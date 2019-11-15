9 голов «Тампы» испортили рекорд Панарина! Больше всех постарался Кучеров

«Тампа» и «Нью-Йорк Рейнджерс» — две команды, к которым весьма неравнодушно относятся в России, перед второй очной встречей в сезоне шли в таблице вне зоны плей-офф на Востоке, но не должны были сильно унывать по этому поводу. Во-первых, «молнии» и «синерубашечники» провели меньше всех матчей в конференции, а во-вторых – результаты последних игр вселяли осторожный оптимизм. «Тампа» после средненького старта пришла в себя в европейских играх с «Баффало» и привезла из Швеции две победы, а у «Рейнджерс» в активе было пять побед в семи матчах и набирающий ход Артемий Панарин, который на правах лидера девять игр не уходил со льда без набранных очков.

А вот главный бомбардир НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров в нынешнем турнире выступает довольно скромно. Да, 13 очков в 15 матчах после нового русского рекорда в сильнейшей лиге мира смотрятся для Кучерова чуть ли не как провал. Неизвестно, размышлял ли на эту тему Никита перед игрой с «Рейнджерс», но она стала настоящим бенефисом российского форварда.

«Нью-Йорк» в этой игре развалился очень быстро. Уже к седьмой минуте счёт был 4:0 в пользу хозяев площадки. Только пяти командам за последние 25 лет удавалось быстрее добиться такого преимущества со старта матча. Кучеров принял самое живое участие в этом разгроме, став дирижером атак «Тампы». Сначала после вбрасывания выложил передачу под бросок Люку Шенну, затем его бросок подкорректировал на пятачке Алекс Киллорн.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

А ещё через минуту Куч отличился сам, забив шестой гол в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

У «Тампы» получалось всё, а «Рейнджерс» словно не было на площадке. Через двадцать секунд после гола Кучерова четвёртую шайбу «Тампы» оформил Ондржей Палат, и голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отправился на скамейку запасных. За четыре минуты россиянин пропустил четырежды – пожалуй, таких плохих матчей у Георгиева в НХЛ ещё не было.

Выход Хенрика Лундквиста немного взбодрил «Рейнджерс». По крайней мере, они прекратили пропускать всё подряд, и даже отыграли одну шайбу. Артемий Панарин блестящей передачей вывел Криса Крайдера на рандеву с Андреем Василевским и тот не подвёл партнёра. Хлебушек набирает очки в десяти матчах подряд, это новый личный рекорд россиянина в НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Точкой отсчёта спасения «Рейнджерс» этот гол не стал. Счёт матча на какое-то время заморозился, однако ближе к середине встречи «Тампа» снова взялась за дело. На 28-й минуте отличился Стивен Стэмкос, а Никита Кучеров в этом эпизоде набрал четвёртое очко за матч. Так удачно россиянин не действовал в этом сезоне с начала октября, когда под его горячую руку попал «Торонто».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Тампу» было уже не остановить, «молнии» заставили Лундквиста пережить то же самое, что испытал Георгиев. Патрик Марун, Кевин Шаттенкирк и Алекс Киллорн сделали счёт 8:1, а ведь всего-то закончился второй период! Возможно, от бессилия (хотя, скорее всего, случайно) главному творцу успеха «Тампы» игрок «Рейнджерс» даже довольно сильно ударил по лицу, но вряд ли это могло смутить лидера «молний» в этот вечер.

«Рейнджерс» ничего не оставалось, кроме как попытаться достойно провести хотя бы третий период и не допустить двузначного количества голов разбушевавшейся «Тампы». Лучшим средством для этого были голы в собственном исполнении. В этом плане преуспел Филип Хитил, начинавший сезон в фарм-клубе, но крайне удачно вписавшийся в состав «Рейнджерс». Чех сделал дубль, и в первом случае одним из ассистентов выступил Панарин, а во втором голе очень умно сыграл Павел Бучневич.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Правда, между этими шайбами уместился девятый гол «Тампы» в матче. Отличился Янни Гурд, а Михаил Сергачёв записал в актив результативную передачу. 9:3 – с таким результатом завершилась эта яркая встреча, в которой важную роль сыграли россияне. Кучеров стал самым результативным игроком встречи, Панарин обновил личный рекорд в НХЛ, результативными действиями отметились Сергачёв и Бучневич. Нечем похвастать только наши вратарям, Георгиев пропустил четыре и был заменён, Василевского пробили трижды.