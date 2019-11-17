У «Лос-Анджелеса» три победы подряд без Ковальчука. Забил даже Прохоркин

Илья Ковальчук пропустил три матча «Лос-Анджелеса» подряд, и, какая ирония – без него «короли» начали побеждать. Уже три матча подряд, впервые в этом сезоне. Игры все тяжёлые, в одну шайбу, два матча ушли в овертайм, но «Лос-Анджелес» наконец ушёл с последнего места в лиге (хотя турнирное положение по-прежнему довольно печальное).

Николай Прохоркин опубликовал фото с первой заброшенной шайбой в НХЛ

Пока Ковальчук смотрит игры с трибуны, третий матч подряд играет Николай Прохоркин. В четвёртом звене, по 10 минут, но нападающий потихоньку адаптируется в «Лос-Анджелесе» и сегодня наконец-то забил свой первый гол в НХЛ. «Чувствую себя замечательно. Очень счастлив, это мой первый гол в НХЛ. Что за день! Клиффорд скинул мне шайбу, и я просто бросил. Слишком просто. Партнёры сделали всё за меня», — сказал Прохоркин. Николай, конечно, немного преувеличивает – гол начался с того, что россиянин вышел из-под давления у борта, нанёс бросок, а дальше уже в дело вступили его партнёры.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Fox Sports West.

«Сейчас Прохоркин верит, что окажется в составе, и от этого чувствует себя более комфортно, приходя на арену. Он может спокойно готовиться к играм, не переживать о том, что сделает ошибку. В последнее время он играет более агрессивно. Я имею в виду не физическую агрессию, а то, что он разыгрывает шайбу, борется за неё, создаёт моменты», — сказал Тодд Маклеллан.

Статистика Николая Прохоркина в сезоне НХЛ-2019/20

Что стало лучше, кроме побед? Игра Джонатана Куика, который из вратаря в предпенсионной форме вдруг стал превращаться в себя прежнего и выиграл три матча подряд – больше, чем за весь первый месяц сезона. «Короли» стали чуть больше забивать и чуть лучше играть в большинстве. Стали чуть больше откатываться и жертвовать атакой ради обороны, не пропускают в меньшинстве.

«Сажать Ковальчука в запас – это не решение»

Между тем, вопрос, что делать с Ковальчуком, продолжает висеть в воздухе. Его будет сложно обменять, а держать на скамейке третьего по стоимости игрока – в любом случае довольно глупо. И уж если в клубе всё-таки надеются найти вариант обмена, какой смысл оставлять хоккеиста без игровой практики? Лучше показать его с лучшей стороны, попробовать использовать его сильные стороны. Основная волна критики Кови стихла, и начали прорезаться голоса в его поддержку. На днях бывший игрок «Лос-Анджелеса», а ныне ведущий Fox Sports Джим Фокс сравнил русскую звезду с Пикассо, чей креатив совершенно не нужен «королям». Сегодня обозреватель The Fourth Period Деннис Бернштейн высказался, что для Ильи необходимо найти место в составе и сделать его специалистом по большинству.

Экс-игрок «Кингз»: Ковальчук рисует Пикассо, а «Лос-Анджелесу» нужна раскраска

«Он не плохой парень, он не «отравляет» раздевалку. Игроки его любят, он тренируется как не в себя, постоянно зависает в спортзале. Проблема не в этом, а в другом. Я говорил с Анже Копитаром, и тот привёл отличную аналогию. Он сказал, что Ковальчук как Мариан Габорик. Но когда Габорик пришёл в «Лос-Анджелес», там было много крутых игроков, которые могли поддерживать такого игрока. Сейчас у команды другая ситуация, у неё нет столько талантов. Ковальчук не подписывался играть с Лизотте, Амадио или Кемпе, ему нужен центр получше. «Кингз» подписали Ковальчука из-за проблем с результативностью, и в его переходе был смысл. Но он не подошёл команде. Он играл результативно, когда тренером был Стивенс, а после его ухода всё перестало работать. Вот что я скажу – когда ты забиваешь 45 голов, в обороне отрабатывать не обязательно. Но когда ты забиваешь три гола в 13 матчах, ты должен отрабатывать в обороне, а он этого делать не будет.

Я считаю, сажать Ковальчука в запас – это не решение. Сейчас надо искать для него неординарные решения. На мой взгляд, его надо поставить в четвёртое звено и выпускать на большинство или после проброса соперника. Не надо выпускать его за две минуты до конца, когда ты пытаешься отстоять победный счёт. Поставьте его в первую спецбригаду, выпускайте на вбрасывание в чужой зоне, он получит свои 10-12 минут, это сделает его счастливее. У него великолепный бросок, его надо ставить в ситуации, чтобы он мог набирать очки. Эта команда получает столько шансов в большинстве, но не может его реализовать», — сказал Бернштейн.

Ковальчука просят на выход. Чем завершались конфликты российских звёзд в НХЛ Предыдущий российский опыт явно не в пользу Ильи.

Илья, конечно, сам ошибся с командой. Перейди он, скажем, в «Бостон», там бы от него не требовали всего и сразу, и он бы спокойно играл. В «Лос-Анджелесе», где второй год проваливается не только Илья, он со своим контрактом в 36 лет как бельмо на глазу.

Любопытна аналогия Копитара. Действительно, в 2014-м году, когда «короли» были на пике, ломаный-переломанный возрастной словак с огромной зарплатой перешёл в «Лос-Анджелес» и в итоге стал джокером команды и лучшим снайпером плей-офф. Но с тех пор прошло уже пять лет, «короли» не молодеют, смена поколений затянулась, новых Копитаров с Картерами пока не видно. И не Ковальчук в этом виноват, а руководство клуба.