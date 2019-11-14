Когда дети круче звёзд. Видео тренировки малышей набрало 25 млн просмотров

Будущая звезда НХЛ
В Северной Америке небольшой каток с воротами на заднем дворе дома – обычное дело. Мальчишки зачастую проводят на них всё свободное время и уже в раннем возрасте начинают оттачивать мастерство владения клюшкой. Наверняка этот малыш представляет, как его выбирают под первым номером на драфте НХЛ, а потом он выигрывает Кубок Стэнли.
Самая милая драка
Трус, как известно, не играет в хоккей, и надо уметь за себя постоять. Полезный навык, который можно оттачивать даже в детстве. Даже если твой обидчик играет в твоей же команде. На тренировке шестилетних хоккеистов мальчик толкнул своего партнёра, и тот скинул краги. Драка, правда, не состоялась, будущих тафгаев окликнула мама.
Так становятся новыми Овечкиными
Сидни Кросби в детстве использовал для тренировок броска стиральную машину в подвале родительского дома. Александр Овечкин целыми днями зависал на тренировках. Чтобы развить талант, нужны упорство и постоянный труд. Этот парень явно провёл не один час, чтобы идеально выполнить такой трюк.
Видео тренировок хоккеистов из России набрало 25 млн просмотров
Тренировки команды «Автомобилист-2008» из Екатеринбурга обрели сумасшедшую популярность. Совсем ещё юные хоккеисты показывают такой дриблинг, владение клюшкой и сноровку, что у всех падают челюсти от удивления. Эта команда в одну калитку выносит не только сверстников, но и ребят постарше.
17-летний юниор исполнил невероятный буллит из Олимпиады-1994
Решающий буллит в финале Олимпиады-1994 вошёл в историю под названием «буллит Форсберга», а молодой 20-летний нападающий, который впоследствии станет легендой мирового хоккея, принёс Швеции первое в истории олимпийское золото. Этот финт повторяли уже не раз, но у 17-летнего финна получилось особенно изящно.
- 14 ноября 2019
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