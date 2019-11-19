Кризис ЦСКА затянулся. Лучшим клубом КХЛ уже никого не испугать

Турнирная таблица КХЛ сезона-2019/20



Перед стартом регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 многие думали, что ЦСКА продолжит доминировать в лиге. К тому же в СКА наметилась серьёзная перестройка, и Питер, по сути, не рассматривался как конкурент москвичам. Но по ходу сезона у коллектива Игоря Никитина всплыло сразу несколько проблем, а позиции красно-синих оказались не такими прочными, как казалось ранее.



Сейчас московский клуб уже уступил первую строчку в общей турнирной таблице «Ак Барсу». При этом у красно-синих на один проведённый матч больше. Поджимает и «Авангард», а вот на Западе отрыв от СКА составляет три очка. У команды Алексея Кудашова на два матча больше, нежели у ЦСКА.

Стоит отметить, что у ЦСКА нет переполненного лазарета или какой-то командной инфекции, которая настигла «Авангард». Да и состав по сравнению с прошлым годом не поменялся. Тем удивительнее наблюдать, как «армейцы» проигрывают один матч за другим. Шутка ли, но в последних восьми матчах ЦСКА потерпел шесть (!) поражений, при этом уступил в четырёх последних играх. Это первый случай с сезона-2011/12 (ещё со времён Юлиуса Шуплера), когда «армейцы» проиграли четыре встречи подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

ЦСКА уступил «Северстали» и потерпел четвёртое поражение подряд

«Всё равно, кто следующий соперник. Сейчас нам нужно победить себя. Это самое главное. Мы не исключение, это давно пройденный этап для многих команд. Работа, самоотдача и игра на команду — то, что помогает выходить из кризиса.



В последних матчах нам не хватает любых голов, не только с ближней дистанции, как сегодняшний гол Капризова. Надо забивать любые голы, иногда и рикошеты залетают. Это больше вопрос командной психологии. Целенаправленная работа поможет восстановить тот навык, который был», — поделился мнением о возникшей ситуации главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сразу после поражения от «Северстали» в овертайме.



Так в чём основные проблемы нынешнего «армейского» коллектива? Во-первых, игроков, по всей видимости, перегрузили во время паузы на Кубок Карьяла. Видно, что на каких-то отрезках матчей москвичи бегут, а порой в их действиях видны скованность и тяжесть. На маленьких площадках это особенно бросается в глаза.

Игорь Никитин Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Явно появилась и самоуспокоенность. За последнее время у команды не могло не выработаться чувство, когда начинаешь осознавать: лучше состава в КХЛ ни у кого нет, а противостоять твоей физической готовности никто ничего не сможет. Но, оказывается, стоит дать хоть малейшую слабину и сбавить обороты, как соперники этим моментально воспользуются. Тем более при двухочковой системе очков и большой плотности в турнирной таблице.

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«Трудно сказать, что с командой. Всё бывает, это хоккей. Вроде стараемся делать всё как обычно. Где-то не везёт, где-то не получается. Даже не вспомню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд», — заявил после неудачи с череповчанами форвард столичного клуба Кирилл Капризов.



К Капризову, кстати, претензий меньше всего. Он вместе с Никитой Сошниковым возглавляет гонку снайперов КХЛ с 14 заброшенными шайбами. Правда, игр у Капризова поменьше – 25. Это последствие повреждения, из-за которого «армеец» пропускал встречи.



А вот вратарская линия в нынешнем сезоне выглядит не так уверенно, как ранее. ЦСКА всегда славился тем, что мало пропускал. Игорь Никитин обращает особое внимание на игровую дисциплину и работу защитников. Сейчас же оборона «армейцев» начала допускать ошибки, вследствие чего не так уверенно себя чувствуют Сорокин и Юханссон.

Уровень хоккея в КХЛ выравнялся, но лига стала скучнее. Почему? Битва «армейских» грандов стала рядовым матчем, а звёзд в Континентальной лиге практически не осталось.

Гораздо большего ждут от нападающего Михаила Григоренко, который забросил всего семь шайб. В ЦСКА три хоккеиста с отрицательными показателями полезности – защитники Чмыхов («-2») и Науменков («-1»), а также нападающий Калинин («-2»). При этом ротация в ЦСКА как была, так и есть по сей день.



В плане розыгрыша большинства ЦСКА уже на пятом месте, уступая «Автомобилисту», «Барысу», «Торпедо» и «Авангарду». Команда Игоря Никитина заметно просела при розыгрыше лишнего. С меньшинством дела получше (лучше оно только у «Ак Барса» и «Адмирала»), но и здесь москвичам нужно прибавлять, если они снова хотят доминировать в лиге.



Не стоит забывать, что после окончания нынешнего сезона заканчиваются контракты у Михаила Григоренко, Линдена Вея, Класа Дальбека, Кирилла Капризова, Алексея Марченко, Никиты Нестерова, Константина Окулова, Антона Слепышева, Ильи Сорокина, Максима Шалунова и некоторых других игроков. Вполне вероятно, что этот чемпионат станет для ЦСКА определяющим в плане возможности завоевания второго Кубка Гагарина. Ведь многие из перечисленных хоккеистов наверняка захотят попробовать свои силы в НХЛ (тот же Капризов этого уже практически не скрывает), как это уже было в случае со СКА. И вот тогда «армейскому» менеджменту придётся строить команду едва ли не с нуля, а игровые кризисы будут возникать всё чаще.