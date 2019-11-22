Малкин забил классный гол в падении! Он тащит «Питтсбург», у которого нет Кросби

Евгений Малкин продолжает набирать свою лучшую форму. После травмы, которая на месяц оставила форварда «Питтсбурга» вне игры, 71-й номер «Пингвинз» обрёл нужный азарт, желание и энергию, тем самым сдержав обещание прибавить после не самого удачного прошлого сезона. Для «пингвинов», у которых травмированы Сидни Кросби, Ник Бьюгстад, Джастин Шульц и Крис Летанг, этот подъём Малкина пришёлся как нельзя кстати, поскольку команда балансирует на грани зоны плей-офф, пребывая у опасной черты.

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Евгений Малкин после травмы:



9 матчей, 12 очков — 3 гола, 9 передач. 2 матча без набранных очков.

+2, 37 бросков, 4 минуты штрафа. 1 победный гол.

3 матча подряд с двумя очками. после травмы:9 матчей, 12 очков — 3 гола, 9 передач. 2 матча без набранных очков.+2, 37 бросков, 4 минуты штрафа. 1 победный гол.3 матча подряд с двумя очками.

«Он действительно не похож на игрока, которым был в прошлом сезоне — самоуверенным, теряющим шайбу и неосторожным. Его уверенность вернулась, он в отличной форме. Учитывая количество травмированных, именно на Малкине лежит бремя за результат команды. Как и в прошлом году, Малкин прибавил, когда Сидни выбыл из-за травмы», — отметил обозреватель The Hockey Writers Наоми Симада.



В выездном матче с «Айлендерс» Евгений Малкин вновь был очень хорош, но его усилия помогли «Питтсбургу» набрать лишь одно очко.

Уже на второй минуте матча «Питтсбург» открыл счёт, когда голкипер «островитян» Томас Грайсс неудачно вышел из ворот. Немец пытался остановить шайбу за своими воротами, но отпасовал в борьбу и выйти из зоны хоккеисты «Айлендерс» не смогли. Атака «Пингвинз» продолжилась, а её завершением стал отменный пас Джейка Гюнцеля на пятачок и эффектный бросок Малкина в падении.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Увы, но ближе к концу первого периода проигранное Малкиным вбрасывание стоило «Питтсбургу» пропущенной шайбы. Дальний выстрел Скотта Мейфилда оказался слишком сложной задачей для голкипера Мэтта Мюррея, которому закрыли обзор.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Isles MSGN.

На старте второго отрезка «пингвины» снова вышли вперёд, когда убежавший в контратаку Брайан Раст реализовал свой момент уверенным кистевым в дальний угол — делиться шайбой с поддержавшим его Малкиным Раст не стал. Увы, но уверенности этот гол «Питтсбургу» не принёс, поскольку игроки стали всё активнее присаживаться на скамейку штрафников, чем и воспользовались подопечные Барри Тротца. Гол Энтони Бовиллье позволил хозяевам второй раз в матче сравнять счёт, хотя и по активности в атаке, и по количеству бросков «пингвины» смотрелись как минимум не хуже.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Isles MSGN.

Шайба Брока Нельсона, заброшенная также в большинстве в середине третьей двадцатиминутки, могла принести «островитянам» победу в основное время, но гостей спас Патрик Хёрнквист. На последней минуте третьего периода швед сумел протолкнуть шайбу за спину Томасу Грайсcу, и после видеопросмотра взятие было засчитано — Малкин поучаствовал в этой комбинации в роли ассистента.

Два очка россиянина, добытые в этой встрече, позволили ему набрать 1015 баллов за карьеру. Малкин вышел на чистое 84-е место в истории НХЛ, обойдя известного центрфорварда Пэта Лафонтена.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

В овертайме, когда до серии буллитов оставалось менее минуты, опытный Брок Нельсон снова взял игру на себя, и сделал это успешно. Получив пас от Мэтью Барзала на входе в чужую зону, Нельсон сделал посмешище из шведского защитника Маркуса Петтерсона, а заодно обыграл и Мюррея броском с неудобной руки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Isles MSGN.

«В равных составах мы играли очень неплохо, это было отличное командное усилие», — заявил после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан, которому в этой встрече впору было пенять на арбитров.

Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

В одном из эпизодов лайнсмен сказал нападающему «Пингвинз» Джареду Макканну, что тот удалён до конца игры. Макканн послушно ушёл в раздевалку, но затем выяснилось, что штраф отменён, а форвард не наказан даже двумя минутами. За Макканном, который в это время в раздевалке уже успел снять щитки, пришлось бегать защитнику Заку Тротману, который вернул одноклубника на скамейку и сам успел к следующей смене.

Что же касается «Нью-Йорк Айлендерс», то команда бывшего тренера «Вашингтона» набирает очки уже 16 матчей подряд — такого не было даже в славные для «островитян» 1980-е, когда парни с Лонг-Айленда под предводительством великолепного Майка Босси выиграли четыре Кубка Стэнли.