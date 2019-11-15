Милые обнимашки после драки. Тафгаи — люди с большим сердцем

Обнимашки после жёсткой драки
Давно известно, что драки – это часть хоккея, а яркие мощные поединки и вовсе украшают любой матч. Эти парни из полупрофессиональной североамериканской лиги провели практически эталонный кулачный поединок – скинули краги и шлемы, встали в боевую позицию и нанесли друг другу десятки точных ударов. Драка вышла жёсткой, но даже после такого самое главное – оставаться человеком. Соперники тепло обнялись, поблагодарили оппонента за красочный бой и разъехались по штрафным боксам.
Видео доступно на «Чемпионате».
Гол бейсбольным ударом из своей зоны
Сумасшедший гол из чемпионата Германии. Видимо, вратарь «Вольфсбурга» устал к концу основного времени матча и решил немного отдохнуть, пока его команда находится в атаке. Он и не мог предположить, что угроза может прийти после удара по шайбе в бейсбольном стиле из чужой зоны! Игрок «Ингольштадта» и не думал о возможности забить в этом эпизоде, но получился гол на века.
Видео доступно на «Чемпионате».
Хоккеист не забил в пустые ворота броском в упор
Терять концентрацию в хоккее никогда нельзя, даже если ты в одиночестве катишь с шайбой к пустым воротам. Тем более запрещается праздновать гол раньше времени. Расслабленность может обернуться курьёзом, а то и напрямую повлиять на результат матча – Патрик Штефан не даст соврать. Оказывается, с метра не всегда легко!
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Игрок занервничал и забросил шайбу в свои ворота
Что вы знаете о прессинге в хоккее? Оказывается, с его помощью можно не только вынудить соперника потерять шайбу, но и заставить его забить автогол! Хоккеист в любительской лиге хотел проброситься по борту и начать новую атаку, но его так смутил находящийся поблизости оппонент, что он с близкого расстояния расстрелял собственные ворота.
Видео доступно на «Чемпионате».
Барбашёв упал с грузовика во время чемпионского парада
Тяжёлый и успешный сезон позади, можно и ослабить бдительность? Как бы не так! В этом убедился российский нападающий Иван Барбашёв, умудрившийся упасть с грузовика во время парада в честь завоевания «Сент-Луисом» Кубка Стэнли. К счастью, Иван успел сгруппироваться и избежал травмы, а ситуация из потенциально неприятной превратилась в весьма курьёзную.
- 15 ноября 2019
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