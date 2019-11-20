Россия — Финляндия на стадионе «Зенита»! На матч придёт больше 70 тыс. зрителей?

Федерация хоккея России подтвердила, что матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдёт на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Матч состоится 15 декабря. Начало встречи – в 16:00 мск.
Напомним, что это уже вторая подобная практика. Годом ранее матч сборной России на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Финляндии (5:0) на «Газпром Арене» посетил 71 381 зритель.
В то же время организаторы сообщили, что в день матча на арене побывала 81 тыс. зрителей, что составляет рекорд Европы. Игра прошла на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге под закрытой крышей. Вспоминаем, как это было.
В пролом году зимний и ставший хоккейным Петербург поразил всех своим гостеприимством и красотой. Нет сомнений, что в этот раз получится не хуже.
Для команд-участниц на арене были созданы все условия, в том числе и комфортные раздевалки – неотъемлемая часть хоккейного праздника. Жалоб не поступало ни от россиян, ни от гостей, которыми были финны.
Рабочие трудились не покладая рук день и ночь, только бы успеть привести арену в надлежащий для хоккея вид. В итоге получилось проделать огромный объём работы, в том числе и по заливке льда.
Кроме того, прошлый матч был посвящён Анатолию Тарасову. На форме у игроков был портрет легендарного тренера. «Уникальному матчу — уникальную форму. Игра с финнами на «Газпром Арене» в Петербурге будет посвящена памяти Анатолия Тарасова», — сообщали в ФХР.
Символическое выбрасывание тогда проводили легендарные Владислав Третьяк и Татьяна Тарасова. Зрители громко аплодировали, ну а затем российская сборная принялась обыгрывать финнов.
Финский вратарь Ортио только и делал, что пластался по льду. Но избежать крупного поражения сборной Суоми всё равно не удалось. В этот день всё складывалось в пользу российской ледовой дружины.
В свою очередь в воротах россиян играл Игорь Шестёркин, в ту пору голкипер СКА. Логично, что Игорю дали сыграть на глазах у питерской публики. Результат не заставил себя ждать – матч на ноль.
Итак, матч установил российский рекорд посещаемости хоккея. Мировой рекорд принадлежит матчу на стадионе по американскому футболу «Мичиган Стэдиум» в Энн Арборе. В 2010 году там прошла игра между студенческими командами Мичиганского университета и университета штата Мичиган. А тремя годами позже там же состоялась игра между «Детройтом» и «Торонто», оба раза была зафиксирована посещаемость 104 173 человека.
Что ж, ждём очередного праздника хоккея в Санкт-Петербурге и победы российской сборной!
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