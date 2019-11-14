Ковальчука просят на выход. Чем завершались конфликты российских звёзд в НХЛ

Ситуация, в которой второй год подряд оказывается нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, отнюдь не уникальна для российских легионеров в НХЛ. И попаданий в запас, и недопониманий с наставниками у россиян бывало предостаточно. Однако есть признаки, по которым нынешнее положение Ковальчука вполне можно назвать критичным для продолжения его карьеры за океаном — об этом говорит предыдущий опыт подобных событий.



Мы намеренно не стали включать в эту подборку конфликты хоккеистов, которые в НХЛ не обладали звёздным статусом (Филатов, Бурмистров), или тех, чьи конфликтные ситуации не привели к быстрому завершению карьеры за океаном (Ковалёв, Брызгалов).

Ковальчук выведен из состава «Кингз». Но в декабре ему заплатят $ 5,3 млн Это конец карьеры в НХЛ?

з. Алексей Житник и Дон Уодделл в «Атланте» (2008)

Известный ныне хоккейный эксперт сделал себе имя в середине и конце 1990-х годов, играя за «Лос-Анджелес» и «Баффало». В «Кингз» он выходил на лёд вместе с Уэйном Гретцки и в своём первом же сезоне в НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли. В «клинках» Житник стал настоящей звездой лиги, получил приглашение на «Олл Стар Гейм» и имел все шансы завоевать Чашу, но крест на этих планах поставил знаменитый гол-фантом форварда «Далласа» Бретта Халла в финале-1999.



После «Баффало» Житник транзитом через «Айлендерс» и «Филадельфию» оказался в «Атланте», которая тогда пыталась построить крепкий коллектив, опираясь на молодого таланта Илью Ковальчука и ряд опытных ветеранов. В сезоне-2006/07 Житник был самым высокооплачиваемым защитником «Трэшерз» и играл по 30 минут за матч, но на следующий сезон случилась отставка главного тренера Боба Хартли. На тренерский пост временно заступил генменеджер клуба Дон Уодделл, который сразу же стал урезать игровое время Житника, вывел его из спецбригады большинства, а потом и вовсе отправил в запас.

«Все когда-нибудь случае в жизни впервые. Мне потребовалось 15 лет, чтобы полностью здоровым остаться в запасе. Конечно я расстроен и сильно огорчён», — говорил тогда Алексей. «Я сказал ему, что он должен играть лучше. Это относилось к ряду матчей Нам нужно получать от него большую отдачу», — заявил в ответ Уодделл.



В июне 2008 года контракт Житника (последний год, $ 2,25 млн) был выкуплен.

«Больно видеть Ковальчука в такой ситуации, может, его хотят проучить?» Фетисов, Быков, Николишин и Назаров – о выводе Ильи из состава «Лос-Анджелеса».

н. Александр Фролов и Джон Торторелла в «Рейнджерс» (2010)

Фролов на протяжении семи сезонов показывал неплохой хоккей в «Лос-Анджелесе»: суперзвездой Александр не был, но стабильно забивал по 25 голов за сезон и был на виду.



После перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс» у россиянина возникло недопонимание с главным тренером Джоном Тортореллой, который перевёл Фролова в силовое звено и стал максимально ограничивать его игровое время. Вскоре Александр инициировал приватный разговор с Тортореллой и дал несколько скандальных интервью.



«Меня абсолютно не устраивает то, что провожу на льду по 7 — 8 минут за матч, тем более в силовом звене. Это просто не моя игра, о чем я тренеру откровенно сказал. А так личных проблем у меня с ним нет. Никто никого не упрекал, мы просто обсудили сложившуюся ситуацию. Тренер обещал, что скоро все изменится, надо только немного потерпеть и больше работать на тренировках», — сказал Фролов, и после этого появилась информация о том, что россиянина изо всех сил пытаются обменять.



Спроса на Фролова не нашлось, а вскоре Александр получил травму колена, после которой его карьера НХЛ завершилась — после сезона он подписал контракт с омским «Авангардом».

н. Александр Сёмин и Брюс Будро в «Вашингтоне» (2011)

Александр Сёмин и Билл Питерс в «Каролине» (2014)

О том, как заокеанские наставники пытались перевоспитать Александра Сёмина, наверняка когда-нибудь выйдет целая книга, поскольку Сёмин был одним из самых противоречивых и талантливых наших легионеров в НХЛ. Александр, обладая огромным потенциалом, неоднократно попадал в опалу и был нещадно критикуем прессой.



Стоит вспомнить два эпизода. Первый случился осенью 2011 года, когда Брюс Будро, уставший от постоянных неудач «Вашингтона» в плей-офф, принялся менять залихватский стиль игры команды. Досталось и Сёмину, и Александру Овечкину, которого фрагментарно перестали выпускать в ключевые отрезки матчей. После того, как в семи матчах подряд Сёмин оставлял свою команду в меньшинстве, Будро усадил форварда в запас, но вскоре последовала отставка тренера.



В 2012 году Сёмин подписал крупный контракт с «Каролиной», но летом 2015 года выставил его на драфт отказов и выкупил договор. Наставник «ураганов» Билл Питерс неоднократно критиковал Александра за глупые удаления и отсутствие результативности — сезон2014/15 он начал с восьмиматчевой голевой засухи.

«На данный момент, Сёмин не в составе. Он играл достаточно. Я не думаю, что можно получать штраф за неспортивное поведение в тот момент, когда команда отчаянно пытается сократить разрыв в счете и спасти матч. Я принял решение, и думаю, что это будет лучше и для самого игрока, и для команды. Никто не желает Сёмину ничего плохого, но мы хотим, чтобы он вносил больший вклад в игру, чтобы он играл с отдачей, с нужным темпом, реализуя свой потенциал. Для того чтобы это происходило, нужно быть готовым и психологически, и физически», — говорил тогда Питерс.



Как мы видим, всё это очень похоже на то, что сейчас говорят в стане «Кингз» про Илью Ковальчука, а что касается Сёмина, то он уже в следующем сезоне после выкупа контракта играл в КХЛ за «Магнитку».

«Поводок для Ковальчука стал ещё короче». Америка – о будущем русской звезды Это начальная стадия тяжёлого развода.

з. Олег Твердовский и Питер Лавиолетт в «Каролине» (2006)

Олег Твердовский и Марк Кроуфорд в «Лос-Анджелесе» (2007)

Твердовский — двукратный обладатель Кубка Стэнли, которому под занавес своей карьеры в НХЛ пришлось прилично повоевать и поиграть в фарм-клубе, где он даже претендовал на титул лучшего игрока плей-офф АХЛ.



В 2005 году Твердовский покинул Суперлигу, где провёл два сезона, выступая за омский «Авангард» и подписал контракт с «Каролиной». В регулярном чемпионате у Олега всё было отлично — он сыграл 72 матча, набрал приличные для защитника 23 очка, но в плей-офф неожиданно сел в запас. «Мы были единственной командой лиги, которая играла не в шесть, а в семь защитников. Между ними распределялось время на площадке. Это, кстати, одна из причин, почему «ураганы» прошли весь регулярный чемпионат без спадов, на одном дыхании. Но в плей-офф Лавиолетт перешел на шесть защитников и почему-то посчитал, что лишний – это я…», — недоумевал тогда россиянин, который в победном розыгрыше Кубка Стэнли появился на льду только 5 раз.

У Ковальчука ноль голов в семи матчах. Кого тренер «Кингз» называл «пассажиром»? Пока каждое очко россиянина стоит более $ 700 тыс.

Твердовский, имевший односторонний контракт с зарплатой в $ 2,5 млн сам попросил обмена и оказался в «Лос-Анджелесе», где тренером работал Марк Кроуфорд. С самого начала нового сезона Твердовский оказался в запасе, а потом выходил нерегулярно, получая 8-10 минут.



«У меня случился конфликт с Кроуфордом, который относился ко мне неэтично. Он начал оскорблять меня последними словами на тренировках. Я не понимал, какое право имеет тренер поливать меня матом? Так не принято в НХЛ. Я подъехал к Крофорду и ответил ему в грубой форме. К тому моменту я давно уже не выходил из запаса. Если человек не играет, какие к нему претензии? Я сказал генменеджеру, что готов отправиться в фарм-клуб, потому что хочу получать удовольствие от работы. Я не в том возрасте, чтобы каждый день терпеть такие унижения», — заявил Твердовский, который после этого перешёл в «Салават Юлаев», не доиграв в НХЛ один год контракта.

