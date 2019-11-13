«Поводок для Ковальчука стал ещё короче». Америка – о будущем русской звезды

Илья Ковальчук угодил в запас «Лос-Анджелеса». Он не сыграл с «Миннесотой», и неясно, когда сыграет в следующий раз. «Чемпионат» собрал мнения в американской прессе о проблемах звёздного нападающего и его шансах остаться в «Кингз».
«Ковальчук не просил обмена»
Генеральный менеджер клуба Роб Блэйк не сказал ничего нового и отличного от главного тренера. Общий посыл – Кови сейчас в запасе, что будет завтра, мы не знаем, обмена Илья не просил.
«Ковальчук не попал в состав на игру, мы относимся к нему как игроку запаса. Я не знаю состав на сегодняшний матч, не знаю, каким он будет в субботу. Он не попал в состав на игру, к сожалению, все узнали об этом до раскатки. Непросто оставлять игроков вне состава на игру. Это тяжёлые решения и тяжёлые разговоры, но я говорил с Ковальчуком. Мы же на последнем месте, так? И мы производим много изменений в составе, мы делали это с Тайлером Тоффоли, с Прохоркиным, сегодня не играет Адриан Кемпе. Такое случается.
Мы с Тоддом говорим каждый день, перед матчем я в курсе, какой будет состав. Было ли это его или моё решение? Мы пытаемся найти работающие комбинации, чтобы больше забивать.
Ковальчук не просил его обменять, пункт о запрете на обмен у него не просто так», — сказал генеральный менеджер команды Роб Блэйк. На вопрос, может ли Ковальчук сыграть с «Детройтом», Блэйк добавил, что это возможно.
«Естественно, это не очень хорошая ситуация. Кови – хороший парень, проблем с отношением к игре у него нет. Он хочет побеждать, хочет выжать из себя максимум, он очень хороший человек и вне льда, думаю, все со мной согласятся. Просто по какой-то причине что-то не работает, что-то не получается. Это всё, что я могу сказать», — заявил капитан команды Анже Копитар.
«Сейчас легко разносить «Кингз», но контракт с Кови был разумным риском»
«Очевидно, что Илья Ковальчук и «Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне не подходят друг другу. По сообщениям, 36-летнему нападающему сказали, что сажают его в запас на обозримое будущее. Благодаря Робу Блэйку у Ковальчука действует запрет на обмен, но решение отправить его в запас должно вынудить игрока отказаться от этого пункта», — написал обозреватель ESPN Грэг Вышински.
О возможном обмене пишет и журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта. «Слышал, что «Кингз» встречались с Ковальчуком этим утром. Перед дедлайном в прошлом сезоне клуб уже прощупывал почву для обмена, но реальных вариантов не было. Я слышал, что в последнее время клуб возобновил попытки обменять Ковальчука, и его агент помогает устроить сделку. У Ковальчука действует запрет на обмен, поэтому он сам будет решать, отменять ли его, когда у клуба появится предложение», — написал Паньотта.
«Задним числом легко разносить «Лос-Анджелес», но давайте не будем забывать, что «Сан-Хосе», «Бостон» и «Вегас» тоже пытались заполучить Ковальчука. Тогда это был разумный риск, который не сработал. Такое бывает. Главный просчёт «Кингз» был в том, что они думали, что им не хватает только одного игрока (лидеры команды в сезоне-2017/18 играли великолепно, но все грешили на недостаточную глубину). Если ты чувствуешь, что до победы не хватает всего ничего, то даже если бы Кови забил 50 голов в первые два года, а затем сдал, трёхлетний контракт всё равно был бы выгодной сделкой», — написал журналист Шен Пен.
«Обидно за то, что происходит с Ковальчуком в последние годы, потому что это затмевает то, что этот парень был невероятно хорош на протяжении 10 лет. Он был монстром и легко бы забил 500 голов, если бы остался в НХЛ. Момент, когда он показал пальцем на Кросби, был одним из величайших в истории», — написал обозреватель TheDNVR.com Эван Рауал.
«Лос-Анджелес» и Ковальчук находятся в начальной стадии тяжёлого развода»
«Можно провести много параллелей между прошлогодней и нынешней ситуацией. В марте Ковальчук был в контрах с Уилли Дежарденом и не поехал на трёхматчевый выезд и занимался индивидуально с тренером. В «Инстаграме» Ковальчука появилось фото, на котором он с детьми поедает мороженое. Тогда это казалось точкой невозврата, но в итоге Ковальчук сыграл в четырёх последних матчах сезона.
Предполагалось, что новый тренер «Кингз» перезагрузит 36-летнего Ковальчука. Но в этом сезоне поводок оказался гораздо более коротким. Ковальчук набирает по 0,53 очка за матч – такой же показатель был в прошлом сезоне, когда Дежарден перевёл его в четвёртое звено, а затем оставил в запасе.
Но в прошлом году перевод в четвёртое звено случился только 25 ноября. В этом году это произошло гораздо раньше, Маклеллан поставил его в четвёртую тройку уже 9 ноября. Ковальчук набрал девять очков в 17 матчах. Человек, который должен был оживить большинство «Лос-Анджелеса», забил пять голов в большинстве в 81 матче за команду.
Когда «Лос-Анджелес» подписывал контракт с Ковальчуком на три года и $ 18,75 млн, у руководства были головокружительные мечты, что он будет играть в большинстве в «офисе Овечкина», но вышло совсем иначе. У Овечкина в этом сезоне 97 бросков, у Ковальчука – 35, и он рассматривает себя больше в роли плеймейкера.
Создаётся впечатление, что «Кингз» и Ковальчук находятся в начальной стадии тяжёлого развода. Все проблемы идут от того, что клуб предоставил ему полный запрет на обмен на сезон-2019/20. В следующем году «Кингз» могут запросить у него список из семи команд, куда он согласен перейти. Сейчас, даже если клуб договорится о сделке, Ковальчук может наложить вето на любой переход.
Предполагается, что он захочет перейти в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. Клубы, которые могут позволить себе такую сделку, например «Айлендерс», вероятно, не собираются разрушать командную химию ради игрока, который уже не является той силой, что был когда-то», — написал The Athletic.
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