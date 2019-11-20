Гусев сделал фирменный пас! Тренер «Нью-Джерси» уже не думает сажать его в запас

После двух побед подряд, над «Питтсбургом» и «Монреалем», экзаменовать «дьяволов» приехал «Бостон», у которого в последнее время игра не слишком клеилась, несмотря на хорошую статистику лидеров. Пять поражений в шести последних матчах у «Брюинз» давали надежду болельщикам «дьяволов», но мощный «Бостон» оказался слишком крепким орешком для нестабильного «Нью-Джерси», который проходит стадию становления.

Русско-американская школа хоккея. Гусев забил шикарный гол с передачи Хьюза Победный буллит в прошлом матче, гол в ворота «Калгари». Подводят только необязательные удаления.

Никита Гусев, чьё игровое время в предыдущей встрече с «Пингвинз» стало вторым худшим в сезоне (8 минут и 31 секунда), в поединке с «Брюинз» был отправлен в третье звено к Трэвису Зэйджаку и Блейку Коулману. Место в шестёрке ведущих форвардов россиянину не нашлось, но, возможно, именно этот матч может изменить статус Гусева в команде.

Собственно, единственному забитому голу «Нью-Джерси» целиком и полностью обязан связке Гусева с Коулманом. В конце второго периода, когда гости выигрывали с перевесом в две шайбы, россиянин сделал свой фирменный пас — классическую диагональ со входа в зону на открытый пятачок. Коулман, который уже радовал болельщиков эффектными трюками в нынешнем сезоне, удачно принял передачу и вогнал шайбу в сетку броском с неудобной руки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Devils MSGN.

Помимо организации забитого гола, активность Гусева была заметна невооружённым глазом. За 5 последних периодов на счету Никиты 10 бросков в створ ворот соперника — в матче с «Бостоном» он стал самым бросающим хоккеистом в своей команде, а у «мишек» его превзошёл только великолепный Давид Пастрняк (6 бросков, голевой дубль).



Кроме этого, Гусев стал лучшим игроком «Дэвилз» по продвинутому показателю полезности Corsi For, и это при том, что соперник одержал крупную победу. В итоге игровое время Никиты превысило 16 минут, что стало вторым показателем для него в заокеанской карьере. А среди болельщиков всё чаще можно услышать мнение, что наставнику «Дэвилз» Джону Хайнсу пора возвращать Гусева в первое или второе звено, а заодно давать больше времени в спецбригаде большинства.

«Увы, сегодня мы были недостаточно голодны для победы. Мы говорили, насколько важен этот матч. Хотели провести эту встречу достойно, но, к сожалению, не получилось», — заявил после матча Коулман. «Да, нам надо просто быть лучше. Команда должна двигаться вперёд. Мы продолжаем говорить об этом, и настало время это сделать», — добавил Уилл Батчер.



Что же касается «Бостона», то «мишки» сделали всё образцово. В первом периоде хоккеисты «Брюинз» забросили две шайбы с интервалом в 14 секунд, а Давид Пастрняк добрался до отметки в 19 голов, оторвавшись на 3 шайбы от Леона Драйзайтля и на 4 — от Александра Овечкина.

Статистика Никиты Гусева

«Нельзя так действовать против такого хорошего соперника. «Бостон» заставил нас заплатить за ошибки. Они забили два быстрых гола и почувствовали себя уверенно, а мы начали отступать. Вопрос в том, какой командой мы будем дальше. Той, которая удачно выиграла в гостях у «Ванкувера», или такой, как сегодня», — задался вопросом Джон Хайнс, и ответ на него придётся давать ему самому.

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