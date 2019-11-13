Панарин продлил серию с очками до 9 игр! Так круто он играл только с Кейном

«Питтсбург» прилетел в Нью-Йорк на матч против «Рейнджерс» без своего капитана — в предыдущем матче с «Чикаго» Сидни Кросби получил травму, сначала подвернув правую ногу в борьбе у борта, а затем неудачно сблокировав бросок. Отсутствие одного из лидеров соперника должно было воодушевить «рейнджеров», но наставник «синерубашечников» Дэвид Куинн предостерёг от излишнего оптимизма.

В Нью-Йорке пролился голевой ливень. Панарину было очень смешно Но после поражения – уже не очень. Артемий продолжил набирать очки, но не забил в самый важный момент – ОТ и на буллитах.

«Конечно, «пингвины» с Кросби намного сильнее, чем без него. Но мы не думаем в том ключе, что, мол, здорово, у них нет лидера. Мы понимаем, что за команда нам будет противостоять сегодня вечером», — заявил Куинн, который не понаслышке знает о том, как играть без лучшего центрфорварда, поскольку у «Рейнджерс» свой седьмой матч подряд пропускал Мика Зибанеджад. Впрочем, у «Пингвинз» лазарет и без Кросби был заполнен, поскольку не смогли выйти на лёд Крис Летанг и Патрик Хёрнквист.

Уже в первом периоде «рейнджеры» смогли создать неплохой отрыв, заодно порадовав трибуны «Мэдисона» эффектной игрой. Сначала свой пятый гол в сезоне оформил второй номер нынешнего драфта Каапо Какко, воспользовавшийся прекрасной передачей партнёра. Поскольку фамилия у партнёра была Лемье, то ему сам бог велел играть в хороший хоккей, даже при условии, что его папа — не Марио, а Клод.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Под занавес первого периода блеснул другой новичок «Рейнджерс» — защитник Адам Фокс, которого удобной передачей из угла чужой зоны нашёл на пятачке Артемий Панарин.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

За счёт этой передачи Панарин довёл свою результативную серию до 9 матчей. Такого удачного отрезка у Артемия не было с сезона-2016/17, когда россиянин играл за «Чикаго» и радовал болельщиков своим взаимопониманием с лидером «Блэкхоукс» Патриком Кейном.

Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/20

Нынче Артемий забивает реже, чем отдаёт, но на его общей продуктивности и пользе для команды это никак не сказывается. На протяжении последних 9 игр Панарин забросил 4 шайбы и сделал 9 голевых передач при показателе полезности «+5». Ему осталось набрать очки в двух следующих матчах, чтобы повторить клубное достижение «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии для российских игроков — в чемпионском сезоне-1993/94 11-матчевыми сериями отметились Алексей Ковалёв и Сергей Немчинов. А вот до общероссийского рекорда Евгения Малкина (15 матчей) Панарину ещё далековато.

Сам Малкин тоже отметился результативным пасом, поучаствовав в голе Джастина Шульца, благодаря которому «пингвины» начали успешное «возвращение» в этот матч.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

Сумев перевести встречу в овертайм, «пингвины» во главе с Малкиным имели шанс одержать победу, но проход Евгения к воротам Александра Георгиева оказался неудачным, а в ответной контратаке связка молодых талантов Фокс — Какко сработала на пятёрку.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Если мы хотим выигрывать, нам нужно действовать лучше. Последние 40 минут были неплохими, но матч длится 60 минут. Все понимают, что у нас нет Кросби, нет Летанга, нет Хёрнквиста. Это означает, что все остальные должны работать больше», — безапелляционно заявил после матча Малкин.

«Да, это урок нам. Необходимо лучше начинать матчи. Не так важно, кто есть в составе, а кого нет. Это не оправдание. Мы все должны быть лучше», — добавил главный тренер Майк Салливан.