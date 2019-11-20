«В моё время этого Шенна отправили бы в больницу». Что говорят о травме Кучерова

Травма Никиты Кучерова вызвала серьёзную реакцию и за океаном, и в России. Безусловно, за океаном не стали акцентировать внимание и детально разбирать момент, как это было бы, если бы на месте Никиты оказался Коннор Макдэвид или Сидни Кросби. А сам силовой приём форварда «Сент-Луис Блюз» Брейдена Шенна, после которого россиянин покинул площадку, особых вопросов не вызвал.

«Эта новость поважнее очередного поражения»

«Кучеров не доиграл матч, в котором «Тампа» проиграла «Сент-Луису». В конце второго периода он сделал пас, повернулся, и на него тут же налетел Брейден Шенн, который опрокинул Никиту на спину. Вставал Кучеров медленно: пока Эрик Чернак бросался на Шенна и пытался организовать месть, россиянин проследовал в раздевалку. На лёд он больше не вернулся. Тренер Джон Купер надеется, что это не будет проблемой в будущем. По его словам, отсутствие Никиты не связано с сотрясением мозга», — отмечает Диана Нирхос из Tampa Bay Times, но далеко не все журналисты были настроены так миролюбиво.

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«Команда опять проиграла и потеряла Кучерова. Сегодня вечером Купер, конечно, ничего не скажет, но мы должны увидеть, что он предпримет и скажет в ближайшие пару дней. Ставим на то, что Конахер останется в составе как минимум до четверга. Если следовать букве правил, то удар Шенна был чистым. Другое дело, что Кучеров не был к этому готов, так как он только что сыграл в шайбу и не видел приближавшегося к нему соперника. Чернак, пытавшийся добраться до Шенна, получил четыре минуты штрафа, а сам Шенн — только две, то есть после этого «Тампа» ещё и осталась в меньшинстве», — отмечает фанатский портал болельщиков «молний» Raw Charge.

Шенн жёстким ударом снёс Кучерова. Россиянин даже не смог закончить матч Звезда «Тампы» как будто попала под танк. Никита хотел, но не смог вернуться в игру.

«Травма Кучерова стала новостью поважнее, чем поражение «Тампы» от «музыкантов». Всё дело в статусе суперзвезды «Лайтнинг». Действующий обладатель приза самому ценному игроку сезона покинул лёд во втором периоде после удара Брейдена Шенна. Да, нынче Кучеров не так доминирует в атаке, как год назад, когда он завершил регулярный чемпионат, набрав 128 очков. Но у него была четырёхматчевая результативная серия, в которой он набрал 7 баллов. Увы, россиянин не смог вернуться в игру», — отметил Адам Гретц из NBC Sports.



Недовольство вызвал и оставленный без внимания арбитров эпизод, когда форвард «Сент-Луиса» Сэмми Бле врезался в голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, который после этого вполне мог получить сотрясение.



«Мы получили ещё одно подтверждение тому, что судьи не понимают, стоит ли останавливать игру в случае возможной травмы. Все видели реакцию игроков «Блюз» после того, как Василевскому нанесли удар в голову, хотя всё было не без участия защитника «Тампы» Гурда», — негодовал бывший автор Tampa Tribune Эрик Эрлендссон.



«Кучеров? Ну, я увидел, что он только что избавился от шайбы, и просто провёл на нём силовой приём. Думаю, что это был чистый хит. Надеюсь, что с ним всё в порядке», — отметил после матча сам Шенн.



«Кучеров выбыл после чудовищного удара Шенна», — добавил обозреватель The Score Шон О'Лири.



Статистика и календарь «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Это будет огромной потерей»

«Сегодня вечером у болельщиков «Тампы» появилась ещё одна причина начать беспокоиться, и это помимо того факта, что команда пока не попадает в розыгрыш Кубка Стэнли. Одна из главных звёзд «Тампы» — Никита Кучеров — упал, получил травму и не смог вернуться после силового приёма Брейдена Шенна. После столкновения Кучеров смог подняться на ноги, но он выглядел потрясённым», — пишет Стэн Темминг из Yahoo Sports Canada.

«Купер сказал, что отсутствие Никиты не связано с сотрясением, но всё выглядело так, будто он сильно ударился головой о лёд. Он якобы пытался вернуться на площадку, но не смог. Говорят, что он выглядел хорошо, когда после матча покидал арену, но подробности мы узнаем не раньше, чем завтра», — пишет портал The Lost Leafs. «Тот факт, что у него нет сотрясения, обнадёживает. Если Кучеров пропустит сколь-нибудь ощутимое время, для нестабильной «Тампы» это будет огромной потерей», — добавляет CBS Sports.

«Если учесть, что «Тампа» всё ещё не попадает в зону плей-офф, то потеря Кучерова станет очень серьёзным ударом. В последних 18 матчах этот игрок набрал 18 очков», — резюмировал журналист Sporting News Томми Макардл.

Мнение Назарова

Известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров высказал интересную точку зрения на этот эпизод.



«В моё время, когда в НХЛ был развит институт тафгаев, а на площадке постоянно дежурили «телохранители», за подобные вещи этого Брэйдена Шенна постигло бы серьёзное наказание. Думаю, этот непонятный хоккеист отправился бы в больницу, а на льду почти наверняка вспыхнула бы массовая драка. Нужно думать головой, что ты делаешь на льду и кого бьёшь, нанося человеку травму. Никита Кучеров – звезда мирового масштаба, который генерирует доход не только для «Тампы», но и для всей НХЛ. Ведь на звёзд ходят смотреть болельщики».