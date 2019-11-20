Новичок НХЛ Фрост дерзко забил Бобровскому. Вратарь не сразу понял, что был гол

Игрой с «Филадельфией» «Флорида» продолжила домашнюю серию, в рамках которой уже успела испытать и радость, и разочарование. После поражения от «Виннипега» последовала хорошая победа над «Рейнджерс». Результаты «пантер» чередуются всю регулярку, но одно остаётся неизменным – матчи с участием «Флориды» получаются весьма весёлыми и смотрибельными. У «Пантерз» здорово работает атака (больше забивает только «Вашингтон»), а в обороне часто вспыхивает самый настоящий пожар. Его далеко не всегда удаётся тушить даже Сергею Бобровскому, который пока играет в Санрайзе ниже своих возможностей.

Без Бобровского «Флориде» даже лучше. Русский вратарь не отрабатывает миллионы Сергея снова поменяли по ходу матча, а «пантеры» совершили невероятный камбэк. Главная звезда «Флориды» пока ничем не помогает команде.

Впрочем, в игре с «Рейнджерс» «Флориде» удалось провести почти образцовый третий период и удержать преимущество во многом благодаря самому дорогому русскому вратарю в лиге, и на игру с «Филадельфией» вновь вышел Бобровский.

Уже на седьмой минуте Сергею пришлось вынимать шайбу из сетки после несложного броска в ближний угол от Трэвиса Санхайма, но полевые игроки «Флориды» не позволили долго грустить своему вратарю. В середине периода в течение двух минут отличились Колтон Севьюр и Бретт Коннолли, и на первый перерыв «пантеры» ушли в хорошем настроении.

А во втором игровом отрезке у «Флориды» настало время лидеров. На 26-й минуте голкипер «Флайерз» Картер Харт неудачно отразил прямо перед собой дальний выстрел Евгения Дадонова, и Александр Барков подсуетился на добивании.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Вскоре великолепная перепасовка Дадонова, Баркова и Юбердо в одно касание привела к четвёртому голу в ворота Харта, который после этого уступил место на площадке Брайану Эллиотту.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Флорида» уверенно контролировала игру и не собиралась разваливаться, да и «Филадельфия» не нашла в себе сил для камбэка. Впрочем, отыграть одну шайбу до перерыва гостям удалось, и это полностью заслуга форварда Моргана Фроста, который провёл в Санрайзе свой дебютный матч в НХЛ. И сразу же отличился вот таким красивейшим и даже немного дерзким голом в ворота двукратного обладателя «Везины». Бобровский даже не сразу понял, что шайба оказалась в сетке, и продолжил двигаться в воротах, настолько всё быстро и точно сделал Фрост.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Завести «Филадельфию» эта шайба не смогла, а «Флорида» во втором матче подряд показала, что умеет играть по счёту и удерживать добытое преимущество. Один из лучших матчей сезона по статистике провёл и Сергей Бобровский. В обоих голах «Флайерз» он мог выручать, но предъявлять ему какие-то претензии сегодня глупо – команда выиграла, а Бобровский совершил 35 сейвов. В североамериканском «твиттере», где Сергея довольно сильно критиковали в последнее время, в этот раз восхищались игрой русского вратаря. «Хороший матч», «великолепный третий период от Бобровского», «солидная игра» и всё в этом духе. Наш вратарь не совершил ничего невероятного, но в большинстве эпизодов был спокоен и надёжен, что и требуется от Сергея во «Флориде» в каждом матче.

В третьем периоде этой встречи состоялась только одна шайба – Майк Хоффман поразил пустые ворота гостей. Евгений Дадонов набрал два очка и сейчас идёт третьим бомбардиром своей команды с 21 баллом после Юбердо и Баркова. «Флорида», благодаря этой победе и поражению «Монреаля» в параллельной встрече, вышла на четвёртое место Востока и приблизилась к лидирующей группе конференции в составе «Вашингтона», «Айлендерс» и «Бостона».

«Филадельфия» же, несмотря на четвёртое поражение подряд, пока продолжает оставаться в восьмёрке лучших команд Востока. Кстати, в игре с «Флоридой» у «Флайерз» ведь тоже был россиянин в составе, да ещё какой. Иван Проворов провёл на площадке более 27 минут, что стало с отрывом лучшим айстаймом для полевых игроков обеих команд, но по итогам встречи россиянин заработал лишь «-2» в коэффициент полезности.