«Больно видеть Ковальчука в такой ситуации, может, его хотят проучить?»

Нападающий Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» на обозримое будущее. В чём причина такого жёсткого решения и что ждёт Илью в дальнейшем? Своё мнение о ситуации высказали хоккейные эксперты – двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, известный тренер Андрей Назаров и чемпион мира Андрей Николишин.
«Больно видеть Ковальчука в такой ситуации, как можно так «утопить» игрока?»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, который работал с Ковальчуком на победном ЧМ-2008, а также в чемпионском СКА в сезоне-2014/15, считает, что «Лос-Анджелес» «топит» россиянина.
«На мой взгляд, можно любого игрока «утопить», а можно хорошему игроку дать раскрыться в полной мере. Всё это зависит от качества и тренерской философии. Мы не знаем всей подноготной и внутренней кухни ситуации Ильи в клубе, поэтому более конкретно я говорить не могу. Этот игрок доказал свою состоятельность, профессионализм и бомбардирские качества, поэтому для меня это полностью непонятная ситуация. Как можно так «утопить» игрока?
Если они хотят, чтобы игрок давал результат, забивал голы, набирал очки и приносил пользу команде, на трибуне он это не сможет делать. А если они хотят его научить или проучить, то не знаю. Сложно говорить, когда такое отношение к таким игрокам. Я знаю его состоятельность и компетентность, мне больно видеть нашего игрока в такой ситуации.
Что делать Илье дальше — это внутренняя кухня клуба НХЛ и работы с агентом. Думаю, они в этой ситуации примут правильное решение. Думаю, Илье хочется играть, чтобы раскрывать свои бомбардирские качества. А если ему не будут давать играть, или будут давать играть время от времени, конечно, у любого игрока может не получаться.
Такие игроки, как Илья, никогда не согласятся с таким положением дел, с той ситуацией, в которой он сейчас оказался. Соглашаться и из-за этого заканчивать карьеру- не в его характере, не в его жизненной и спортивной философии. Думаю, он ещё докажет, что это был жизненный этап, который нужно было пройти», — сказал Быков.
«Кингз» хотят избавиться от Ковальчука. Не поняли, кого взяли»
Чемпион мира Андрей Николишин считает такое развитие ситуации логичным, потому что Ковальчук не устраивает «Лос-Анджелес» как хоккеист, в клубе поставили на нём крест и хотят избавиться.
«В «Лос-Анджелесе» дают понять, что они поставили на Илье крест как на игроке и хотят от него избавиться. «Кингз» хотят либо обменять его, либо пытаются расторгнуть контракт с наименьшими потерями для себя. Если Ковальчук не снимет запрет на обмен, то будет сидеть без игр и только тренироваться, всё очень просто.
Что значит, заслуживает или нет Ковальчук такого отношения? Мы же не говорим о нём сейчас как о личности. Это исключительно спортивная составляющая. Когда у тебя игрок получает $ 6 млн и при этом набирает 9 очков в 17 матчах и имеет показатель «-10», то это, конечно, не устраивает клуб. Его брали с другой целью, поэтому всё логично.
Мы же не знаем достоверно всю внутреннюю кухню «Лос-Анджелеса», какие там на самом деле проблемы. Любой руководитель стремится сделать лучше для клуба, а не какого-то отдельного игрока. Некоторые вещи не нужно воспринимать личностно. Генеральный менеджер работает во благо команды, к Ковальчуку у него нет никакой неприязни или ещё чего-то. Он не устраивает «Лос-Анджелес» как хоккеист.
Это для нас, россиян, Илья всегда будет топовым игроком, героем, хоккеистом, который забросил победную шайбу в финале чемпионата мира. Он всегда будет в наших сердцах. Но есть определённые моменты в карьере: возраст, стечение обстоятельств, или не та команда. Куча разных аспектов. Нельзя вывод Ковальчука из состава «Лос-Анджелеса» воспринимать как личностное, надо отталкиваться от спортивной составляющей. Думаю, что Илья всё это прекрасно понимает. Не заладилась у него игра, всё оборачивается против него. И я считаю, что в «Кингз» он не показывает свой хоккей. Надо понимать, какой игрок Илья и что он делает на площадке. Нужно нивелировать его слабые стороны и пользоваться сильными. К сожалению, в «Лос-Анджелесе» этого не делается. Возможно, скаутская служба слабо сработала, не поняли, какого игрока они брали. Ковальчук в 2002 году и Ковальчук сейчас – две разные фигуры», — сказал Николишин.
«Такого игрочищу просто так нельзя выводить из состава, что-то произошло»
Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил надежду, что Ковальчук выкарабкается из этой ситуации.
«Такого игрочищу просто так, наверное, нельзя выводить из состава. Что-то произошло, а что, я не могу сказать. Я отношусь с уважением к Илье, надеюсь, он выкарабкается из этой ситуации. Надеемся, это не конец карьеры и он ещё найдёт свою команду. Стоит ли ему отменить запрет на обмен? Он имеет право сам принимать решения, советовать я ему не имею права».
Известный тренер Андрей Назаров представил философский взгляд на проблему, отметив, что главное – семья, а остальное – решаемые трудности.
«К подобным вещам нужно относиться философски. Я прошёл через школу НХЛ, через обмены, мне всё это знакомо. Такова хоккейная жизнь: тебя могут обменять, расторгнуть контракт, отправить в запас. Обычная хоккейная ситуация. Главное в жизни — это семья. А остальное — так, решаемые мелкие трудности», — сказал Назаров.
Статистика Ильи Ковальчука в сезоне НХЛ-2019/20
- 13 ноября 2019
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