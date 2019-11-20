Прошлый матч россияне выиграли со счётом 5:0, а сама встреча стала рекордной по посещаемости для России и Европы.

Россия — Финляндия на стадионе «Зенита»! На матч придёт больше 70 тыс. зрителей?

Федерация хоккея России подтвердила, что матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдёт на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Матч состоится 15 декабря. Начало встречи – в 16:00 мск.

Как Питер готовится к хоккею на футбольном стадионе. Главные кадры Наш корреспондент увидел своим глазами, как «Газпром Арена» готовится принять более 60 тыс. зрителей на игре хоккейной сборной России.

Напомним, что это уже вторая подобная практика. Годом ранее матч сборной России на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Финляндии (5:0) на «Газпром Арене» посетил 71 381 зритель.

Карнавалу быть! Россия вынесла финнов на глазах у 71 000 зрителей! Команда Ильи Воробьёва выиграла Кубок Первого канала, а на футбольном стадионе в Питере собрался аншлаг.

В то же время организаторы сообщили, что в день матча на арене побывала 81 тыс. зрителей, что составляет рекорд Европы. Игра прошла на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге под закрытой крышей. Вспоминаем, как это было.

В пролом году зимний и ставший хоккейным Петербург поразил всех своим гостеприимством и красотой. Нет сомнений, что в этот раз получится не хуже.

Для команд-участниц на арене были созданы все условия, в том числе и комфортные раздевалки – неотъемлемая часть хоккейного праздника. Жалоб не поступало ни от россиян, ни от гостей, которыми были финны.

Рабочие трудились не покладая рук день и ночь, только бы успеть привести арену в надлежащий для хоккея вид. В итоге получилось проделать огромный объём работы, в том числе и по заливке льда.

Кроме того, прошлый матч был посвящён Анатолию Тарасову. На форме у игроков был портрет легендарного тренера. «Уникальному матчу — уникальную форму. Игра с финнами на «Газпром Арене» в Петербурге будет посвящена памяти Анатолия Тарасова», — сообщали в ФХР.

Символическое выбрасывание тогда проводили легендарные Владислав Третьяк и Татьяна Тарасова. Зрители громко аплодировали, ну а затем российская сборная принялась обыгрывать финнов.

Финский вратарь Ортио только и делал, что пластался по льду. Но избежать крупного поражения сборной Суоми всё равно не удалось. В этот день всё складывалось в пользу российской ледовой дружины.

Йони Ортио Фото: fhr.ru

В свою очередь в воротах россиян играл Игорь Шестёркин, в ту пору голкипер СКА. Логично, что Игорю дали сыграть на глазах у питерской публики. Результат не заставил себя ждать – матч на ноль.

Фото: fhr.ru

Итак, матч установил российский рекорд посещаемости хоккея. Мировой рекорд принадлежит матчу на стадионе по американскому футболу «Мичиган Стэдиум» в Энн Арборе. В 2010 году там прошла игра между студенческими командами Мичиганского университета и университета штата Мичиган. А тремя годами позже там же состоялась игра между «Детройтом» и «Торонто», оба раза была зафиксирована посещаемость 104 173 человека.

Фото: fhr.ru

Что ж, ждём очередного праздника хоккея в Санкт-Петербурге и победы российской сборной!