«Торпедо» не страшен даже чёрт! Получите пять голов за шесть минут

Самая весёлая и удалая команда КХЛ снова взрывает своей игрой. «Торпедо» Дэвида Немировски заслужило репутацию клуба, с которым соперникам никогда нельзя быть уверенным в победе. Ты можешь вырываться вперёд, быть в пяти минутах от победы и иметь запас в пару голов, но «Торпедо» раз за разом обдаёт соперников холодным душем, словно говоря: не торопитесь, мы ещё не сказали своё слово. Вот сейчас как начнём забивать.
Сколько раз уже это было. «Сибирь», «Йокерит», минское «Динамо», «Локомотив», «Сочи», ЦСКА не дадут соврать. Уж у «Витязя» должны быть свежи воспоминания от домашнего поражения, когда хозяева вели 2:0 в начале третьего периода. Прошло пару недель, и уже в Нижнем Новгороде «автозаводцы» повторили камбэк, только в ещё более решительной манере. Пять голов за шесть минут!
А начиналось всё для «Витязя» неплохо. Евгений Монс забил прямым броском в первом периоде, в начале второго Якуб Ержабек реализовал большинство. Но с «Торпедо» всегда ждёшь – ну вот сейчас начнут. Конечно, не всегда получается, но эта команда относится к пропущенным шайбам со здоровым пофигизмом и ищет шансов в атаке. Не боится выдумывать и творить.
Сегодня нижегородцы начали творить на 33-й минуте. Сначала Артём Аляев со входа в зону проскочил двух соперников и нашёл на дальней штанге подключившегося Сергея Зборовского. Нетипичный гол в большинстве и первая шайба защитника в КХЛ. Застали «витязей» врасплох. Спустя полторы минуты забили на отложенном штрафе – постоянное движение, круговерть в атаке закончилась шайбой Михаила Варнакова.
Отложенный штраф – это Евгений Артюхин двинул в колено, и «5+20» ему всё равно дали. «Витязь» продержался в меньшинстве три минуты, без проблем выводил шайбу из своей зоны и позволил сопернику нанести только один бросок. Оставшихся двух минут (даже полутора) «Торпедо» хватило, чтобы забить трижды. Сказался прессинг хозяев – Евсеенков подарил шайбу Жафярову, тот отдал на Геноуэйя, а Шрёдер подправил на пятачке. Вбрасывание, вход в зону, опять круговерть, и вновь дрогнул Кочетков. Катичев заблокировал первый бросок Жафярова, и тот забил вторым выстрелом. Добил «Витязь» Денис Баранцев, чей бросок срикошетил в девятку. На этом матч для Кочеткова был закончен.
Видеообзор второго периода можно посмотреть на сайте КХЛ.
Наверное, «Торпедо» продолжило бы забивать и дальше, если бы не подоспел перерыв. В третьем периоде Дамир Жафяров забил последний гвоздь в крышку «гроба» «Витязя», оформив дубль. Команда Немировски не боится пропустить пару-тройку шайб, не боится атаковать и любит забивать шайбы на любой вкус. И как же приятно за ней наблюдать!
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