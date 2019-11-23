Панарин молчит, «Рейнджерс» — беспомощны. Они не скоро поборются за Кубок Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом матче одержал качественную победу над лидером НХЛ «Вашингтоном», но дела у «синерубашечников» пока далеки от идеала. Бомбардирские подвиги Артемия Панарина не оказывают должного позитивного влияния на место в таблице парней с Бродвея, и перед игрой с «Оттавой» «Рейнджерс» шли только на четырнадцатой позиции на Востоке. Да, у «Нью-Йорка» на порядок меньше сыгранных матчей, чем у конкурентов, но это обстоятельство вряд ли в должной мере маскирует проблемы команды Дэвида Куинна.

Панарин отпраздновал дубль ударом ногой! Забил «Вашингтону» из «офиса» Овечкина «Рейнджерс» — «Вашингтон» — самый русский матч сезона НХЛ. Голы, провокации, разборки — наши были везде.

На очередную встречу «Рейнджерс» отправились в столицу Канады. Этот вояж мог вызвать у американского клуба приятные ассоциации – в самом начале сезона «Нью-Йорк» уже выигрывал на льду «Канадиен Тайр-центра», а лидеры «синерубашечников» устраивали настоящее шоу.

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Но прошло полтора месяца, убойное звено Панарин – Зибанежад – Бучневич быстро развалилось, а шведский центрфорвард и вовсе давно не может помочь «Рейнджерс» из-за травмы. Зато на месте самый дорогой российский игрок в истории НХЛ. Панарин вышел на очередную встречу в привычном уже сочетании с Райаном Строумом и Йеспером Фастом, и наверняка был полон желания продлить серию с набранными очками до 13 матчей и в очередной раз заработать отличную прессу по итогам игры.

Однако хоккеисты «Оттавы» были решительно против такого расклада. Сейчас уже «сенаторов» язык не повернётся назвать худшей командой НХЛ (при живых-то «Лос-Анджелесе», «Детройте» и «Нью-Джерси»), собственно, и в таблице они располагаются аккурат над «Рейнджерс», пускай и имея на три сыгранные встречи больше. В начале ноября подопечные Ди Джея Смита уже громили «синерубашечников» на чужом льду, и в этот раз решили не снижать планку на домашней арене.

«Оттава» открыла счёт в матче уже на первой минуте встречи – Тома Шабо подключился к атаке и мощным кистевым броском пробил Хенрика Лундквиста. Прошло пять минут, и из того же левого круга вбрасывания шведского Короля огорчил Логан Браун. Первораундник «сенаторов» с драфта-2016 забросил свою дебютную шайбу в НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Оттава Сенаторз».

«Рейнджерс» пытались оправиться от плохого начала, но открыть счёт своим голам в матче смогли только благодаря голкиперу «Оттавы» Андерсу Нильссону. Экс-вратарь «Ак Барса» после неопасного броска Джейкоба Трубы неловко подставил клюшку и переправил шайбу в собственные ворота.

Видео можно посмотреть в "твиттере" «Нью-Йорк Рейнджерс».

Впрочем, «сенаторов» такой вратарский трюк нисколько не смутил. Уже в начале второго периода Тайлер Эннис забросил третью шайбу «Оттавы», пройдя буквально сквозь всю оборону «Рейнджерс».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Оттава Сенаторз».

А в середине матча успех хозяев закрепил Энтони Дюклер, отличившийся в большинстве. Как оказалось позднее, это была последняя шайба в матче. «Оттава» не позволила гостям ничего сделать в третьем периоде и одержала пятую победу в последних шести матчах. Примечательно, что «сенаторы» в этот раз обошлись совсем без помощи российских хоккеистов. Артём Анисимов и Владислав Наместников травмированы, а Никита Зайцев пропустил свою первую игру в этом сезоне из-за того, что был вынужден по личным делам улететь в Россию.

«Рейнджерс» же продолжают плестись в конце таблицы Востока. В Оттаве «Нью-Йорку» не помог даже Артемий Панарин, прервавший свою личную результативную серию. Перед матчем Хлебушек даже «наточил» свою клюшку, но это ему не помогло – три броска в створ не достигли цели, не получалось и генерировать голевые моменты для партнёров.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Rangers on MSG.

Без результативных действий своего лидера «Рейнджерс» практически беспомощны. У «Нью-Йорка много провалов в обороне, нет стабильности и должного баланса в составе. Впрочем, все эти проблемы обрисовывались и перед началом сезона, а эта регулярка только подтверждает, что до реальных претензий на Кубок Стэнли «Нью-Йорку» ещё нужно пройти большой путь. Но за безвольное поражение от «Оттавы» у Панарина и Ко будет возможность исправиться уже завтра. «Рейнджерс» продолжат канадское путешествие и сыграют культовый матч команд «оригинальной шестёрки» с «Монреалем».