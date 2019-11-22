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Единственная серьёзная травма Овечкина, как его ловили на силовой приём

Александр Овечкин
Елена Кузнецова
Только один игрок смог сломать Овечкина. Силовой Бержерона довёл его до слёз
Капитан «Вашингтона» сейчас крушит всех подряд в НХЛ, но попадало и ему. Дважды от Бержерона: в финале МЧМ и в серии плей-офф с «Бостоном».
Хоккей / НХЛ 0

Мы привыкли, что «Русская машина» никогда не ломается и сама крушит всех на льду. Александр Овечкин – воплощение железного человека, которому всё нипочём. За 15-летнюю карьеру в НХЛ он пропустил всего 30 матчей, из них девять – из-за дисквалификаций, ещё один – за пропуск тренировки и два, когда его отпустили навестить дедушку. Итого, из-за травм он не сыграл всего 18 матчей.

Вдумайтесь – 18 матчей за 15 лет! Пока другие хоккейные звёзды периодически (или часто) ломаются и могут не играть целые сезоны, Овечкин лишь один раз в карьере пропустил 10 матчей за один чемпионат. И было это 10 лет назад, тогда травма плеча после неудачного столкновения с Раффи Торресом в матче с «Коламбусом» выбила его на шесть игр (ещё четыре игры он пропускал из-за дисквалификации). В остальные годы он ни разу не пропускал больше двух матчей из-за повреждений. Ему попадали шайбой в лицо, его били колено в колено, а он вставал, отряхивался и бежал играть дальше. Забивать, отдавать передачи и хитовать. Воистину Александр – уникальный хоккеист с железным здоровьем, которого ничем не сломить.

В этом сезоне Овечкин занимает 17-е место в лиге по силовым приёмам, выше – только истинные силовики вроде Райана Ривза или Тома Уилсона, и жёсткие защитники, такие, как Радко Гудас. Среди супербомбардиров Овечкин остаётся безусловным лидером по жёсткой игре и сокрушительным силовым.

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Но «канадцы» отомстили русскому капитану «Вашингтона».

Бержерон – сокрушитель Овечкина

Но есть один человек, которому удалось сокрушить Овечкина. Это канадский нападающий Патрис Бержерон, который сейчас центрит одну из лучших троек в НХЛ. Обоим было по 19 лет, когда они встретились впервые, на молодёжном чемпионате мира — 2005. На этом турнире Бержерон стал лучшим бомбардиром и получил звание MVP, Овечкин был признан лучшим нападающим, и оба попали в символическую сборную.

Финал Россия – Канада, Овечкин в погоне за вторым золотом МЧМ. Бержерон в середине второго периода выключил из игры капитана нашей сборной мощным силовым приёмом. Овечкин повредил плечо и не смог продолжить матч, и в отсутствие Александра канадцы смяли Россию 6:1. Овечкин, который ради победы готов был сделать всё, но не мог помочь своей команде и был вынужден смотреть за разгромом со стороны. После сирены он вышел на лёд, его правая рука была перевязана, и он не мог сдержать слёз. Из-за этой травмы он пропустил почти два месяца в Суперлиге.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Как пытались ломать «Русскую машину»

Овечкин и Бержерон ещё не раз встречались как на международной арене, так и в НХЛ. И если в играх за сборную канадец неизменно выходил победителем – как на Олимпиаде в Ванкувере, так и на Кубке мира — 2016, то в НХЛ у Овечкина и очков больше против «Бостона», чем у Бержерона в играх с «Вашингтоном», да и единственную серию между этими двумя командами в плей-офф «столичные» выиграли.

В 2012 году «Бостон» был действующим чемпионом и выиграл свой дивизион, «Вашингтон» же занял лишь седьмое место в конференции, но эта серия не стала прогулкой ни для «Брюинз», ни для Овечкина. Против него выпускали тройку Бержерона, и все семь матчей «Брюинз» охотились на капитана «Вашингтона». В первой игре его пытался вырубить Деннис Зайденберг, в пятом – Здено Хара, а во втором матче тон задавал Бержерон. Овечкин и сам намеревался провести на нём силовой, но оппонент оказался расторопнее и сокрушил 107-килограммового русского. Что же Овечкин? К тому времени он уже был несокрушимым и лишь отряхнулся и поправил визор. В той серии он набрал пять очков (у Бержерона было только две передачи в матчах, которые «Бостон» всё равно проиграл).

Видео можно посмотреть в YouTube.

Овечкина ещё не раз проверяли на прочность, и он раз за разом доказывал свою несокрушимость. В матче с Германией на ЧМ-2014 лидера сборной России атаковал в колено Маркус Кинк. Выглядело всё ужасно, и прогнозы поначалу были самыми плохими. Овечкин не смог продолжить матч и сразу же уехал в больницу, но, пропустив один матч, уже в четвертьфинале вернулся в строй и в итоге привёл Россию к золоту.

Порой Александр готов играть через жуткую боль, как было в плей-офф 2017 года. В первом раунде с «Торонто» против Александра грязно сыграл Назем Кадри, но Овечкин продолжил играть, помог команде пройти «Мэйпл Лифс» в шести матчах, а затем дал семиматчевый бой «Питтсбургу». Больше двух недель он играл больным коленом, но не сломался и позволил себе расслабиться только после вылета из плей-офф. Как писал Николай Тихонов: «Гвозди бы делать из этих людей».

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