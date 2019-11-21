Драка в НХЛ из-за русских звёзд! Лемье хотел размазать по борту Овечкина

Но ему пришлось отвечать перед Уилсоном, который до этого хотел разобраться с Бучневичем.

Прошедшим вечером в «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч, который наверняка особенно ждали болельщики из России. «Вашингтон» и «Рейнджерс» — две самые русские команды НХЛ, во главе которых стоят самый результативный и самый дорогой российские хоккеисты в сильнейшей лиге мира.

Овечкин vs Панарин. Крутая дуэль русских звёзд и ни грамма политики Летом было сказано достаточно. Пора выяснить отношения на льду.

Матч полностью оправдал ожидания. Панарин сделал дубль и продлил свою результативную серию до 12 матчей, забили Бучневич и Кузнецов, а Овечкин хитовал, попадал шайбой в рефери и промахивался по пустым воротам. В общем, это было весело!

Панарин отпраздновал дубль ударом ногой! Забил «Вашингтону» из «офиса» Овечкина «Рейнджерс» — «Вашингтон» — самый русский матч сезона НХЛ. Голы, провокации, разборки — наши были везде.

Но, конечно, атмосфера на игре была далеко не дружелюбной – всё-таки это хоккей, эмоции, страсть. Да и в составах команд есть игроки, которые не прочь вывести из себя соперника. Один из таких – нападающий «Вашингтона» Том Уилсон. При счёте 3:1 в пользу «Рейнджерс» силовик «столичных» стал задирать сначала Павла Бучневича, а затем и подъехавшего в эпицентр заварушки Брендана Лемье. Уилсон что-то кричал в адрес скамейки «Рейнджерс», очевидно, предлагая кому-либо кулачный поединок. Бучневич, разумеется, на такие вызовы реагировать не стал.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tom Urtz Jr.



А вот взрывной Лемье, в отличие от Бучневича завёлся, и в конце матча, когда счёт уже был 4:1 в пользу «Рейнджерс», дерзкий канадец попытался провести силовой приём на Овечкине прямо возле скамейки «Вашингтона». Ови увернулся от удара, но даже за попытку хитануть главную звезду «Кэпиталз» Лемье был вызван на бой всё тем же Уилсоном. Два главных задиры своих клубов сошлись в кулачном поединке, и после равнозначного обмена ударами Уилсону удалось завалить Лемье на лёд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.



Таким образом, российские хоккеисты в этом матче не только определяли ход игры и развитие событий, но и заставляли североамериканских игроков драться из-за них.



Было даже жаль, что самый русский матч сезона подошёл к концу. В следующий раз «Рейнджерс» и «Вашингтон» встретятся только в марте и наверняка снова подарят нам яркое зрелище. По-другому у них редко получается.