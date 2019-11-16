«Это хоккей, а не балет». В Америке крутят нокаутирущий хит Овечкина на Друене

На домашнюю игру с «Монреалем» главный тренер «столичных» был вынужден выставить необычный состав, «раздев» на матч 11 форвардов и 7 защитников. Виной тому стали травмы и не самая благоприятная ситуация с потолком зарплат, поскольку недавно вернувшийся из списка травмированных Рихард Паник утяжелил клубную ведомость на $ 2,75 млн. Среди тех, кто получил травмы, значились Карл Хагелин (пропустил четыре матча подряд) и Ник Дауд.

Первый период команды откатали без голов, хотя «Монреаль» имел солидное преимущество по броскам. Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов получил свой второй «старт» на этой неделе, и поначалу действовал вполне уверенно, подчищая огрехи обороны «Кэпиталз».



А в начале второй двадцатиминутки Александр Овечкин лишний раз доказал, что является командным игроком и не чурается силовой борьбы. Капитан «Вашингтона» приехал помогать защите и мощнейшим силовым приёмом сбил с ног главную франкоязычную звезду «Монреаля» Джонатана Друена.

Привет от бывших. Овечкин ударил Нисканена, а Орлова обвинили в симуляции Но был ещё и Кузнецов, который забил решающий буллит.

«Это хоккей, а не балет. Я не знаю, как ещё это охарактеризовать. Это был чисто хоккейный эпизод. Он меня не видел, силовой приём был чистым. Больше мне нечего сказать», — так прокомментировал Александр этот момент после матча. Хит был абсолютно чистым, но его воздействие на дальнейший ход игры получилось крайне неожиданным.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

За отрезок в 8 минут в воротах «Кэпиталз» побывали четыре шайбы подряд. Действия обороны «Вашингтона» и игру Ильи Самсонова трудно назвать удачной: защитники позволяли игрокам «Канадиенс» хозяйничать на своём пятачке, а Самсонов пропустил два совершенно необязательных гола. Сначала российский страж ворот не смог справиться с мощным, но вполне читаемым выстрелом Ши Уэбера в ближний угол ворот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля».

Чуть погодя последовал странноваты сольный проход Джордана Уила, который ни игроки «Вашингтона», ни сам Самсонов почему-то не смогли прервать.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля».

«Столичным» оставался один период для того, чтобы организовать камбэк, и было бы странно, если бы это возвращение обошлось без Овечкина. На пятой минуте третьего отрезка Ти Джей Оши заработал для хозяев большинство, и вскоре шайба уже трепыхалась в сетке ворот Кэри Прайса после фирменного выстрела Овечкина из своего «офиса».

Статистика Александра Овечкина

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Времени на спасение было ещё достаточно, но развить достаточную активность у чужих ворот «столичные» не смогли. Единственное, чем удалось ещё порадовать фанатов «Кэпиталз» — это красивый гол Евгения Кузнецова, который эффектно реализовал выход один на один.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Момент с хитом Овечкина на Друене действительно разбудил нас. Это не выглядело здорово, но после этого мы проснулись и забегали. Джо получил удар за всю команду. Он вернулся в строй, так что всё это было не зря», — отметил нападающий «Канадиенс» Филипп Дано.

Александр Овечкин за карьеру забил «Монреалю» 32 гола в 49 матчах. за карьеру забил «Монреалю» 32 гола в 49 матчах.

«У соперника появился импульс. Сначала они забили один гол, это придало им силы. А мы просто не выполнили то, что от нас требовалось. Сделали слишком много ошибок, да и вообще сыграли не в свою игру, это был не лучший наш матч», — резюмировал Овечкин.

Стоит добавить, что сразу после матча Илью Самсонова отправили в АХЛ, формально объяснив это необходимостью уменьшения платёжной ведомости для потолка зарплат.