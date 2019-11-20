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Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Сент-Луисом» из-за травмы

Никита Кучеров не смог доиграть матч
Максим Замятин
Шенн жёстким ударом снёс Кучерова. Россиянин даже не смог закончить матч
Звезда «Тампы» как будто попала под танк. Никита хотел, но не смог вернуться в игру.
Хоккей / НХЛ 0

Матч между «Сент-Луисом» и «Тампой» воспринимался многими российскими болельщиками как главная битва игрового дня в НХЛ. Встречались команды, одна из которых должна была выиграть в прошлом сезоне Кубок Стэнли, а другая его героически выиграла. Если бы не тяжёлая травма Владимира Тарасенко, которая оставила его в лазарете до весны, можно было бы говорить и о дуэли российских бомбардиров, но нюанс заключался ещё и в том, что «Блюз» — крайне неудобный соперник для Никиты Кучерова. За всю свою карьеру за океаном в матчах против «музыкантов» Кучеров не набрал ни одного очка, правда, таких матчей было всего два.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Киллорн, Хедман) – 16:36' (5x5)   1:1 Перрон (Парэйко, О'Райлли) – 37:24' (5x5)   2:1 Сундквист (Томас) – 46:16' (5x5)   3:1 Шварц (Шенн) – 59:55' (en)

Не повезло Кучерову и на этот раз, причём очень сильно. В конце второго периода при счёте 1:1 Никита попал под мощнейший силовой приём Брейдена Шенна и получил травму. Шенн атаковал россиянина со слепой зоны, но не подпрыгивал и не бил в голову — тем не менее Кучеров ушёл в раздевалку досрочно и на третий период уже не вышел. Игроки «Тампы» вступились за Никиту, устроив стычку, в которой Эрик Чернак получил двойной малый штраф, а сам Шенн — лишь двухминутное удаление.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

После матча репортёры атаковали наставника «Лайтнинг» Джона Купера ожидаемым вопросом о состоянии здоровья Кучерова, но никаких подробностей главный тренер южан не сообщил. Единственное, что сказал тренер, это о том, что Никита отсутствовал не из-за обязательного тестирования на сотрясение мозга, а по причине травмы верхней части тела. При этом Кучеров пытался вернуться в игру, но не смог.

С одной стороны, это может обнадёживать, так как после сотрясений очень непросто восстанавливаться, с другой — повреждено может быть плечо, а о том, насколько это бывает серьёзно, может рассказать тот же Тарасенко.

Статистика Никиты Кучерова

К слову, одноклубники Владимира в этот вечер не щадили даже вратаря «Тампы» Андрея Василевского. В одном из эпизодов форвард «Блюз» Самуэль Бле, выходя на пятачок, врезался прямо в голову голкипера. Небольшое ускорение «музыканту» придал защитник «молний» Янни Гурд, но, возможно, Бле не слишком препятствовал своему контакту с шлемом Василевского.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Here’s Your Replay.

В этом матче Василевский отбил 31 бросок из 33, но этот момент также вызвал опасения у болельщиков. «Андрея надо было менять, снимать с игры. Он выглядел не в своей тарелке. Разве у НХЛ больше не действует специальный протокол по выявлению симптомов сотрясения? Или им просто всё равно?» — возмутились болельщики в фанатском «твиттере» Bolts Jolts.

Подробности о травме Никиты Кучерова будут известны после завтрашней тренировки.

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