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«Флорида» — «Анахайм» — 5:4 ОТ, «пантеры» сыграли как «Эдмонтон» Гретцки

«Флорида» — «Анахайм»
Максим Замятин
«Флорида» снова выиграла со счёта 0:4! Такое в НХЛ делала только команда Гретцки
35 лет назад дважды за сезон это удалось «Эдмонтону». Но «пантеры» даже круче, они совершили уже третий крутой камбэк за 22 игры.
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида» показывает великолепную способность к «возвращениям», и это должно греть чувства болельщиков южан, которые пока играют крайне нестабильно. В очередной раз в нынешнем регулярном чемпионате команда Сергея Бобровского и Евгения Дадонова совершила настоящее чудо, сумев отыграть дефицит в 4 шайбы и одержать итоговую победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Джонс (Сильверберг, Ларссон) – 17:15' (5x5)   0:2 Ритчи (Каше, Гудбрансон) – 27:17' (5x5)   0:3 Ракелль (Фаулер, Гецлаф) – 35:50' (5x4)   0:4 Каше – 38:39' (5x5)   1:4 Коннолли (Ватрано) – 38:53' (5x5)   2:4 Коннолли (Трочек, Строльман) – 39:20' (5x5)   3:4 Экблад (Юбердо, Барков) – 51:55' (5x5)   4:4 Тонинато (Экблад, Хоффман) – 55:37' (5x5)   5:4 Экблад (Юбердо, Барков) – 60:22' (3x3)

Это был не просто камбэк. «Флорида» стала второй командой в истории НХЛ, которая смогла несколько раз за сезон ликвидировать отставание в 4 шайбы. Первой такой командой был легендарный «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-1983/84, где блистал юный Уэйн Гретцки. Такое сравнение, конечно, ни разу не приближает нынешних «кошек» к историческому коллективу «нефтяников», но подобное проявление характера увидишь нечасто.

«Первая половина матча была абсолютно худшей для нас в нынешнем сезоне», — признал наставник «пантер» Джоэль Кенневилль, не став приукрашивать действительность после итогового успеха. В ворота Сергея Бобровского за первые 38 минут матча залетало всё, что можно и нельзя.

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Но в целом российский голкипер провёл отличный матч и помог «Флориде» одержать победу. Очередные очки набрал и Евгений Дадонов.

Например, залетали шайбы после того, как игрок соперника оставался в абсолютном одиночестве на пятачке, имея в запасе массу времени, как это случилось с левым крайним «Дакс» Максом Джонсом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Анахайма».

Или же сами «пантеры» изрядно способствовали взятию собственных ворот, как произошло с защитником «Флориды» Кейтом Яндлом, который вместо своей атаки начал голевой выпад калифорнийцев.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Анахайма».

Если бы не Бретт Коннолли — парень с чемпионской закалкой из «Вашингтона», то «Флорида» вряд ли смогла бы предпринять что-то серьёзное. Одноклубник Александра Овечкина вовремя спохватился и в самом конце второго периода оформил голевой дубль.

Получился не один, а даже два гола «в раздевалку», которые разделили 37 секунд, и на заключительный отрезок хозяева вышли уже с совсем другим настроем.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Флориды».

«Мы плохо играли первые два периода, в этом нет сомнений. Но нам повезло с моими голами в конце второй двадцатиминутки. Наверное, это были не самые красивые шайбы, которые я когда-либо забивал, но они дали возможность продолжать сражаться», — признал Коннолли.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Флориды».

«Последние 22 минуты основного времени и овертайм были превосходны. Намного лучше, чем мы показали до этого. Спасибо Бобровскому, который совершил несколько впечатляющих сейвов», — заявил Кенневилль.

Голы Коннолли внесли перелом в игру, и в третьем периоде усилиями Аарона Экблада, забившего дальним мощным броском, и 25-летнего фарклубовца Доминика Тонинато, удачно действовавшего на добивании, «Флорида» сравняла счёт. А когда дошло дело до овертайма, то деморализованный «Анахайм» оказался бессилен против выстрела того же Экблада в ближний угол.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Мы вели с перевесом в четыре гола и проиграли. Это очень горькая пилюля, которую нам предстоит проглотить. Нужно всё это понять, прочувствовать и сделать выводы. В следующий раз мы должны сделать свою работу лучше», — с трудом подбирал слова после матча защитник «Дакс» Эрик Гудбрансон.

Календарь и результаты «Флориды Пантерз»

«Невероятный камбэк? Это в первый раз он был невероятным. А когда подобное происходит снова, то это даже больше, чем невероятно. Побеждать, конечно, приятно всегда. Но не надо заносить нашу игру в учебники. Мы принимаем эту победу, но команда должна играть лучше», — отметил Кенневилль, который вряд ли верил в победу своих подопечных в середине второго периода.

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