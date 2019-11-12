«Нефтехимик» продолжает творить историю! Уже 10 побед подряд, их не остановить

«Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Салават Юлаев», посторонитесь! В спор лидеров Востока нагло вклинился «Нефтехимик», и есть ощущение, что это не случайность и к новым реалиям пора привыкать и Нижнекамску, и всем остальным в КХЛ.



Потому что случайно 10 матчей подряд не выиграть, а «Нефтехимик» сегодня сделал именно это. Клубный рекорд по победной серии побит уже давным-давно, в конце октября. До нынешнего сезона нижнекамцы лишь несколько раз за время существования КХЛ могли выиграть пять матчей кряду, даже серия из четырёх побед была довольно редким явлением.

И хотя ещё месяц назад, когда «Нефтехимик» терпел 11-е поражение в 13 матчах, такое сложно было представить, но после победы над московским «Динамо», команда Вячеслава Буцаева не просто обновила личный рекорд, но и забралась на четвёртое место в Восточной конференции (промежуточное, пока не завершён матч «Салавата Юлаева» в Риге), а в общей турнирной таблице уже опередила СКА. До лидера дивизиона Чернышёва «Авангарда» — всего два очка, и это уже серьёзно. За «Нефтехимиком» сейчас следят и ребята в НХЛ – воспитанник нижнекамского клуба Михаил Сергачёв сказал, что его не удивляют успехи родной команды.

Сергачёв: успех «Нефтехимика» меня не удивил

На перерыв в чемпионате «Нефтехимик» ушёл на мажорной ноте, абсолютно по делу переиграв действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. За недельную паузу главное было – не выбиться из ритма и не растерять победный настрой. «Не будем зацикливаться на серии побед. Выигрываем — хорошо, молодцы. Ребята почувствовали вкус побед, настраиваются от матча к матчу, и мы благодарны им, что выполняют всё, о чём мы их просим. Как сохранить победный настрой? Можно я вам вопрос задам? Что вы посоветуете? Сейчас будет перерыв. У ребят несколько дней выходных. Сезон ещё только к экватору подходит, впереди много матчей, много работы. Победы… Они живут несколько часов. Завтра новый день уже, завтра новый этап работы», — говорил Вячеслав Буцаев.

Ритм не растеряли, настрой тоже. «Динамо» попало под холодный душ в самом начале игры. Удаление Михала Чайковски на первой минуте тут же было реализовано. Понятно, что вчетвером играть – не то же самое, что впятером, но что делали бело-голубые? Расступились перед лучшим снайпером соперника Павлом Порядиным, дали ему спокойно прицелиться и бросить.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

В первом периоде «Динамо» ещё сопротивлялось, но, получив ещё две шайбы на самом старте второй двадцатиминутки, совсем сникло. Казионов и Куликов забили дуплетом, с разницей в 18 секунд. Когда в воротах Ерёменко оказалась третья шайба, диктор на арене как раз объявлял автора второго гола. Как раскованно играет «Нефтехимик», сразу видно – хоккеисты не мучаются на льду, а получают настоящее удовольствие. И отскоки играют за них, как в моменте с голом Казионова, и из-за линии ворот шайбы заходят, как в случае с Куликовым.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

Только ко второму перерыву динамовцы попытались себя завести – Чайковски потолкался с Шиксатдаровым. Это сработало в третьем, и тоже дуплетом – Петерссон и Тарасов забили два гола в течение 51 секунды, но на камбэк хозяева поднялись слишком поздно, уже после того, как Энлунд заставил Ерёменко капитулировать в четвёртый раз. Заслуженному вратарю оставалось только со злости бить клюшкой по льду.



Впрочем, и «Нефтехимик» не собирался вот так просто лишаться комфортного преимущества, и быстро остудил пыл «Динамо» пятым голом. Брынцев поставил крест на надеждах соперника и отправил многострадального Ерёменко на скамейку. Вышедший на смену Бочаров тоже недолго оставался сухим – Райан Мёрфи забил шестой гол «Нефтехимика». Нижнекамцы продолжают снимать скальпы со всех подряд.



Результаты и календарь игр «Нефтехимика» в сезоне КХЛ-2019/20