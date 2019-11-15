И это только минимальные оклады среди 12 хоккеистов, больше всех зарабатывающих в Континентальной лиге.

Подписались на 100 млн, а дальше? За что платят самым дорогим игрокам КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге сразу 12 хоккеистов имеют жалованье от 100 млн рублей в год и выше, не учитывая бонусы и премии. Среди них всего два защитника и ни одного вратаря. Рассказываем, чего добились самые высокооплачиваемые игроки по результатам трети регулярного чемпионата и какая у них репутация в КХЛ.

н. Иржи Секач (ЦСКА), 27 лет

100 млн рублей

26 игр, 17 (8+9) очков, «+10» показатель полезности



Лидер Западной конференции в лице ЦСКА переживает не лучшие времена, проиграв в пяти матчах из последних семи. Но вряд ли у тренерского штаба «армейцев» есть вопросы к чешскому новичку Иржи Секачу, который перебрался в Москву из Казани и выступает в столице России первый сезон. Секач хорошо проявляет себя в нападении «армейского» клуба и отлично вписался в коллектив. Этот трансфер ЦСКА можно назвать успешным.

з. Богдан Киселевич (ЦСКА), 29 лет

100 млн рублей

24, 9 (3+6), «+10»



Аналогичный оклад и у защитника Богдана Киселевича, который минувшим летом вернулся в ЦСКА из НХЛ, где не сумел закрепиться во «Флориде» и «Виннипеге». Киселевич – один из ведущих защитников в стране. Человек, на которого всегда рассчитывают как в ЦСКА, так и в сборной России. Главный тренер «армейцев» Игорь Никитин был лично заинтересован в возращении Богдана в команду. Такими игроками не разбрасываются.

Зачем приехали? Как играют в КХЛ бывшие игроки НХЛ Одни перезагрузились, а другие не тянут даже на этом уровне.

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 41 год

100 млн рублей

13, 5 (2+3), «-2»



К сожалению, лучшие годы Павла Дацюка остались позади. Центральный нападающий «зажигал» в «Детройте», неплохо выглядел в СКА в первые годы после возвращения в Россию. Но сейчас Дацюк откровенно сдал, форварда замучили травмы, поэтому самое время задумываться о завершении профессиональной карьеры. Павел многое сделал для отечественного хоккея, пора отправляться на заслуженный отдых.

н. Джастин Азеведу («Ак Барс»), 31 год

105 млн рублей

27, 15 (7+8), «+16»



Обычно Дмитрий Квартальнов, приходя в новый клуб, проводит глобальные зачистки состава, включая легионерские позиции. Так было и в «Локомотиве», аналогичная ситуация произошла и в «Ак Барсе». Но Джастина Азеведу оставили в Казани, так как этот форвард, несмотря на свои небольшие габариты, давно доказал свой профессионализм и полезность для команды. Не зря Джастин зарабатывает такие большие деньги. Нападающий «барсов» в полной степени их отрабатывает.

Джастин Азеведу Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

н. Михаил Григоренко (ЦСКА), 25 лет

110 млн рублей

25, 22 (7+15), «+8»



Ходят разговоры, что после завершения нынешнего сезона Михаил Григоренко снова отправится покорять НХЛ. Почему бы, собственно, нет? В ЦСКА Михаил всем всё доказал, выиграл с командой Кубок Гагарина, проявил себя в роли универсального нападающего, отлично играющего в неравных составах. Нынешних «армейцев» сложно представить без Григоренко, но всё идёт к тому, что в скором времени менеджменту команды придётся искать россиянину вынужденную замену.

н. Вадим Шипачёв («Динамо» М), 32 года

120 млн рублей

27, 31 (8+23), «+19»

Шипачёв – лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ, капитан московского «Динамо», да и вообще объективно лучший центральный нападающий Континентальной лиги прямо сейчас. Вадим по полной программе отрабатывает 120 миллионов, которые ему платят в столичном клубе. Это самый высокооплачиваемый хоккеист бело-голубых. Доволен игрой Шипачёва и требовательный тренер динамовцев Владимир Крикунов.

Тройка Шипачёва устроила шоу круче звена Панарина. Но это почти никто не заметил Потому что мы привыкли, что ярко и красиво может быть только в НХЛ. А КХЛ нас не спешит в этом разубеждать.

н. Максим Шалунов (ЦСКА), 26 лет

120 млн рублей

21, 7 (4+3), «+4»



У Максима Шалунова показатели поскромнее, но им в ЦСКА явно довольны. У Шалунова одинаковая зарплата с Шипачёвым, однако Максим на шесть лет моложе капитана «Динамо». Форвард хорош на точке вбрасывания, имеет отличный кистевой бросок и способен в одиночку решить эпизод. Без сомнения, Шалунов входит в топ-5 центральных нападающих КХЛ, но в результативности россиянину нужно прибавлять.

н. Линус Умарк («Салават Юлаев»), 32 года

120 млн рублей

26, 25 (6+19), «+4»



Сложно представить нынешний «Салават Юлаев» без Линуса Умарка. Швед был и остаётся одним из ведущих легионеров в КХЛ. Человеком, который солирует первым звеном юлаевцев. Умарк постоянно отдаёт партнёрам роскошные передачи, а может забить и сам. Умение Умарка работать с шайбой и его технические возможности порой поражают. Побольше бы таких иностранцев в Континентальной лиге.

Линус Умарк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

з. Виктор Антипин («Металлург» Мг), 26 лет

125 млн рублей

28, 8 (2+6), «-1»

Антипина за большие деньги подписывал ещё бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. Виктор – атакующий защитник, который должен приносить максимум пользы в большинстве. Но пока Антипин далёк от идеальной игры, хотя главный тренер уральцев навёл в «Металлурге» порядок и выстроил в клубе систему. За зарплату в 125 млн рублей в год Антипин должен играть гораздо сильнее и значительно повысить к себе требования.

н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 38 лет

130 млн рублей

24, 16 (6+10), «+4»



Зарипов – единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Человек, который влюбил в себя как магнитогорских, так и казанских болельщиков. Зарипова за его профессионализм уважают все поклонники хоккея. Даже несмотря на тот факт, что главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов любит работать с молодёжью, от таких ветеранов, как Данис, не откажется даже этот специалист. Зарипов играет в «Ак Барсе» на своём высоком уровне и является капитаном татарстанского клуба.

Чудо-гол Зарипова! Легенда КХЛ забросил шайбу от красной линии Похоже, он хочет завоевать шестой Кубок Гагарина.

н. Найджел Доус («Автомобилист»), 34 года

150 млн рублей

25, 19 (11+8), «-5»



Доус – второй среди игроков КХЛ по уровню зарплаты и игрок, который предопределяет показываемый «Автомобилистом» хоккей. Без Доуса сложно представить большинство уральцев, форвард является лидером команды Андрея Мартемьянова как на льду, так и в раздевалке. В последних трёх матчах в активе североамериканца четыре заброшенные шайбы, но вот с показателем полезности есть проблемы. И это немудрено, ведь сейчас «Автомобилист» идёт вне зоны плей-офф Восточной конференции.

н. Сергей Мозякин («Металлург» Мг), 38 лет

180 млн рублей

28, 16 (5+11), «-3»



Мозякин – легенда, рекордсмен КХЛ и звезда отечественная хоккея. Но, как правильно заметил главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв, современный хоккей таков, что результат делает коллектив. Это прекрасно понимает и сам Мозякин, который отлично сработался с хорошо для себя знакомым тренером, с которым ещё вместе выходил на лёд в качестве игрока. Зарплата у Мозякина высокая, но он заслужил её своей службой хоккею на протяжении многих лет.