «Тракторе». На место уволенного Петериса Скудры приглашён Владимир Юрзинов – младший, который всегда находит подход к каждому отдельно взятому игроку и известен своим умением выводить команды из кризисного состояния. У «Трактора», как и у «Магнитки», много травмированных хоккеистов, да ещё и вратарь Василий Демченко явно играет ниже своего уровня, о чём самому Василию пора всерьёз задуматься. В целом же состав позволяет челябинцам рассчитывать на положительный результат, но нужно серьёзно прибавлять, так как слишком много очков потеряно на старте. В том числе и из-за тяжелейшей выездной серии, после которой «Трактор» долго приходил в себя.

«Юрзинов пойдёт по иному пути, он добавит «Трактору» красок в атаке» Александр Гуськов, Владимир Плющев и Алексей Бадюков – об увольнении Петериса Скудры и перспективах челябинского клуба.

«Адмирал» выше «Автомобилиста» — эта тенденция сохранится?

У «Адмирала» самый маленький бюджет в Континентальной лиге, но это не мешает коллективу Сергея Светлова стабильно набирать очки и биться на каждом участке льда. Других вариантов у дальневосточников нет – если дашь слабину, то соперники моментально «сожрут». В сложившейся ситуации занимательно сравнение с «Автомобилистом», обладающим гораздо более серьёзными финансовыми возможностями и составом, но идущим вне зоны плей-офф. Если Екатеринбург не сделает выводов, то впору будет ставить вопрос об эффективности работы менеджмента и тренерского штаба. Ну и Павел Дацюк, конечно, не оправдывает возложенных на него ожиданий.