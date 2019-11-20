Шенн жёстким ударом снёс Кучерова. Россиянин даже не смог закончить матч

Звезда «Тампы» как будто попала под танк. Никита хотел, но не смог вернуться в игру.

Матч между «Сент-Луисом» и «Тампой» воспринимался многими российскими болельщиками как главная битва игрового дня в НХЛ. Встречались команды, одна из которых должна была выиграть в прошлом сезоне Кубок Стэнли, а другая его героически выиграла. Если бы не тяжёлая травма Владимира Тарасенко, которая оставила его в лазарете до весны, можно было бы говорить и о дуэли российских бомбардиров, но нюанс заключался ещё и в том, что «Блюз» — крайне неудобный соперник для Никиты Кучерова. За всю свою карьеру за океаном в матчах против «музыкантов» Кучеров не набрал ни одного очка, правда, таких матчей было всего два.

Не повезло Кучерову и на этот раз, причём очень сильно. В конце второго периода при счёте 1:1 Никита попал под мощнейший силовой приём Брейдена Шенна и получил травму. Шенн атаковал россиянина со слепой зоны, но не подпрыгивал и не бил в голову — тем не менее Кучеров ушёл в раздевалку досрочно и на третий период уже не вышел. Игроки «Тампы» вступились за Никиту, устроив стычку, в которой Эрик Чернак получил двойной малый штраф, а сам Шенн — лишь двухминутное удаление.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

После матча репортёры атаковали наставника «Лайтнинг» Джона Купера ожидаемым вопросом о состоянии здоровья Кучерова, но никаких подробностей главный тренер южан не сообщил. Единственное, что сказал тренер, это о том, что Никита отсутствовал не из-за обязательного тестирования на сотрясение мозга, а по причине травмы верхней части тела. При этом Кучеров пытался вернуться в игру, но не смог.

С одной стороны, это может обнадёживать, так как после сотрясений очень непросто восстанавливаться, с другой — повреждено может быть плечо, а о том, насколько это бывает серьёзно, может рассказать тот же Тарасенко.

Статистика Никиты Кучерова

К слову, одноклубники Владимира в этот вечер не щадили даже вратаря «Тампы» Андрея Василевского. В одном из эпизодов форвард «Блюз» Самуэль Бле, выходя на пятачок, врезался прямо в голову голкипера. Небольшое ускорение «музыканту» придал защитник «молний» Янни Гурд, но, возможно, Бле не слишком препятствовал своему контакту с шлемом Василевского.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Here’s Your Replay.

В этом матче Василевский отбил 31 бросок из 33, но этот момент также вызвал опасения у болельщиков. «Андрея надо было менять, снимать с игры. Он выглядел не в своей тарелке. Разве у НХЛ больше не действует специальный протокол по выявлению симптомов сотрясения? Или им просто всё равно?» — возмутились болельщики в фанатском «твиттере» Bolts Jolts.

Подробности о травме Никиты Кучерова будут известны после завтрашней тренировки.