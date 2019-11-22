Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:3 ОТ — обзор матча, Малкин обогнал Лафонтена

Максим Замятин
Малкин забил классный гол в падении! Он тащит «Питтсбург», у которого нет Кросби
После травмы у Джино 12 очков в 9 матчах.
Хоккей / НХЛ 0

Евгений Малкин продолжает набирать свою лучшую форму. После травмы, которая на месяц оставила форварда «Питтсбурга» вне игры, 71-й номер «Пингвинз» обрёл нужный азарт, желание и энергию, тем самым сдержав обещание прибавить после не самого удачного прошлого сезона. Для «пингвинов», у которых травмированы Сидни Кросби, Ник Бьюгстад, Джастин Шульц и Крис Летанг, этот подъём Малкина пришёлся как нельзя кстати, поскольку команда балансирует на грани зоны плей-офф, пребывая у опасной черты.

Все русские хоккеисты в Америке. Кому там хорошо, а кому пора на родную землю
Вся статистика по россиянам в НХЛ, низшим и юниорским лигам Америки.
Евгений Малкин после травмы:

9 матчей, 12 очков — 3 гола, 9 передач. 2 матча без набранных очков.
+2, 37 бросков, 4 минуты штрафа. 1 победный гол.
3 матча подряд с двумя очками.

«Он действительно не похож на игрока, которым был в прошлом сезоне — самоуверенным, теряющим шайбу и неосторожным. Его уверенность вернулась, он в отличной форме. Учитывая количество травмированных, именно на Малкине лежит бремя за результат команды. Как и в прошлом году, Малкин прибавил, когда Сидни выбыл из-за травмы», — отметил обозреватель The Hockey Writers Наоми Симада.

В выездном матче с «Айлендерс» Евгений Малкин вновь был очень хорош, но его усилия помогли «Питтсбургу» набрать лишь одно очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Гюнцель, Марино) – 01:04' (5x5)   1:1 Мейфилд (Барзал) – 15:12' (5x5)   1:2 Раст – 21:09' (5x5)   2:2 Бовиллье (Брассар, Пулок) – 31:38' (5x4)   3:2 Нельсон (Бовиллье, Барзал) – 55:08' (5x4)   3:3 Хёрнквист (Малкин, Дюмулен) – 59:30' (5x4)   4:3 Нельсон (Барзал) – 64:16' (3x3)

Уже на второй минуте матча «Питтсбург» открыл счёт, когда голкипер «островитян» Томас Грайсс неудачно вышел из ворот. Немец пытался остановить шайбу за своими воротами, но отпасовал в борьбу и выйти из зоны хоккеисты «Айлендерс» не смогли. Атака «Пингвинз» продолжилась, а её завершением стал отменный пас Джейка Гюнцеля на пятачок и эффектный бросок Малкина в падении.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Увы, но ближе к концу первого периода проигранное Малкиным вбрасывание стоило «Питтсбургу» пропущенной шайбы. Дальний выстрел Скотта Мейфилда оказался слишком сложной задачей для голкипера Мэтта Мюррея, которому закрыли обзор.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Isles MSGN.

На старте второго отрезка «пингвины» снова вышли вперёд, когда убежавший в контратаку Брайан Раст реализовал свой момент уверенным кистевым в дальний угол — делиться шайбой с поддержавшим его Малкиным Раст не стал. Увы, но уверенности этот гол «Питтсбургу» не принёс, поскольку игроки стали всё активнее присаживаться на скамейку штрафников, чем и воспользовались подопечные Барри Тротца. Гол Энтони Бовиллье позволил хозяевам второй раз в матче сравнять счёт, хотя и по активности в атаке, и по количеству бросков «пингвины» смотрелись как минимум не хуже.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Isles MSGN.

Шайба Брока Нельсона, заброшенная также в большинстве в середине третьей двадцатиминутки, могла принести «островитянам» победу в основное время, но гостей спас Патрик Хёрнквист. На последней минуте третьего периода швед сумел протолкнуть шайбу за спину Томасу Грайсcу, и после видеопросмотра взятие было засчитано — Малкин поучаствовал в этой комбинации в роли ассистента.

Два очка россиянина, добытые в этой встрече, позволили ему набрать 1015 баллов за карьеру. Малкин вышел на чистое 84-е место в истории НХЛ, обойдя известного центрфорварда Пэта Лафонтена.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

В овертайме, когда до серии буллитов оставалось менее минуты, опытный Брок Нельсон снова взял игру на себя, и сделал это успешно. Получив пас от Мэтью Барзала на входе в чужую зону, Нельсон сделал посмешище из шведского защитника Маркуса Петтерсона, а заодно обыграл и Мюррея броском с неудобной руки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Isles MSGN.

«В равных составах мы играли очень неплохо, это было отличное командное усилие», — заявил после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан, которому в этой встрече впору было пенять на арбитров.

Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

В одном из эпизодов лайнсмен сказал нападающему «Пингвинз» Джареду Макканну, что тот удалён до конца игры. Макканн послушно ушёл в раздевалку, но затем выяснилось, что штраф отменён, а форвард не наказан даже двумя минутами. За Макканном, который в это время в раздевалке уже успел снять щитки, пришлось бегать защитнику Заку Тротману, который вернул одноклубника на скамейку и сам успел к следующей смене.

Что же касается «Нью-Йорк Айлендерс», то команда бывшего тренера «Вашингтона» набирает очки уже 16 матчей подряд — такого не было даже в славные для «островитян» 1980-е, когда парни с Лонг-Айленда под предводительством великолепного Майка Босси выиграли четыре Кубка Стэнли.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019