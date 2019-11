«Его чуть не обезглавили». Самсонов увернулся от пушечного броска и был высмеян

Гол, пропущенный голкипером «Вашингтон Кэпиталз» Ильёй Самсоновым в середине второго периода домашнего матча против «Монреаля», рискует стать «вирусным». Вернее, речь идёт не о самом голе, автором которого стал Ши Уэбер, а о Самсонове, который в том эпизоде проявил вполне понятную с человеческой точки зрения реакцию, но вот для хоккейного вратаря поступил не слишком здорово.

Суть в том, что Самсонов… увернулся от шайбы. Бросок капитана «Монреаля» и без того считается одним из самых мощных в лиге, а в данном моменте Уэбер очень удачно приложился в касание. Шайба полетела как из пушки, и голкипер инстинктивно убрал голову. Снаряд залетел в ближний угол, дав повод специалистам упрекнуть Илью в ошибке, а болельщикам «Канадиенс» — повод для шуток в социальных сетях.

«Самсонов после броска Уэбера: «Нет, спасибо. Я выбираю жизнь», — пишет в «твиттере» болельщик с никнеймом From Failing Hands Podcast. «Вот так выглядел Самсонов, когда увидел бросок Уэбера», — саркастически вторит болельщик Дэн Лемайр, в «твите» которого роль голкипера почему-то исполнил пингвин.

«Как описать выстрел Уэбера в том моменте? Яростный. Варварский. Приносящий сотрясение мозга, если бы на пути попалась голова Самсонова», — иронично написал обозреватель TSN Джон Лу. «Сегодня вечером защита «Вашингтона» в одностороннем порядке решила поменять фамилию Ильи Самсонова на Илью Пропускалова», — в том же духе высказался автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд. «Этим выстрелом Уэбер чуть не обезглавил Илью. Возможно, это был самый мощный бросок Уэбера за всю карьеру», — добавил автор блога Habs Eyes On The Prize Джастин Блэйдс.

«Добро пожаловать в НХЛ, Самсонов! Здесь есть парни, которые могут бросать очень мощно. Ну то есть один такой парень точно есть», — отметили болельщики в фанатском твиттере, посвящённому «канадцам» A Wining Habit. «Кто-нибудь может проверить, Самсонов всё-таки остался жив?», — вторит JannieC. «Это была плохая игра для Самсонова. Но виноваты в этом все в «Вашингтоне», — добавил обозреватель Washington Times Адам Зиелонка.



Впрочем, нашлись и те, кто выступил на защиту Самсонова. «Если бы в этом эпизоде шайба попала ему в голову, то он выбыл бы до конца матча. Если вообще не до конца сезона», — объяснил болельщик Jeppo. «Самсонов почти уклонился от шайбы. Я не могу его винить. Эта ракета от Уэбера была одной из самых мощных в сезоне», — вступилась болельщица Veronica.

К слову, ближе к концу матча форвард «Монреаля» Джонатан Друен, которого до этого мощным силовым приёмом уложил на лёд Александр Овечкин, зарядил мощным щелчком прямо в маску Самсонову. На этот раз вратарь убирать голову не стал, но после матча Самсонова сразу отправили в фарм-клуб, вызвав взамен основного стража ворот «Херши» Витека Ванечека. Формально это объяснили проблемами с потолком зарплат: эта мера позволила «Вашингтону» сэкономить $ 200 тыс и «поднять» в состав 12-го нападающего.