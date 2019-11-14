Привет от бывших. Овечкин ударил Нисканена, а Орлова обвинили в симуляции

«Вашингтон» приехал в Город братской любви после неудачного матча с «Аризоной», когда голевой дубль Евгения Кузнецова помог «столичным» уйти от поражения в основное время, но не добыть итоговую победу. Визит в Филадельфию был знаковым событием для защитника «Кэпиталз» Радко Гудаса, который до этого четыре сезона отыграл за «Флайерз» и даже выиграл «Барри Эшби Трофи» — клубный приз лучшему защитнику.
«Не знаю, чего ждать от болельщиков. Может быть, меня хорошо примут, а может — будут скандировать «Гу-у-у». В любом случае я пообщаюсь с бывшими партнёрами», — сказал Гудас, которого год назад обменяли из стана «лётчиков» на Мэтта Нисканена. Для фанатов «столичных» тот обмен был знаковым, поскольку Нисканен защитник атакующего плана, а чех Гудас лидирует в НХЛ по количеству проведённых силовых приёмов с момента своего появления в лиге (1539 хитов с сезона-2012/13).
«Мы очень рады, что у нас есть такой игрок, который может действовать в силовой манере. Его сила приносит нам много пользы — он блокирует броски, убивает удаления. В нашей команде определённо есть место для такого игрока», — отметил главный тренер Тодд Рирден. О Нисканене в «Вашингтоне» теперь точно никто не жалеет, поскольку неожиданные бомбардирские таланты обнаружил в себе Джон Карлсон.
Перед стартом игры самые любопытные зрители на стадионе в Филадельфии смогли подсмотреть за предматчевым ритуалом «Вашингтона», в котором было много любопытного.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» RMNB.
А вот сам хоккей получился не таким насыщенным на события, как бывает обычно. В середине первого периода хоккеисты «Кэпиталз» открыли счёт, и полноправным соавтором этого гола стал упомянутый Джон Карлсон, бросок которого подправил Брендан Лайпсик. Для Карлсона это набранное очко стало уже 30-м в 20 матчах нынешнего сезона.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
После этого игра несколько успокоилась. «Вашингтон» впервые в нынешнем регулярном чемпионате не смог забить во втором периоде, а в заключительной двадцатиминутке Мэтт Нисканен подкузьмил бывшим одноклубникам, вынудив сфолить форварда Ника Дауда, чьё удаление быстро было реализовано.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Любопытно, что в одном из эпизодов Нисканен, с которым Александр Овечкин много лет отыграл в одной команде, получил от Александра жёсткий силовой приём. И если бы сила удара и скорость россиянина в том моменте была побольше, то всё это вполне можно было бы расценить как удар в голову.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
В другом спорном моменте болельщики «Филадельфии» заподозрили в симуляции защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова, который заработал большинство для своей команды в столкновении с Джеймсом ван Римсдайком. Пресс-служба «Флайерз» взяла слово подножка в кавычки, комментируя этот эпизод, а фанаты тут же назвали Орлова участником Олимпиады по «ныркам».
Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».
Дело дошло до серии штрафных бросков, и в ней решающая попытка была исполнена Евгением Кузнецовым, а самым эффектным стал буллит в исполнении Клода Жиру.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Broad Street Hockey.
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