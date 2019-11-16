Играем или копаем? Кто заслужил поехать на МЧМ по итогам Суперсерии

Календарь игр молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020



Фирменный спасительный гол незадолго до окончания встречи, победа на зубах, дополнительная серия буллитов – Суперсерия вновь получилась драйвовой и запоминающейся. Впрочем, ничего необычного: Канада (пусть и поделённая на три лиги), Брагин, камбэки, как с той, так и с другой стороны. Но Суперсерия – это в первую очередь проверка игроков, а потом уже результат. По словам Брагина, сразу видно, кто чего стоит. Попробуем разобраться, кто какую себе цену набил перед чемпионатом мира. Кому Новый год в Чехии встречать, а кому в России?

Брагин: одна из самых упорных, равных серий на моей памяти. Исход решали нюансы

Мастера камбэков и буллитов! Россия нанесла ответный удар канадцам в Суперсерии Наша молодёжка дважды отыгрывалась, а затем сняла все вопросы о победителе, забив три буллита из трёх. Счёт в серии стал равным.

Кто должен поехать на МЧМ

Амир Мифтахов (в), Даниил Исаев (в), Антон Малышев (з), Даниил Пыленков (з), Сергей Телегин (з), Егор Соколов (н), Александр Хованов (н), Дмитрий Завгородний (н), Никита Александров (н), Василий Подколзин (н), Владислав Михайлов (н), Илья Круглов (н).



С вратарской позицией наметилась интересная ситуация – есть будущий первый раунд драфта Ярослав Аскаров, и Мифтахов с Исаевым, которые ровно провели Суперсерию, неоднократно выручая партнёров. Кто начнёт чемпионат мира в качестве стартёра из данной тройки, останется интригой вплоть до начала турнира. Рискнём предположить, что вряд ли Брагин с самого начала чемпионата сделает ставку на юного Аскарова, поэтому интересно, кто займёт место в воротах в первом матче МЧМ – Мифтахов, который уже ездил на турнир в качестве третьего вратаря, или Исаев, который имеет опыт игры в КХЛ. Казалось, неплохие шансы побороться за путёвку в Чехию у лучшего вратаря октября ВХЛ и блиставшего весной в плей-офф МХЛ Владимира Галкина, но на турнире в Хельсинки голкипер попал под шведский «каток», и только в случае форс-мажора подменит кого-то из тройки Мифтахов – Аскаров — Исаев.



В Хельсинки на Турнир четырёх наций отправились Романов, Журавлёв, Галенюк и Мисюль – защитники, которые с вероятностью 99% составят костяк обороны на чемпионате мира, поэтому на Суперсерии ответственность лежала на других хоккеистах. Праворукий Антон Малышев стабильно играл в топ-4, старался постоянно оказывать силовое воздействие на противника, выходил в большинстве и меньшинстве, капитанил, проводил много времени на льду – молодой защитник, конечно, ошибался, но как минимум наработал на третью пару на МЧМ в Чехии. К тому же, в «Буране», который идёт на 12-м месте в конференции в ВХЛ, у Антона один из лучших показателей полезности (+4), а это о многом говорит. Чаще всего Малышев выступал в паре с Пыленковым – Даниил ни много ни мало является игроком основы «Витязя», также помимо оборонительных функций способен поддержать атаку. Телегин, увы, перед шестым матчем получил повреждение – игрок «Югры» стал лучшим защитником по показателю полезности (+2) по итогам Суперсерии, набрал два очка, и выглядел вполне достойно.

Россия проиграла Суперсерию канадцам. Всё решила серия буллитов из 14 попыток В шестом матче было всё — камбэк канадцев за четыре минуты, спасение россиян в третьем периоде и две серии послематчевых бросков.

Хованов, Соколов и Завгородний в матчах против лиги Квебека сверкали как новогодняя гирлянда на площади (Хованову и Завгороднему хватило двух игр, чтобы стать лучшими бомбардирами сборной по итогам Суперсерии), и непонятно, какие могут быть причины на то, чтобы не взять эту тройку на чемпионат мира. На славу постарался и Александров – возможно, Никита был не так ярок, как коллега-центр Хованов, но Александров помог соорудить гол Грошеву во второй игре, тем самым слегка снизив зависимость от ураганного первого звена, создавал моменты, исправно отрабатывал в обороне и вышел в плюс, пусть и небольшой (+1). Василий Подколзин, к сожалению, не забил и отхватил отрицательный минус (-3), но, как всегда, был активен и полезен на каждом участке площадки, постоянно лез на ворота и безукоризненно завозил шайбу в чужую зону и разгонял атаки. Неразлучная динамовская связка Круглов-Михайлов влилась в состав после игр с лигой Квебека– Илья и Владислав отлично понимают друг друга и здорово взаимодействуют, оставив приятное впечатление по итогам Суперсерии. Правда, Круглову всё-таки стоит поработать над бросками в пустые ворота, это тоже важный компонент, из-за него и матч проиграть можно.

Фото: fhr.ru

Кто может попасть на МЧМ

Никита Зоркин (з), Даниил Валитов (з), Максим Грошев (н), Родион Амиров (н), Иван Морозов (н), Лев Комиссаров (н), Захар Шабловский (н), Никита Ртищев (н), Егор Степанов (н), Павел Ротенберг (н).



Зоркин и Валитов отыграли неброско – не без ошибок, но старательно, не делая ничего лишнего, поэтому кто-то из них, возможно, отправится в Чехию. Здорово проявили себя в Суперсерии юные Грошев и Амиров, уже поигравшие в КХЛ – бегали быстрее осеннего пронизывающего ветра, забивали, отдавали, в общем, делали всё, чтобы впечатлить Брагина. Трудно сказать, какие у ребят шансы на Новый Год в Чехии – если опять одно звено играет (не нужно забывать про Григория Денисенко, которого явно отправят не охраной кукурузы заниматься), а три копают, то перспективы, возможно, есть только у закалённого «Нефтехимиком» Грошева. Амиров всё же более тонкий, техничный игрок, а рядом с Подколзиным и Морозовым, возможно, поставят одноклубника Марченко, ездившего на турнир в Хельсинки.



Комиссаров не слишком удачно начал Суперсерию, но затем вкатился и забросил две шайбы (одну из них в меньшинстве), повысив свои шансы на поездку в Чехию в качестве центра-разрушителя. Шабловский допускал потери, падал на возврате в оборону – но последний ключевой матч провёл шикарно, зарабатывая на себе фолы, бился-боролся, заслужил время в спецбригаде большинства и сравнял счёт. Ртищев впечатлял работоспособностью и желанием ложиться под бросок любой силы – для четвёртого звена вполне подходящий стиль, Брагину такие «работяги» по душе. Наверняка будут шансы на попадание в состав и у Павла Ротенберга, который в нижних тройках выполнял всё, что от него требуется – толкаться, давить, откапывать шайбу у бортов (какие-то же нужно дать объяснения в данном случае).

Все потеряли сына Аркадия Ротенберга. Он нашёлся в Америке А ещё он ездил в лагерь «Торонто».

Про Ивана Морозова и Егора Степанова хочется сказать отдельно – их статистика удручает, но не должна вводить в заблуждение. Морозов создал и упустил моментов столько, что, наверно, и сам не понимает, как же ему так не везло с реализацией всю серию. И бросал ведь больше всех (18 бросков в створ), но шайба в ворота так и не зашла. Удача перенеслась на буллиты, где Морозов был безошибочен (3 из 3), промахнувшись лишь в дополнительной буллитной серии. Степанов старался обострять и брать игру на себя, получал большинство, искал хитрыми передачами партнёров, но очками, увы, так и не разжился, хотя статистом точно не выглядел.

Фото: fhr.ru

Призрачные шансы на МЧМ

Глеб Бабинцев (з), Никита Охотюк (з), Михаил Гордеев (з), Егор Замула (з), Степан Островский (з), Данил Савунов (н), Егор Афанасьев (н), Максим Соркин (н).

По-настоящему жаль Охотюка и Афанасьева – чуда в первой игре против Лиги Онтарио они не исполнили, и шансов им больше не давали. Бабинцев либо не попадал в состав, либо играл мало, и не убеждал, что способен продвинуться хотя бы в топ-6. Замула подвёл команду во втором периоде решающего шестого матча, когда выбросил шайбу за пределы площадки и оставил команду втроём – вряд ли в столь жёсткой конкуренции среди защитников данный проступок прибавил Егору вистов. Да и на синей линии во время большинства один из лучших бомбардиров-защитников Западной Лиги никак не помог, несмотря на четыре броска. Островский допустил результативную ошибку в овертайме второго матча Суперсерии, тут же переместился в район четвёртой пары, а затем и выпал из состава. Гордеев стал худшим защитником по полезности (-3) и особо не выделялся. Удивил Савунов, один из лучших бомбардиров СКА-Невы, который как будто был везде и нигде (зато буллиты хорошо исполнял) и изначально выглядел каким-то потерянным. Максим Соркин – он старательно разрушал, ещё и забросил в большинстве, но мы уже назвали пять центров, которые могут поехать на МЧМ (Хованов, Александров, Круглов, Морозов, Комиссаров), и из этого списка Соркин уступает даже одноклубнику Комиссарову.