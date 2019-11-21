Знарок снова надерзил канадскому тренеру. Показал Пелино, кто здесь главный

У Олега Знарка давно не складываются отношения с канадцами. В должности главного тренера сборной России Олег Валерьевич выиграл чемпионат мира и Олимпийские игры, но за четыре года на этом посту Знарок так ни разу и не обыграл «кленовых листьев» на крупном международном турнире.



Финал ЧМ-2015, полуфиналы Кубка мира в 2016-м и ЧМ-2017 – всякий раз канадцы переигрывали визави, а на победных для Знарка турнирах в Минске (ЧМ-2014) и Пхёнчхане пути сборных России и Канады не пересекались.

В результате со сборной России Знарок так и не обыграл родоначальников хоккея. После сборной Олег Валерьевич длительный срок отдыхал, после чего принял предложение возглавить «Спартак». Тренер явно соскучился по любимой работе.



В нынешнем регулярном чемпионате Знарок уже передразнивал одного канадского специалиста. После победы над «Локомотивом» тогда ещё Крэйга Мактавиша последовали неудачные матчи с минским «Динамо» и «Авангардом». Оба клуба тоже возглавляют канадские тренеры. На Хартли бывший главный тренер сборной России как раз и сорвался на послематчевой пресс-конференции. По сути Знарок открыто передразнивал Боба.

Нервы или аллергия на канадцев? Знарок открыто передразнивал Хартли Тренер «Спартака» устал ждать своего коллегу, а потом был недоволен его «бла-бла-бла».

По всей видимости, у Олега Валерьевича какая-то аллергия на канадских специалистов. Иначе подобное поведение тренера не объяснишь, хотя паинькой и человеком, с которым можно в открытую спорить, Знарок никогда и не был.



Вот и теперь Знарок, что называется, вернулся. Накануне спартаковцы принимали «Локомотив» уже на своём льду. Ну как на своём? Своей арену в подмосковных Мытищах можно назвать разве что формально. Итак, в номинально домашней встрече красно-белые снова встретились с «Локомотивом», который ранее одержал три победы подряд.



По ходу матча «Спартак» выигрывал у «Локомотива» со счётом 3:1, однако в концовке москвичи расслабились, удалились, позволив тем самым сопернику перехватить инициативу и перевести игру в овертайм. Конечно, это не могло не расстроить тренерский штаб столичного клуба. Знарок выплеснул всю свою негативную энергию на пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Спартака» в YouTube начиная с 1.40.



Знарок прокомментировал победу своей команды в серии буллитов следующим образом. «Всё могло закончиться немножко по-другому. При игре «5 на 4» мы допустили непростительную ошибку и довели матч до валидольного. Должны были обыгрывать «Локомотив» в основное время».



В ходе выступления Олег Валерьевич сделал характерный жест руками (его можно увидеть начиная с 1.51). Дескать, вот так мы их должны были сделать, вынести и размазать по льду!

Учитывая, что «Локомотив» начинал сезон с одним канадским тренером, а теперь вместо Крэйга Мактавиша на посту рулевого клуба трудится Майкл Пелино (правда, в официальной должности «старший тренер», именно так указано на официальном сайте «железнодорожников»), можно констатировать, что аллергия на канадских специалистов у Олега Валерьевича не закончилась. Наоборот, скорее всего, обострилась, а каждая победа над североамериканским тренером и его командой доставляет главному тренеру «Спартака» истинное удовольствие. Эмоций при этом он не скрывает.



На самом деле, ничего ужасного в этом нет, а эмоциональность Знарка давно не вызывает удивления. Главное, что «Спартак», неудачно начавший сезон, по ходу регулярки серьёзно прибавил и стал исправно набирать очки, радуя своих болельщиков. При такой игре проблем с попаданием в плей-офф у москвичей не возникнет, а вот там нужно будет включать дополнительные обороты.