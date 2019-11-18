Широков забил гол без броска в стиле Кучерова! Его покажут даже в Америке

У «Авангарда» по-прежнему проблемы с травмированными
На матч с «Салаватом Юлаевым» команда Боба Хартли не досчиталась доброй половины состава. Причины разные – травмы, болезни. Это ещё повезло, что нападающий Андрей Стась не был дисквалифицирован по итогам встречи с минским «Динамо», когда форвард воткнул клюшку между ног Роману Дюкову. Стась отделался денежным штрафом.
В заявке «ястребов» не оказалось Судницина, Емелина, Манухова, Пивцакина, Франсона, Чудинова, Пьянова, Манукяна, Зернова, а в первой паре защитников Покка играл с Бондаревым, который добрую часть сезона сидит на лавке. Во второй паре сыграли Мартынов и Войнов. В третьей оказались заявлены молодые Спиценко и Щёкин.
У «Салавата Юлаева» не прошли в состав защитник Арзамасцев и нападающий Картаев, зато оказался в составе талантливые Мухамадуллин и Амиров. Уфимцы взяли по два очка в Риге и в Москве (победа над ЦСКА), а затем уступили в Ярославле. Игра в Балашихе – последняя в рамках нынешней выездной серии. Разумеется, «Салавату» хотелось закончить её на мажорной ноте. Тем более что это соперники по дивизиону Чернышёва.
Красивый гол Потапова и травма Маннинена
Первый период встречи прошёл на хороших скоростях, а Игорю Бобкову и Юхе Метсоле пришлось серьёзно потрудиться. Уфимцы получили шанс поиграть в большинстве после удаления Шумакова, однако реализовать лишнего не смогли.
В результате забил «Авангард». Войнов от левого края сделал передачу в центр уфимской зоны, Широков помог Потапову подхватить шайбу, после чего Алексей с пятака с неудобной руки бросил под перекладину. Получилось эффектно и эффективно, не смог выручить даже великолепно играющий Метсола.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
Случился для Уфы и неприятный эпизод в плане травм. Финский форвард Сакари Маннинен, успевший отыграть всего пять смен и 2 минуты 45 секунд, в последней смене неудачно упал, пытаясь добить шайбу в ворота, после этого не выходил на лёд.
Широков взял пример с Кучерова
Но наиболее интересный эпизод случился во втором периоде встречи. Увлеклись уфимцы атакой, а потеря в чужой зоне привела к контратаке соперника. Широков выкатился один на один с голкипером, а далее с пятака за счёт ложного движения запустил шайбу под щитками вратаря. Получилось в стиле Никиты Кучерова. Болельщики омичей остались довольны.
Посмотреть видео гола Широкова можно на официальном сайте КХЛ.
Следом «Авангард» забил снова, но этот гол был отменён. Шумаков добавил с пятака, но уфимцы использовали тренерский запрос, цепляясь за возможную блокировку вратаря. После просмотра момента судья развёл руки в стороны — гол не был засчитан из-за помехи голкиперу.
Но, думается, хозяева не сильно расстроились, так как гол Широкова, который состоялся ранее, получился просто на загляденье. Наверняка этот классный момент покажут даже в Америке и ещё долго будут сравнивать с финтом Никиты Кучерова.
- 18 ноября 2019
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
21:15
-
20:43
-
20:36
-
20:10
-
19:56
-
19:30
-
19:24
-
19:08
-
18:41
-
18:37
-
18:10
-
17:53
-
17:29
-
17:05
-
16:43
-
16:32
-
16:10
-
15:47
-
15:05
-
14:31
-
14:15
-
13:49
-
13:27
-
13:05
-
12:52
-
12:20
-
12:09
-
11:56
-
11:24
-
10:42
-
10:24