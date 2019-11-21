Бэбкок уходит. Почему «Торонто» уволил самого дорогого тренера в истории НХЛ

Майк Бэбкок – хоккейная глыба, единственный тренер, ставший членом «Тройного золотого клуба», человек, который выиграл всё, впервые в карьере отправлен в отставку на четвёртый год работы с «Торонто». Накануне его «Лифс» проиграли шестой матч подряд и сейчас занимают 10-е место на Востоке.

Четыре года назад за Бэбкока развернулась настоящая битва. Его желали заполучить «Баффало», «Сент-Луис» и «Сан-Хосе», но эту борьбу выиграли «Лифс», сделав его самым высокооплачиваемым тренером в истории НХЛ. Он был едва ли не главной суперзвездой клуба, человеком, на которого возлагались огромные надежды. Если он выиграл всё, значит, должен был и вернуть на вершину «Торонто». В течение 10 лет до прихода Бэбкока клуб выходил в плей-офф лишь один раз (и помня, как всё закончилось, можно сказать, что лучше бы и не выходил), один из самых богатых и популярных клубов НХЛ не выигрывал Кубок Стэнли с 1967 года, и эта засуха надолго стала поводом для едких шуток болельщиков.

Президент «Торонто»: благодарны Бэбкоку за создание надёжного фундамента команды

Бэбкок подарил «Торонто» надежду, которой не было долгие годы. И уже на второй год «Торонто» начал меняться – пришли Андерсен, Мэттьюс и Марнер, начали прогрессировать Нюландер и Капанен, потом появился Таварес и Маззин. Команда вчерашних юнцов играла так, что болельщики заходились в экстазе на трибунах или завороженно прилипали к экранам телевизоров. Они бились с «Вашингтоном» в плей-офф не на жизнь, а на смерть, потом с лёгкостью прошли следующий регулярный чемпионат, но проиграли «Бостону» в первом раунде. Но в этом не было ничего страшного, команда росла и крепла. Но во второй половине сезона-2018/19 посыпалась. Нет, «Лифс» по-прежнему довольно часто выигрывали и в итоге набрали 100 очков, но в обороне был полный бардак, и их не критиковал только ленивый. Надежда начала тухнуть, и очередное поражение в первом раунде от «Бостона» уже воспринималось с болью.

И если раньше «Торонто» хотя бы в регулярном чемпионате держалось неплохо, хотя чудовищная оборона в столице Онтарио стала уже притчей воязыцех, но атака делала своё дело, а Фредерик Андерсен стоял на голове. В этом году проблемы усугубились – команда выглядела совершенно дезорганизованной, как в басне Крылова о лебеде, раке и щуке. Никакой командной игры, никаких попыток найти взаимопонимания. От этого и посредственное большинство, и ужасающее меньшинство.



Правильно говорил Дон Черри, когда его ещё не уволили из «Уголка тренера». Он не упускал случая пнуть «Торонто» и раз за разом повторял, что с такой игрой им не выиграть Кубок Стэнли. В этом сезоне даже Александр Овечкин высказал похожую идею. А уж кому об этом не знать, как не ему, ведь он шёл за чемпионским титулом 13 лет и сам в корне изменил свою игру, чтобы поднять над головой кубок. Да и Бэбкок говорил примерно то же самое, но игроки его не услышали. Слухи о его возможной отставке пошли ещё весной. Тогда руководство клуба решило дать ему ещё один шанс начать с чистого листа, но над тренером уже висел дамоклов меч.

Овечкин: если «Торонто» хочет выиграть Кубок Стэнли, то должен играть по-другому

Руководство «кленовых листьев» пошло на радикальные меры, но помогут ли они – вопрос. «Торонто» собрало в составе кучу молодых и талантливых ребят плюс одного из самых дорогих игроков лиги Джона Тавареса, но многомилионные контракты сыграли злую шутку. «Торонто» тратит почти треть зарплатного фонда на трёх игроков вместо того, чтобы найти Андерсену надёжного бэкапа и решить, наконец, свои проблемы в обороне. Но на это денег нет, и без головокружительной игры в нападении «лифс» теряют единственный козырь, который у них был. Руководство не стало делать скидки и на многочисленные травмы, которые преследуют «Торонто» в этом сезоне. Начало чемпионата пропускал форвард первого звена Зак Хайман, сейчас сломался Митч Марнер.



Бэбкок всё-таки не просто так считается легендой в НХЛ – недавно он стал восьмым тренером в истории, выигравшим 700 матчей. Но, судя по всему, в его увольнении сказалось несколько фактора – слабая работа менеджмента, отсутствие взаимопонимания между Бэбкоком и Кайлом Дубасом в части формирования состава и то, что Бэбкок потерял связь с игроками и в последнее время не мог до них достучаться.

«Ещё на ОИ в Сочи понял, насколько Бэбкок сильный специалист» Перед стартом второго матча финальной серии Кубка мира свои комментарии дали главный тренер и хоккеисты сборной Европы.

«Увольнение Бэбкока – провал не только тренера, но и игроков с руководством»

«Я не могу сказать, что удивлён, но это грустный день для Бэбкока и его семьи, эти новости все обсуждают, его критикуют. Но я считаю, что настало время для перемен. У клуба уже был человек, которого они хотели сделать главным тренером, это Шелдон Киф.



Игроки «Торонто» тоже заслуживают большую порцию критики. Мне особенно запомнился матч с «Питтсбургом», когда они оставили на произвол судьбы своего молодого вратаря (Казимир Каскисуо пропустил шесть шайб. – Прим. «Чемпионата»). Такое просто непростительно, они не делают свою работу, не выкладываются и заслуживают порицания.

Слабый старт сезона для Бэбкока был предопределён – много новичков, травмы, сложный календарь. Увольнение тренера – это провал не только тренера, а всей организации, включая игроков и руководство. До этого сезона «Торонто» при Бэбкоке становилось лучше с каждым годом. Выходили в плей-офф, постепенно прогрессировали. Да, он не выиграл ни одной серии плей-офф, но я не собираюсь бросать в него камень. Люди будут говорить, что он не добился успеха здесь, но он сделал для команды много хорошего.

Теперь всё внимание переключается на Дубаса. Генеральный менеджер может позволить себе один раз уволить тренера, провернуть такое второй раз ему уже вряд ли позволят. Шелдон Киф выиграл Кубок Колдера с «Марлис». Да, у него была мощная команда, но я всё равно считаю, что он хороший тренер, он заслуживает шанса. Он принимает «Торонто» в сложной ситуации, но он заслуживает шанса. Думаю, он будет импровизировать и экспериментировать, в отличие от Бэбкока. Майк не любил перетряхивать звенья, сажать игроков, если те не справляются. С Кифом мы всё это увидим. Если кто-то не пашет, он не получит игровое время с этим тренером», — сказал бывший генменеджер «Торонто» Брайан Бурк.