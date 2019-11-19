На пути к рекорду Гретцки. Скоро Овечкин начнёт обходить главных легенд НХЛ

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2019/20
Сейчас форвард «Вашингтона» Александр Овечкин находится в лидирующей группе в списке снайперов НХЛ (15 голов в 23 матчах). Но, помимо сезона нынешнего, интересна информация, когда Овечкин обойдёт очередного великого снайпера и побьёт ли россиянин вечный рекорд Уэйна Гретцки?
Количество голов у Овечкина в НХЛ на текущий момент: 673.
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки: 221.
Все новости и статистика Овечкина в НХЛ.
Всего впереди Овечкина осталось 11 человек, которые обходят россиянина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Сезон-2019/20
Теэму Селянне – 684
Марио Лемье – 690
Стив Айзерман — 692
Марк Мессье – 694
Последним на данный момент снайпером, которого обогнал Овечкин, стал нынешний президент «Лос-Анджелеса» Люк Робитайл. Кого Александр Великий может теоретически обойти уже по итогам нынешней «регулярки»? Список пестрит звёздными фамилиями. Главный кандидат – финн Теэму Селянне. Далее – Лемье, нынешний генменеджер «Ред Уингз» Стив Айзерман и Майк Мессье.
Сезон-2020/21
Майк Гартнер – 708
Фил Эспозито – 717
Если со здоровьем будет полный порядок и Овечкин не станет медлительнее и не потеряет чувство гола, то можно замахнуться на рекорды легендарных канадцев Майка Гартнера и Фила Эспозито. Не стоит забывать и тот факт, что сезон-2020/21 станет для Овечкина определяющим в плане контракта, срок действия которого будет заканчиваться. Будет ли Ови заключать новое соглашение с «Кэпиталз», сменит команду или вообще вернётся в Россию? Это очень важно для общего понимания ситуации.
Сезон-2021/22
Марсель Дион – 731
Бретт Халл – 741
Россиянин может достать Диона и Бретта Халла ещё в сезоне-2020/21, но опять же, нужно понимать, как будут обстоять дела с контрактом российского форварда. Овечкин не молодеет, в 2022 году ему будет уже 37 лет, но не сомневаемся, что даже в этом возрасте он будет входить как минимум в топ-20 снайперов лиги, если решит остаться в Северной Америке.
Сезон-2022/23
Яромир Ягр – 766
Чтобы забить 766 голов, Овечкину не нужно будет играть в НХЛ до 45 лет, как это делал Ягр. Многие сомневаются, успеет ли россиянин догнать Гретцки, но он однозначно должен войти в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. Ягр, к слову, по-прежнему не завершил карьеру и выступает в чешском чемпионате.
Сезон-2023/24
Горди Хоу – 801
Великий и неподражаемый Горди Хоу по прозвищу Мистер Хоккей наколотил за свою карьеру 801 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Добраться до такой вершины будет огромным достижением для любого снайпера. Доберётся ли до неё Овечкин? Большой вопрос, но шансы, безусловно, есть.
Сезон-2025/26
Уэйн Гретцки — 894
«Если он сможет забрасывать шайбы с таким же постоянством, у меня нет сомнений, что он обладает достаточными талантом и рабочей этикой, чтобы сделать это. Если у него получится, то я буду первым, кто пожмёт ему руку. Если и существует кто-то, кто способен сделать это, то это Овечкин», — сказал Гретцки в интервью ESPN. Но для этого Овечкину нужно играть в НХЛ до 40-42 лет, избегать серьёзных травм и постоянно концентрироваться на своих заброшенных шайбах. С каждым голом они будут даваться россиянину всё сложнее.
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