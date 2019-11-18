Сергей Широков реализовал выход один на один в матче с «Салаватом Юлаевым» и эффектно переиграл Метсолу.

Широков забил гол без броска в стиле Кучерова! Его покажут даже в Америке

У «Авангарда» по-прежнему проблемы с травмированными

На матч с «Салаватом Юлаевым» команда Боба Хартли не досчиталась доброй половины состава. Причины разные – травмы, болезни. Это ещё повезло, что нападающий Андрей Стась не был дисквалифицирован по итогам встречи с минским «Динамо», когда форвард воткнул клюшку между ног Роману Дюкову. Стась отделался денежным штрафом.

В заявке «ястребов» не оказалось Судницина, Емелина, Манухова, Пивцакина, Франсона, Чудинова, Пьянова, Манукяна, Зернова, а в первой паре защитников Покка играл с Бондаревым, который добрую часть сезона сидит на лавке. Во второй паре сыграли Мартынов и Войнов. В третьей оказались заявлены молодые Спиценко и Щёкин.



У «Салавата Юлаева» не прошли в состав защитник Арзамасцев и нападающий Картаев, зато оказался в составе талантливые Мухамадуллин и Амиров. Уфимцы взяли по два очка в Риге и в Москве (победа над ЦСКА), а затем уступили в Ярославле. Игра в Балашихе – последняя в рамках нынешней выездной серии. Разумеется, «Салавату» хотелось закончить её на мажорной ноте. Тем более что это соперники по дивизиону Чернышёва.

Красивый гол Потапова и травма Маннинена

Первый период встречи прошёл на хороших скоростях, а Игорю Бобкову и Юхе Метсоле пришлось серьёзно потрудиться. Уфимцы получили шанс поиграть в большинстве после удаления Шумакова, однако реализовать лишнего не смогли.



В результате забил «Авангард». Войнов от левого края сделал передачу в центр уфимской зоны, Широков помог Потапову подхватить шайбу, после чего Алексей с пятака с неудобной руки бросил под перекладину. Получилось эффектно и эффективно, не смог выручить даже великолепно играющий Метсола.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

Случился для Уфы и неприятный эпизод в плане травм. Финский форвард Сакари Маннинен, успевший отыграть всего пять смен и 2 минуты 45 секунд, в последней смене неудачно упал, пытаясь добить шайбу в ворота, после этого не выходил на лёд.

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Широков взял пример с Кучерова

Но наиболее интересный эпизод случился во втором периоде встречи. Увлеклись уфимцы атакой, а потеря в чужой зоне привела к контратаке соперника. Широков выкатился один на один с голкипером, а далее с пятака за счёт ложного движения запустил шайбу под щитками вратаря. Получилось в стиле Никиты Кучерова. Болельщики омичей остались довольны.

Посмотреть видео гола Широкова можно на официальном сайте КХЛ.

Следом «Авангард» забил снова, но этот гол был отменён. Шумаков добавил с пятака, но уфимцы использовали тренерский запрос, цепляясь за возможную блокировку вратаря. После просмотра момента судья развёл руки в стороны — гол не был засчитан из-за помехи голкиперу.

Но, думается, хозяева не сильно расстроились, так как гол Широкова, который состоялся ранее, получился просто на загляденье. Наверняка этот классный момент покажут даже в Америке и ещё долго будут сравнивать с финтом Никиты Кучерова.