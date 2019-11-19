Гадкий поступок. Хоккеист «Вашингтона» плюнул сопернику в лицо во время драки

«Вашингтон Кэпиталз» добился очередной победы в регулярном чемпионате НХЛ. На сей раз «кэпы» расправились с «Анахаймом», а Александр Овечкин забил красивый гол с передачи Евгения Кузнецова.

Гениальный пас Кузнецова на Овечкина! Русская связка «Вашингтона» снова в деле «Я что, с Иисусом играю?» — спросил Кузнецов перед матчем.

Но если этим эпизодом болельщики «Вашингтона» восхищались, то поступок Гарнета Хэтуэйя, плюнувшего в лицо сопернику во время драки, осудили даже они.

Это случилось на последней минуте второго периода, когда хоккеисты «Анахайма» за своими воротами устроили драку с форвардом «Вашингтона» Бренданом Лайпсиком. В это время хозяева не прекратили атаку и забили третий гол в матче. Отличился Чендлер Стивенсон с передачи Гарнета Хэтэуэя. Для Стивенсона этот гол стал третьим в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Capitals

Пропущенный гол ещё больше обозлил игроков «Анахайма», а когда, казалось, что страсти уже улеглись, Эрик Гудбрансон зарядил по лицу Хэтэуэю, когда судьи уже «повязали» игрока «Вашингтона». Защитник «Анахайма», мягко говоря, не самый лучший пример для подражания даже по части поведения на льду, но игрок «Вашингтона» совершил гадкий поступок, ответив на это плевком в лицо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Анахайма»

«Он сделал то, чего просто не делают в хоккее. Это просто неуважительно. Так не ведут себя. Мы соревнуемся друг с другом. И у меня нет никаких проблем с парнями, которые решают подраться. Тут всё нормально. Это игра, в которой все хотят победить. И иногда случаются такие вещи, как драки. Но опускаться на такой уровень просто неправильно», — такой была реакция Гудбрансона на плевок соперника.

Раскритиковал поступок игрока «Вашингтона» и главный тренер «Анахайма» Даллас Икинс.

«Нахожусь в профессиональном хоккее уже 30 лет и, наверное, никогда не видел такого. Это просто то, что вы не видите в хоккее. Просто сумасшествие. Очень рад, что подобное сотворил не кто-то из игроков моей команды, потому что это встретили бы без одобрения в нашей раздевалке».

Сам Хэтэуэй тоже не был в восторге от своего поведения, признав, что не должен был реагировать на удар соперника таким образом.

«Подобному нет места в хоккее. Это был эмоциональный поступок c моей стороны. Вы не планируете такие вещи заранее в своей голове. Просто случилась моментальная реакция. К сожалению для меня, это был неправильный ответ на его удар».