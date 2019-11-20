«В моё время этого Шенна отправили бы в больницу». Что говорят о травме Кучерова

Травма Никиты Кучерова вызвала серьёзную реакцию и за океаном, и в России. Безусловно, за океаном не стали акцентировать внимание и детально разбирать момент, как это было бы, если бы на месте Никиты оказался Коннор Макдэвид или Сидни Кросби. А сам силовой приём форварда «Сент-Луис Блюз» Брейдена Шенна, после которого россиянин покинул площадку, особых вопросов не вызвал.
«Эта новость поважнее очередного поражения»
«Кучеров не доиграл матч, в котором «Тампа» проиграла «Сент-Луису». В конце второго периода он сделал пас, повернулся, и на него тут же налетел Брейден Шенн, который опрокинул Никиту на спину. Вставал Кучеров медленно: пока Эрик Чернак бросался на Шенна и пытался организовать месть, россиянин проследовал в раздевалку. На лёд он больше не вернулся. Тренер Джон Купер надеется, что это не будет проблемой в будущем. По его словам, отсутствие Никиты не связано с сотрясением мозга», — отмечает Диана Нирхос из Tampa Bay Times, но далеко не все журналисты были настроены так миролюбиво.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
«Команда опять проиграла и потеряла Кучерова. Сегодня вечером Купер, конечно, ничего не скажет, но мы должны увидеть, что он предпримет и скажет в ближайшие пару дней. Ставим на то, что Конахер останется в составе как минимум до четверга. Если следовать букве правил, то удар Шенна был чистым. Другое дело, что Кучеров не был к этому готов, так как он только что сыграл в шайбу и не видел приближавшегося к нему соперника. Чернак, пытавшийся добраться до Шенна, получил четыре минуты штрафа, а сам Шенн — только две, то есть после этого «Тампа» ещё и осталась в меньшинстве», — отмечает фанатский портал болельщиков «молний» Raw Charge.
«Травма Кучерова стала новостью поважнее, чем поражение «Тампы» от «музыкантов». Всё дело в статусе суперзвезды «Лайтнинг». Действующий обладатель приза самому ценному игроку сезона покинул лёд во втором периоде после удара Брейдена Шенна. Да, нынче Кучеров не так доминирует в атаке, как год назад, когда он завершил регулярный чемпионат, набрав 128 очков. Но у него была четырёхматчевая результативная серия, в которой он набрал 7 баллов. Увы, россиянин не смог вернуться в игру», — отметил Адам Гретц из NBC Sports.
Недовольство вызвал и оставленный без внимания арбитров эпизод, когда форвард «Сент-Луиса» Сэмми Бле врезался в голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, который после этого вполне мог получить сотрясение.
«Мы получили ещё одно подтверждение тому, что судьи не понимают, стоит ли останавливать игру в случае возможной травмы. Все видели реакцию игроков «Блюз» после того, как Василевскому нанесли удар в голову, хотя всё было не без участия защитника «Тампы» Гурда», — негодовал бывший автор Tampa Tribune Эрик Эрлендссон.
«Кучеров? Ну, я увидел, что он только что избавился от шайбы, и просто провёл на нём силовой приём. Думаю, что это был чистый хит. Надеюсь, что с ним всё в порядке», — отметил после матча сам Шенн.
«Кучеров выбыл после чудовищного удара Шенна», — добавил обозреватель The Score Шон О'Лири.
Статистика и календарь «Тампа-Бэй Лайтнинг»
«Это будет огромной потерей»
«Сегодня вечером у болельщиков «Тампы» появилась ещё одна причина начать беспокоиться, и это помимо того факта, что команда пока не попадает в розыгрыш Кубка Стэнли. Одна из главных звёзд «Тампы» — Никита Кучеров — упал, получил травму и не смог вернуться после силового приёма Брейдена Шенна. После столкновения Кучеров смог подняться на ноги, но он выглядел потрясённым», — пишет Стэн Темминг из Yahoo Sports Canada.
«Купер сказал, что отсутствие Никиты не связано с сотрясением, но всё выглядело так, будто он сильно ударился головой о лёд. Он якобы пытался вернуться на площадку, но не смог. Говорят, что он выглядел хорошо, когда после матча покидал арену, но подробности мы узнаем не раньше, чем завтра», — пишет портал The Lost Leafs. «Тот факт, что у него нет сотрясения, обнадёживает. Если Кучеров пропустит сколь-нибудь ощутимое время, для нестабильной «Тампы» это будет огромной потерей», — добавляет CBS Sports.
«Если учесть, что «Тампа» всё ещё не попадает в зону плей-офф, то потеря Кучерова станет очень серьёзным ударом. В последних 18 матчах этот игрок набрал 18 очков», — резюмировал журналист Sporting News Томми Макардл.
Мнение Назарова
Известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров высказал интересную точку зрения на этот эпизод.
«В моё время, когда в НХЛ был развит институт тафгаев, а на площадке постоянно дежурили «телохранители», за подобные вещи этого Брэйдена Шенна постигло бы серьёзное наказание. Думаю, этот непонятный хоккеист отправился бы в больницу, а на льду почти наверняка вспыхнула бы массовая драка. Нужно думать головой, что ты делаешь на льду и кого бьёшь, нанося человеку травму. Никита Кучеров – звезда мирового масштаба, который генерирует доход не только для «Тампы», но и для всей НХЛ. Ведь на звёзд ходят смотреть болельщики».
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